Precaución en el Baix Maestrat: vertirán agua por el aliviadero de la presa de Ulldecona

Debido al episodio de lluvias de estos últimos días

El embalse de Ulldecona, lleno de agua.

El embalse de Ulldecona, lleno de agua. / Mediterráneo

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) prevé que se vierta agua por el aliviadero de la presa de Ulldecona en una cantidad de 5 m³/s, una decisión que afectará a los cauces de los ríos y afluentes que se encuentran en el Baix Maestrat, como el Sénia y el Cérvol.

Ha subido el nivel del embalse

Según ha informado este domingo por la tarde el Ayuntamiento de Sant Jordi tras hablar con el consistorio de Ulldecona y la CHJ, esta decisión es producto del cambio en el estado del embalse tras las lluvias de los últimos días.

Estas lluvias han sido torrenciales en la zona, lo que a la postre se ha visto reflejado en la presa.

Pasos cortados

El nivel del embalse de Ulldecona ha crecido y, por tanto, deberán hacer este vertido controlado de agua, excepto por los puentes del barrio Castell–San Rafael del Río y el de la carretera Ulldecona–Vinaròs.

Además, la crecida del río Cérvol impide el paso por la carretera en Sant Jordi.

Las autoridades recomiendan así pues precaución a las personas que estén en la zona.

