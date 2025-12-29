Los hoteles de Castellón se inclinan hacia el lujo: seis de cada diez plazas ya alcanzan las cuatro estrellas

Los hoteles de Castellón experimentan un salto en calidad e, incluso, se inclinan hacia el lujo con una mejora de sus servicios, instalaciones y un alza de su categoría. El avance llega hasta tal punto que más de seis de cada diez plazas de alojamiento de la planta hotelera provincial se sitúan ya en la categoría de las 4 estrellas.

Son, en estos momentos, 15.153 las plazas hoteleras que en la provincia se sitúan en cuatro estrellas, lo que viene a ser el 65% de las 23.122 camas que, según el registro que maneja Turisme Comunitat Valenciana, existen en la provincia en plena temporada alta.

Dicha cifra experimenta un repunte en los últimos diez años que implica a 370 plazas, a pesar de que apenas ha habido crecimiento de la planta hotelera. Cabe sumar al total, además, la oferta de cinco estrellas, que permite albergar a 392 visitantes en la provincia, por lo que junto a las cuatro estrellas son 15.545 plazas.

«Nunca tan moderna»

El presidente de la patronal hotelera Hosbec, Fede Fuster, puso en valor precisamente hace unos días en Castelló la mejora en la rentabilidad media por habitación que se ha logrado en el sector gracias a una apuesta por la mejora de las instalaciones. «Nunca antes la planta hotelera había lucido tan moderna y eficiente como hoy», destacó al respecto.

Muestra de ello, por ejemplo, es el hotel Jaime I de Castelló, un emblemático alojamiento del centro de la capital de la Plana que logró este año su cuarta estrella y que sigue el camino de otros muchos que han completado este ascenso en los últimos años en toda la provincia, como el Voramar de Benicàssim, que hizo lo propio justo antes de la pandemia. También las distintas renovaciones y mejoras que han acometido los establecimientos a pesar de mantenerse en la misma categoría.

Y si se mira hacia el futuro, el turismo castellonense seguirá transitando en esta línea de enfocarse hacia un mercado de mayor calidad. Gran parte del medio millar de habitaciones que sumará la provincia hasta el 2028 será de cuatro estrellas o superior. Se trata, por ejemplo, del exclusivo complejo hotel-apartamento que Intelier desarrolla en el antiguo Azor de Benicàssim o el nuevo hotel del grupo Estimar en la misma localidad. También el hotel previsto en la zona del Pontazgo de la misma población o el alojamiento de lujo que se desarrollará en Torre Bellver, ya en Orpesa.