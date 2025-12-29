La Diputación de Castellón refuerza su apuesta por el turismo con la inyección de 894.000 euros

La Diputación de Castellón refuerza su apuesta por el turismo y aprueba la asignación de 894.446 euros del fondo de cooperación municipal para municipios turísticos que llegará a 30 localidades de la provincia.

La Comisión Permanente del Patronato Provincial de Turismo ha aprobado la inyección económica a las poblaciones que ostentan la declaración de turísticas, un requisito que determina la Generalitat. Como ha informado el vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, “estas ayudas suponen un impulso más para la provincia y refuerzan la apuesta continua que hacemos desde la Diputación por situar a la provincia de Castellón como un destino referente en turismo de calidad”.

"Compromiso con el desarrollo"

“Desde la Diputación trabajamos cada día para que los municipios cuenten con oportunidades durante los 365 días del año, y estas ayudas son una muestra más de nuestro compromiso con su desarrollo y con un turismo sostenible que beneficie a todo el territorio”, ha señalado el vicepresidente.

El fondo de cooperación municipal para municipios turísticos de la Comunitat Valenciana es una línea específica de ayuda destinada a colaborar con las localidades en la prestación de servicios a los turistas. Un fondo cuyo importe y beneficiarios determina la Generalitat Valenciana y que la Diputación aprueba, según indican, "como una muestra más de apoyo y de generación de oportunidades en la provincia a pesar de no ser una obligación del gobierno provincial". El objetivo principal del fondo es apoyar a los municipios turísticos en la mejora y ampliación de sus servicios turísticos, así como en la gestión de los recursos generados por el turismo. A la cantidad aportada por la Diputación de Castellón, se sumará el importe asignado por parte de la Generalitat .

Los beneficiarios

En la actualidad, los municipios de la provincia de Castellón que ostentan la declaración de turísticos son Alcalà de Xivert, Altura, Ares del Maestrat, Argelita, Benassal, Benicarló, Benicàssim, Burriana, Cabanes, Càlig, Castellón de la Plana, Cinctorres, Culla, Xilxes, Forcall, Montanejos, Morella, Navajas, Onda, Orpesa, Peñíscola, Sant Jordi, Sant Mateu, Segorbe, Torás, Torreblanca, Traiguera, Villahermosa del Río, Vinaròs y Vistabella.

El vicepresidente de la Diputación de Castellón y responsable de Turismo ha solicitado a la Generalitat Valenciana el incremento del fondo de cooperación para municipios turísticos de cara a 2026. Una petición que responde al aumento del número de municipios que ostentan la declaración de turísticos en la provincia, “lo que hace necesario reforzar los recursos económicos para garantizar una inversión mayor que pueda ofrecer más respuestas a las necesidades de los municipios”, ha expuesto Andrés Martínez.

Más apoyo del Gobierno

Asimismo, el responsable del área de Turismo ha reivindicado al Gobierno de España más apoyo para el sector turístico de la provincia de Castellón y del conjunto de la Comunitat Valenciana. “Si el Gobierno de España no atiende las necesidades de nuestra tierra, resulta más complicado impulsar políticas eficaces que refuercen la competitividad y el desarrollo del turismo”, ha señalado el vicepresidente, quien ha hecho hincapié en que “mientras el Gobierno de España no atiende a la realidad de nuestra provincia y a lo que por justicia merecemos los castellonenses, la Diputación liderada por Marta Barrachina aprueba el fondo de cooperación municipal para municipios turísticos y, además, lo aseguramos para el próximo año”.

Para el vicepresidente del gobierno provincial, se trata de unas ayudas “muy importantes” para los ayuntamientos de los municipios turísticos, especialmente para los más pequeños, que cuentan con menos recursos, ya que “les permiten disponer de recursos suficientes para gestionar los servicios y atender tanto a residentes como a visitantes”, ha indicado.

"Nuevas oportunidades"

Además, el responsable de Turismo indica que la distribución de las aportaciones para cada municipio se realiza bajo los principios de objetividad y equidad y teniendo en cuenta indicadores de población y actividad turística que determina la Generalitat Valenciana. “Cada euro que invertimos en turismo contribuye al desarrollo de los municipios y a crear nuevas oportunidades”, ha subrayado Andrés Martínez.

Asimismo, el vicepresidente ha destacado el fuerte respaldo de la institución a los municipios para “reforzar la promoción y el crecimiento turístico de la provincia”, insistiendo en que “el turismo es uno de los pilares fundamentales para el progreso de nuestra tierra”.

En este sentido, Martínez ha resaltado que, gracias al Bono Recuperem Turisme, impulsado por la Generalitat, la provincia de Castellón ha cerrado 2025 con un total de 18.100 reservas, unas cifras que avalan el éxito de esta iniciativa y “nos animan a seguir impulsando políticas que consoliden el turismo como motor económico de la provincia”.

Asegurado en 2026

“Trabajamos para apoyar a los 135 pueblos, impulsar un turismo de calidad y generar oportunidades que beneficien a la provincia”, ha resaltado Andrés Martínez. Así, el presupuesto para 2026 de la Diputación de Castellón incluye una partida de 931.000 euros para el fondo de cooperación para municipios turísticos, en el marco del ejecutivo que lidera Marta Barrachina por consolidar la provincia como un destino referente en turismo de calidad y en la generación de oportunidades que dinamicen el territorio.

“El objetivo es ayudar a los municipios a seguir creciendo, fortaleciendo su desarrollo, promoviendo sus atractivos y generando más oportunidades en el conjunto de nuestra tierra”, ha concluido Andrés Martínez.