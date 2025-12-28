La Diputación refuerza su liderazgo en transparencia y participación en la IV Asamblea de la Red de Gobernanza Local de la Comunitat Valenciana

La Diputación Provincial de Castellón refuerza su liderazgo en transparencia y participación en la IV Asamblea de la Red de Gobernanza Local de la Comunitat Valenciana.

El encuentro celebrado este mes de diciembre ha puesto en valor el papel de la Red como instrumento de apoyo y acompañamiento a los municipios, especialmente a los de menor población, para avanzar en la implantación efectiva de políticas de Gobierno Abierto y ayudarles a posicionarse como ayuntamientos más accesibles, cercanos y transparentes.

Así lo ha expresado la diputada de Transparencia y Participación Ciudadana de la Diputación de Castellón y presidenta de la Red, María Tormo, durante este encuentro, en el que también ha participado el director general de Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana, José Salvador, y la diputada de Gobierno Abierto e Integridad Institucional de la Diputación de Valencia, Amparo Folgado. Esta cuarta asamblea ha contado además con la presencia de representantes de ayuntamientos de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante.

Durante el acto, María Tormo ha subrayado la importancia de la colaboración interadministrativa y del intercambio de experiencias como elementos claves para reforzar la calidad democrática en el ámbito local. “Hoy, más que nunca, es necesario trabajar de manera conjunta todas las administraciones, compartiendo conocimientos, recursos y buenas prácticas, con el fin de garantizar administraciones abiertas, accesibles y transparentes”, ha destacado la diputada provincial.

En este sentido, la diputada de Transparencia y Participación Ciudadana ha destacado el crecimiento sostenido de la Red durante los nueve meses de presidencia de la Diputación de Castellón. Y es que, en este periodo, se han incorporado 42 nuevos municipios, alcanzando un total de 109 entidades locales adheridas. Un crecimiento que, tal y como ha subrayado Tormo, “demuestra que la gobernanza participativa es una prioridad compartida”.

Además, este crecimiento refleja una demanda creciente de la sociedad por una mayor transparencia, participación y cercanía de las administraciones públicas. Al respecto, la diputada de Transparencia y Participación Ciudadana ha señalado que “como administraciones públicas tenemos la responsabilidad de dar respuesta a esas demandas de la ciudadanía, y la Red de Gobernanza Local se presenta como una herramienta útil y necesaria para situar la transparencia y la participación ciudadana como prioridades compartidas del municipalismo valenciano”.

Asimismo, la presidenta de la Red ha insistido diciendo que “compartir experiencias, el trabajo diario, la implicación y la escucha activa son pilares básicos y fundamentales de esta Red de todos para todos”. Y ha animado a los ayuntamientos a sumarse a esta Red, porque ello supone “un compromiso con la ciudadanía y con el futuro de nuestras localidades”, ha señalado Tormo.

Del mismo modo, ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Castellón con la Red de Gobernanza Local de la Comunitat Valenciana, impulsando una acción coordinada que contribuya a unas administraciones locales más transparentes, participativas y cercanas a la ciudadanía, asegurando que “la participación incrementa la efectividad del gobierno y la calidad de sus decisiones”.

La presidenta de la Red, María Tormo, ha reconocido el trabajo conjunto de todas las administraciones participantes y ha mostrado el compromiso de seguir consolidando este espacio como “referencia autonómica en materia de gobernanza local”.