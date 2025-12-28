La Diputación fomenta la investigación de la acuicultura marina e impulsa la formación de cuatro jóvenes en el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal

La Diputación Provincial de Castellón fomenta la investigación de la acuicultura marina e impulsa la formación de cuatro jóvenes universitarios en el Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal a través de cuatro becas de introducción a la investigación (JAE-Intro-ICU).

El diputado de Medio Natural de la institución provincial, José María Andrés, ha destacado que “se trata de unas becas muy útiles y bien aprovechadas por nuestros jóvenes, que permiten a los estudiantes mejorar su formación y adquirir experiencia en el campo de la investigación acuícola”.

Así, durante cinco meses, los cuatro estudiantes beneficiarios de estas becas han podido mejorar su formación, profundizar en el campo de la investigación y descubrir nuevas oportunidades laborales en este mundo de la exploración.

El diputado provincial, que ha recibido en el Palacio Provincial a los cuatro jóvenes estudiantes y ha podido conocer los proyectos y tareas que han llevado a cabo durante este tiempo, ha resaltado el compromiso y la voluntad de los cuatro, insistiendo en que “en todo momento han demostrado entusiasmo, dedicación y ganas de aprender”.

Sin duda, todos los estudiantes han aprovechado al máximo esta experiencia, poniendo en valor la utilidad de las becas, y han adquirido nuevos conocimientos que han sabido poner en práctica en su día a día en el IATS. De hecho, varios de ellos han conseguido becas de doctorado para continuar investigando.

Las becas JAE-Intro-ICU del IAT-CSIC, a las que la institución provincial ha contribuido con 20.000 euros, brindan, por un lado, la oportunidad de disfrutar de las posibilidades que ofrecen los centros e institutos del CSIC, como el IATS, en sus diferentes áreas científicas y, a su vez, propician una introducción al conocimiento puntero de los temas y la praxis científica.

En este sentido, el diputado provincial ha puesto en valor el trabajo que realizan desde el IATS, el único centro del CISC dedicado íntegramente a la investigación en acuicultura. Asimismo, ha destacado que “estas becas representan una apuesta clara de la Diputación de Castellón por el talento joven y por un sector estratégico como es la acuicultura marina, así como un compromiso firme con la labor del IATS”.

El Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC) es un instituto de investigación propia del CSIC que centra su actividad en la acuicultura marina, investigando diversos aspectos como fisiología y endocrinología de la reproducción y el crecimiento, larvicultura, nutrigenómica, control de ingesta, patología y diversificación de especies en cultivo de peces.