Las ETT recuperan negocio en Castellón: ya ceden 2.000 trabajadores cada mes

Hoy se cumplen justo cuatro años de la aprobación de la reforma laboral, una normativa que nació con el objetivo de atajar las altísimas tasas de temporalidad que durante décadas se habían instalado en el mercado de trabajo. Y aunque la norma supuso, en un principio, un importante golpe para las empresas de trabajo temporal (ETT), poco a poco las cifras se van recuperando y este 2025 las agencias de intermediación laboral ya ceden una media de 2.000 trabajadores al mes en Castellón.

Las ETT recuperan terreno

Los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social revelan que entre enero y octubre de este año, las ETT formalizaron en la provincia 20.005 cesiones de trabajadores, un 11% más que en el mismo periodo de 2024, cuando la cifra ascendió a 17.918. Y aunque el volumen de cesiones todavía es inferior al registrado en 2021 (entonces se alcanzaron 27.835), la realidad es que las ETT van reconquistando terreno gracias a la mejora económica y al récord de empleo.

Contratos y modalidades

Pero una cosa son las cesiones de trabajadores y otra los contratos de puesta a disposición. En Castellón, durante los diez primeros meses del año, las ETT realizaron 23.568 contrataciones, un 5,5% más que en 2024. En la Comunitat Valenciana, la cifra supera las 420.000, mientras que en el conjunto nacional se han rozado los 3,6 millones.

De esas algo más de 23.000 contrataciones, 12.054 estuvieron motivadas por las «circunstancias de la producción» de las empresas usuarias, mientras que otras 10.706 fueron contratos fijos discontinuos, una fórmula que ha apuntalado el negocio de las ETT. El resto se corresponden con contratos de sustitución, formación y aprendizaje, que superan los 800.

Perfil del trabajador cedido

La estadística muestra con claridad que las ETT recuperan terreno, y el perfil del profesional contratado es el de un varón de 20 a 29 años que trabaja fundamentalmente en sectores como la hostelería, la industria manufacturera, logística y transporte.

El reto del empleo juvenil

El dinamismo del mercado laboral está fuera de toda duda, pero hay un aspecto que preocupa a las ETT. La patronal Asempleo señala que la calidad del empleo juvenil será el principal reto laboral que afrontará España durante el próximo año. «El creciente desajuste entre la formación adquirida y las vacantes disponibles está generando un escenario de frustración y vulnerabilidad para la generación mejor formada de la historia», apuntan.

Para Asempleo, una muestra de este desequilibrio es que tres de cada diez jóvenes menores de 25 años trabajan en sectores como la restauración (16,6%) y el comercio (16,2%). «Esta tendencia refleja, en muchos casos, la falta de opciones laborales alineadas con su formación académica, lo que obliga a muchos jóvenes a incorporarse a empleos que no requieren la cualificación adquirida», añaden.