Las jubilaciones tocan máximos en Castellón con pagas que rozan los 1.600 €

El año que está a punto de finalizar va camino de cerrarse con un doble récord en materia de jubilaciones. En Castellón, nunca como este 2025 se habían retirado tantos profesionales del mercado laboral y también nunca lo habían hecho con una pensión media tan elevada: casi 1.700 euros al mes, 92 más que durante el ejercicio anterior.

El impacto del ‘baby boom’

Los datos que acaba de publicar el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social muestran el impacto del retiro de la generación del baby boom, la más numerosa de la historia.

Entre enero y octubre de este año se dieron de alta como jubilados 4.082 profesionales de Castellón, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado y una cifra nunca antes vista. Todos lo hicieron con una paga media de 1.564,75 euros, un 6,24% más que la pensión que recibieron las 3.892 personas que abandonaron el mercado laboral en los diez primeros meses del 2024.

Brecha entre jubilados actuales y anteriores

Entre la pensión media de los que se han retirado este año y la de los que lo hicieron en 2024 hay una diferencia de 92 euros (1.288 al año con 14 pagas).

Si se comparan los datos actuales con los de hace veinte años, la diferencia es abismal: en 2005, la pensión media de los recién jubilados fue de 632,16 euros.

Diferencias

No todos los trabajadores retirados este año perciben la misma pensión.

Los que tienen ingresos más altos son los 3.313 profesionales por cuenta ajena que se jubilaron entre enero y octubre, con una nómina media de 1.674,83 euros.

En cambio, a los 744 autónomos que dejaron la actividad les quedó una paga media de 1.070,53 euros mensuales.

Gasto en pensiones en máximos

El hecho de que cada vez se retiren más profesionales y con carreras de cotización más largas, unido a las últimas revalorizaciones, explica por qué el gasto en pensiones bate récords año tras año.

En 2025, la Seguridad Social ha desembolsado en el conjunto nacional 189.598 millones de euros para pagar las pensiones contributivas, un incremento del 6,2% respecto a los 178.500 millones abonados en 2024.

Nueva revalorización a partir de enero

Esta semana, el Consejo de Ministros aprobó la revalorización de las pensiones que será efectiva a partir del 1 de enero.

La subida aplicada para 2026 será del 2,7%.