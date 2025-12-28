El General de Castellón aplica por primera vez en la Comunitat el sistema Shockwave E8
Ello se utiliza para el tratamiento de la litoplastia arterial, una de las técnicas más avanzadas en este ámbito,
EFE
El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital General de Castellón se ha convertido en el primero de la Comunitat Valenciana en utilizar el sistema Shockwave E8 para el tratamiento de la litoplastia arterial, una de las técnicas más avanzadas en este ámbito, según ha informado la Conselleria de Sanidad.
La litoplastia arterial es un procedimiento que emplea pulsos de energía mecánica u ultrasonidos para fragmentar depósitos de calcio en arterias calcificadas, con el fin de facilitar posteriormente la implantación de stents.
Esta técnica está indicada en casos complejos de arterioesclerosis que dificultan la angioplastia convencional y en pacientes de alto riesgo.
El gerente del Departamento de Salud de Castellón, Raúl Ferrando, ha felicitado al equipo de especialistas “por buscar la excelencia profesional y contribuir al bienestar de los pacientes que precisan este tipo de técnica”, y ha subrayado que, pese a ser una tecnología innovadora y de última generación, “ya se está aplicando con éxito en nuestro Hospital General de Castellón”.
El servicio de Angiología y Cirugía Vascular del centro ya fue pionero en octubre de 2023 en la utilización de catéteres de última generación y, según la Conselleria, es actualmente el hospital que más intervenciones de este tipo realiza, además de ser el primero en incorporar el sistema Shockwave E8.
