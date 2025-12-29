Expertos lanzan propuestas para las bajas: el coste por trabajador en Castellón ronda los 3.060 €
La incidencia es mayor en industria, funcionarios, sanidad, sociosanitario y transporte; y el gasto por empleado supera un 10% la media nacional
Expertos observan un pico de incapacidad por larga duración en mujeres de 50 a 55 años, «que podría estar vinculado con la doble jornada de trabajo y conciliación»
El absentismo laboral en la provincia de Castellón representa «un desafío crítico con un impacto económico cercano a los 1.000 millones de euros, equivalente a más del 5% del PIB provincia». Así lo apunta el presidente del Club de RRHH de Castellón, José Luis Fulleda, sobre el informe extraído de una mesa redonda con varios expertos. «Los datos revelan una situación en Castellón más grave que la media nacional. Destaca la duración de las bajas, significativamente superior, de 49 días frente a los 37 de la media nacional; y un coste por empleado un 10% superior, de 3.060 euros en Castellón y de 2.760 en España».
Castellón en cifras
- 50%: La mitad del absentismo en Castellón es por salud mental y traumatología.
- 130: La duración media de una baja por salud mental en la provincia alcanza los 130 días. Son el 21% del total (en España es el 15%).
El análisis subraya «una crisis de salud mental poscovid, con un crecimiento de bajas del 11% en este área, que afecta desproporcionadamente a mujeres y evidencia brechas generacionales y de género». Así, se añade que «ansiedad y depresión afectan más a las mujeres. Se observa un pico de bajas de larga duración en empleadas de 50 a 55 años, lo cual podría estar relacionado con el agotamiento derivado de una vida de doble jornada (trabajo y conciliación)». Asimismo, los sectores con más incidencia de absentismo en Castellón son: industria, administración pública, sector sociosanitario y sanitario, y transporte.
De liderar a los Family Days
Desde el Club de RRHH proponen una serie de estrategias para atajar el impacto de las bajas:
- «Prevención y Mutuas, en lugar de centrarse únicamente en el 35% de los trabajadores que se dan de baja, es crucial reforzar y potenciar las condiciones que permiten al 75% restante mantenerse saludables».
- Otra medida es que «las mutuas pueden ser un aliado clave para descongestionar el sistema público, agilizando pruebas diagnósticas, tratamientos y rehabilitaciones, especialmente en traumatología y salud mental».
Poca concordancia entre Sanidad y las mutuas
«En Castellón -añade Fulleda- el nivel de concordancia entre Sanidad y las propuestas de altas de las mutuas es inferior al 50%, muy por debajo de otras comunidades (80-90%), lo que indica una necesidad de mayor coordinación».
En relación a posibles medidas desde el punto de vista empresarial y sindical, el club de Recursos Humanos de Castellón plantea las siguientes:
- Un liderazgo humano y cercano en las empresas, siendo fundamental formar a los mandos intermedios.
- Comunicación transparente.
- Ofrecer flexibilidad horaria y trabajo híbrido para conciliar.
- Acciones de bienestar corporativo con talleres (alimentación, gestión del estrés o salud mental).
- Beneficios sociales (seguros médicos) o actividades en equipo y familia (como los Family Days).
‘Efecto Sanidad’: La saturación prorroga bajas
- Aunque se adopten medidas para frenar el absentismo y cuidar la salud mental y física de los trabajadores, desde el club que agrupa a profesionales de Castellón que trabajan en su día a día a cargo del personal de las empresas en RRHH, indicaron que «un punto fundamental es la responsabilidad de la Administración pública», en cuanto al impacto de las bajas laborales. Así se dio a conocer en el marco de un foro celebrado recientemente con representantes de mutuas, empresas, sindicatos y expertos.
- Al respecto, consideran que «la saturación del sistema sanitario público, con largos tiempos de espera para ser vistos en la consulta de los especialistas (traumatólogos, psicólogos, etc.) y una atención primaria desbordada (de 5 a 10 minutos por paciente), es un factor que agrava y alarga bajas.
