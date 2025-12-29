El Consell activa el 1 de enero la caza controlada de jabalíes para luchar contra la peste porcina

La Generalitat valenciana abrirá, a partir del próximo 1 de enero de 2026, el plazo para la caza controlada de jabalíes y para la retirada y gestión de las piezas abatidas "en condiciones de trazabilidad y bioseguridad", con el objetivo de reducir la densidad poblacional de esta especie como medida preventiva ante la amenaza que supone la Peste Porcina Africana (PPA). Así se establece en el decreto ley publicado este lunes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de medidas urgentes y preventivas para el control de esta variedad en la Comunitat Valenciana.

Los jabalíes presentan una "elevada densidad poblacional" en 440 municipios de la Comunitat Valenciana, lo que supone el 80% total, y esta "sobreabundancia" hace que aumente el riesgo de transmisión de la enfermedad. Por ello, desde el Consell se han articulado diversas medidas que ayuden a controlar su crecimiento.

Por una parte, se concederá a los titulares de cotos de caza una aportación de 40 euros por cada ejemplar de jabalí cazado y retirado del medio natural en las condiciones de seguridad y trazabilidad contenidas en el decreto ley. Generarán derecho al cobro los ejemplares que sean abatidos entre el 1 de enero de 2026 y el 15 de septiembre de 2026 que estén justificados por la Generalitat en ese mismo periodo.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los titulares de espacios cinegéticos autorizados y los adjudicatarios de zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana, principalmente sociedades y clubes de cazadores, entidades privadas y ayuntamientos que gestionan más del 80% del territorio valenciano susceptible de albergar poblaciones de jabalí.

En concreto, se actuará en 353 cotos y zonas de caza de la provincia de Alicante, en 209 de Castellón y en 438 de Valencia. El presupuesto global establecido en el decreto para esta línea de actuación es de dos millones de euros.

Servicio complementario de control

El decreto ley contempla también la puesta en marcha de un servicio complementario de control mediante sistemas homologados de captura tipo caja, jaula o capturadero, que se instalarán en lugares en los que la caza no resulte una solución satisfactoria como método de control de la población, aproximadamente el 20% restante del territorio. La iniciativa permitirá también avanzar en la actualización y armonización de los protocolos de vigilancia pasiva, con el fin de disponer de información "más sólida" y aplicar criterios homogéneos en toda la Comunitat Valenciana.

El decreto ley también prevé la puesta en marcha de una Unidad Logística de coordinación y recogida de piezas abatidas y de monitorización de la población de jabalí. Estas medidas contarán con un presupuesto de 4 millones de euros.

Acción coordinada

En total, el decreto ley, cuya puesta en marcha ha requerido una coordinación estrecha entre departamentos y equipos técnicos especializados, contempla una dotación global de seis millones de euros para luchar contra la peste porcina africana, que en estos momentos constituye "una de las amenazas sanitarias más serias para la producción porcina a nivel mundial y europeo".

En el caso de la Comunitat Valenciana, el porcino es la primera producción ganadera de la región en términos económicos y representa aproximadamente el 35% del valor de la producción animal.