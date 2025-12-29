PortCastelló finaliza las obras para la instalación de placas fotovoltaicas en su edifico principal

La Autoridad Portuaria de Castellón ha concluido la instalación de una planta fotovoltaica de autoconsumo en la cubierta de su edificio institucional, enmarcada en su estrategia de transición energética y firme compromiso con la sostenibilidad.

Se trata de una instalación de autoconsumo sin vertido a la red, diseñada para generar energía en baja tensión destinada íntegramente al consumo propio. Con una potencia total de 39,60 kWp, el sistema está formado por 72 paneles solares de 550 Wp cada uno, un inversor de 36 kW nominales y los equipos eléctricos necesarios para su integración en la red interna del edificio. La actuación, adjudicada a la empresa Myen Soluciones, ha supuesto una inversión de 27.030,41 euros.

Monitorización en tiempo real

La planta incorpora un sistema de monitorización en tiempo real que permite consultar la producción fotovoltaica diaria, mensual y anual, así como las toneladas de CO₂ evitadas y el ahorro económico generado. Esta información está disponible tanto a través de una aplicación móvil y una plataforma web como mediante un panel informativo instalado en la entrada del edificio principal. Gracias a estas herramientas, tanto el personal como los visitantes pueden visualizar de forma transparente el impacto positivo de la instalación y comprender mejor los beneficios de la generación renovable en el puerto.

Actuación susceptible de recepción de ayudas, dentro de las subvenciones destinadas a financiar inversiones dentro del Programa de Incentivos 4, y en concreto la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas, y el tercer sector con o sin almacenamiento, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas por el Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, modificadas por el Real Decreto 377/2022, de 17 de mayo.

Estas ayudas se enmarcan dentro de los objetivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y el Consejo de 12 de febrero de 2021, así como a la consecución de los objetivos fijados por el PNIEC 2021-2030 y la Estrategia de Almacenamiento Energético, en cuanto al despliegue e integración de las energías renovables así como el almacenamiento con fuentes de energía renovable, contribuyendo con ello a la «descarbonización» en el ámbito de la Comunitat Valenciana.