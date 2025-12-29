Expertos lanzan propuestas para las bajas: el coste por trabajador en Castellón ronda los 3.060 €

El absentismo laboral en la provincia de Castellón representa «un desafío crítico con un impacto económico cercano a los 1.000 millones de euros, equivalente a más del 5% del PIB provincia». Así lo apunta el presidente del Club de RRHH de Castellón, José Luis Fulleda, sobre el informe extraído de una mesa redonda con varios expertos. «Los datos revelan una situación en Castellón más grave que la media nacional. Destaca la duración de las bajas, significativamente superior, de 49 días frente a los 37 de la media nacional; y un coste por empleado un 10% superior, de 3.060 euros en Castellón y de 2.760 en España».

Castellón en cifras 50%: La mitad del absentismo en Castellón es por salud mental y traumatología.

130: La duración media de una baja por salud mental en la provincia alcanza los 130 días. Son el 21% del total (en España es el 15%).

El análisis subraya «una crisis de salud mental poscovid, con un crecimiento de bajas del 11% en este área, que afecta desproporcionadamente a mujeres y evidencia brechas generacionales y de género». Así, se añade que «ansiedad y depresión afectan más a las mujeres. Se observa un pico de bajas de larga duración en empleadas de 50 a 55 años, lo cual podría estar relacionado con el agotamiento derivado de una vida de doble jornada (trabajo y conciliación)». Asimismo, los sectores con más incidencia de absentismo en Castellón son: industria, administración pública, sector sociosanitario y sanitario, y transporte.

El absentismo por incapacidad temporal crece un 43% en España desde 2018, según un estudio / REDACCIÓN

De liderar a los Family Days

Desde el Club de RRHH proponen una serie de estrategias para atajar el impacto de las bajas:

«Prevención y Mutuas, en lugar de centrarse únicamente en el 35% de los trabajadores que se dan de baja, es crucial reforzar y potenciar las condiciones que permiten al 75% restante mantenerse saludables». Otra medida es que «las mutuas pueden ser un aliado clave para descongestionar el sistema público, agilizando pruebas diagnósticas, tratamientos y rehabilitaciones, especialmente en traumatología y salud mental».

Poca concordancia entre Sanidad y las mutuas

«En Castellón -añade Fulleda- el nivel de concordancia entre Sanidad y las propuestas de altas de las mutuas es inferior al 50%, muy por debajo de otras comunidades (80-90%), lo que indica una necesidad de mayor coordinación».

En relación a posibles medidas desde el punto de vista empresarial y sindical, el club de Recursos Humanos de Castellón plantea las siguientes:

Un liderazgo humano y cercano en las empresas, siendo fundamental formar a los mandos intermedios. Comunicación transparente. Ofrecer flexibilidad horaria y trabajo híbrido para conciliar. Acciones de bienestar corporativo con talleres (alimentación, gestión del estrés o salud mental). Beneficios sociales (seguros médicos) o actividades en equipo y familia (como los Family Days).

Consulta médica. / Mediterráneo