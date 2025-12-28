Nochevieja dorada en Castellón para el turismo rural con ocupaciones al 100%

«Nochevieja siempre es una apuesta segura», afirma Odette Calvo, empresaria turística con dos negocios en la comarca del Maestrat, de Castellón. Un hotel rural en la Serratella; y casas rurales en Anroig (Xert), con ocupaciones del 100%. El cartel de completo cuelga ya en la gran mayoría de alojamientos del interior de la provincia, destino estrella para despedir el año, si bien aún quedan plazas libres.

Vuelve la temporada alta

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashtour), Luis Martí, estimó que la previsión media para el interior es «de un 90%. Es una buena campaña de invierno y esperemos que la lluvia no lo estropee». Desde la delegación de la patronal Hosbec en Castellón, en base a la consulta a sus asociados, detectan que «la temporada alta volverá a recuperarse para el periodo de Nochevieja, tendencia al alza que se extiende hasta el 4 de enero y que enlaza de nuevo con la festividad de los Reyes Magos». Al respecto, hace una semana apuntaban a un 85% de reservas.

Los precios han subido ligeramente respecto al año pasado, aunque cada alojamiento aplica su política. Un ejemplo es el caso de un empresario que, respecto a la Nochevieja del 2024, ha subido 5 euros por noche y persona, para la modalidad de media pensión.

Una pareja con sus hijos, a su llega ayer al Cardenal Ram de Morella para pasar esta Nochevieja. / Javier Ortí

La costa, pocos hoteles abiertos pero con buena ocupación El presidente de Agretur, Francisco J. Ribera, valora que «en Peñíscola hay pocos hoteles abiertos en Nochevieja, pero lo operativo alcanzará el 90% de ocupación. Tenemos tirón de visitantes el resto de los fines de semana, por el efecto de las luces». Hoteles de Castelló y Benicàssim ofrecen cenas de gala con alojamiento el día 31.

Pandillas con una edad media de 40 años

Desde el hotel rural con restaurante El Faixero, en Cinctorres, explicaron que para Nochevieja «tenemos el 100% de ocupación; sobre todo, de la Comunitat Valenciana, y en especial, de la provincia de Valencia». Para Nochevieja plantean una estancia mínima de tres noches aunque el perfil de la demanda, en cuanto a duración, es diverso «grupos de 10 amigos, 6 ó 4, de más de 40 años. La mitad reserva del 30 de diciembre al 2 de enero (tres noches) y la otra se decanta del 31 al 3 (cuatro noches) e incluso una parte elige más, del 31 al 4 de enero (cinco)».

En una tónica muy similar, la empresaria Odette Calvo rexplica que, en su caso, quien reserva para Nochevieja «un 30% repite y el resto es nuevo o recomendado, y de la Comunitat. Son estancias de grupos con una edad media que va de los 40 a los 60 años. En el hotel Casa Abadía que tenemos en la Serratella sobre todo se han solicitado dos noches, del 30 al 1; y en Art Rustic casas rurales de Anroig (Xert), del 29 de diciembre al 2, cuatro noches.

Ambiente en las calles de Morella. / Javier Ortí

El balance en las plataformas de internet

Buscando en plataformas de internet como casasrurales.net todavía quedan plazas libres en Castellón. Como precio mínimo solo de una noche (la del 31 de diciembre) aparece un hotel en Sueras, a 65 euros para dos personas; y la máxima, es de 200 euros en una casa rural completa en Vilafranca.

Según el sondeo de Escapadarural.com, «siete de cada diez alojamientos de la web colgarán el cartel de completo en fin de año». Por otro lado, la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) ha cifrado su ocupación media nacional en un 72%, lo que implica un aumento de 5 puntos porcentuales para Nochevieja y Año Nuevo. El presidente de esta patronal nacional, Asetur, Pedro Carreño, ha explicado que estas cifras irán al alza porque «todavía quedan días» y sigue siendo la tónica habitual sumar algunas reservas de última hora de los viajeros rezagados. Por otro lado, la Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural) ha datado su media nacional en torno al 90% para Nochevieja. Informa: Efe