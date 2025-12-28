El PSOE impulsa en el Congrés una iniciativa per a convertir l’esport i el turisme actiu en motor de futur per als pobles de l’interior de Castelló
Artemi Rallo subratlla que la província té “paisatges, patrimoni i cultura” per a fer de l’esport una palanca contra el despoblament i reclama a la Generalitat i la Diputació que s’alineen amb recursos perquè es traduïsquen en oportunitats reals per a l’interior
Redacción
El diputat socialista al Congrés Artemi Rallo ha destacat que el PSOE vol impulsar la pràctica esportiva als pobles de la província com una ferramenta per a frenar el despoblament, dinamitzar l’economia local i fixar població, aprofitant el potencial del turisme vinculat a l’activitat física i a la natura. Rallo ha assenyalat que este objectiu ja s’ha començat a treballar al parlament espanyol amb una iniciativa no legislativa aprovada en comissió pensada perquè “l’esport arribe de veritat als municipis més menuts i dispersos, amb més serveis, més activitats i més oportunitats de futur”.
“L’esport, en un entorn envejable i amb una qualitat de vida excepcional, té un potencial enorme que hem d’explorar, perquè combina salut, convivència i desenvolupament econòmic i social”, ha defensat. En este context, Rallo ha remarcat que la proposta “mira directament a les comarques de Castelló” i ha reconegut que encara queda molt per fer, però ha valorat com “un pas important” que el Congrés identifique els principals obstacles del medi rural, com la manca d’instal·lacions, l’oferta limitada i les dificultats de mobilitat, i inste el Govern a promoure l’esport als pobles en coordinació amb les comunitats autònomes i els ajuntaments “amb criteris de sostenibilitat, sense massificar i sense malbaratar el medi”.
Finalment, el diputat castellonenc ha reclamat que la Generalitat i la Diputació de Castelló alineen recursos i programes perquè esta línia de treball es traduïsca en oportunitats reals sobre el terreny. “Castelló té paisatges, patrimoni i cultura, ho té tot per a impulsar activitats a l’aire lliure i arrelades al territori; per això, el que s’aprova a Madrid ha de notar-se als pobles de l’interior amb suport als clubs, a les escoles esportives i a iniciatives que convertisquen el turisme esportiu en una palanca d’activitat al llarg de tot l’any”, ha sentenciat Rallo.
