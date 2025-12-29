L'UJI aposta per sis projectes d'investigació per a trovar solucions en sostenibilitat ambiental i respostes davant catàstrofes
La universitat obté fons en tres línis de la convocàtoria finançada pels fons Feder per un import de prop d'un milió d'euros
La Universitat Jaume I de Castelló desenvoluparà sis projectes d'investigació i innovació en àmbits com la sostenibilitat ambiental o la detecció de riscos per a millorar la resposta davant catàstrofes. Aquestes iniciatives compten amb el finançament de l'agència competitiva de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) (IVACE+i Innovació) 2025, que busca fomentar la innovació, la transferència d'R+D i la col·laboració entre universitats, centres tecnològics i empreses.
L'UJI ha obtingut fons en tres línies de la convocatòria finançada per la Unió Europea en el marc del Programa Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) Comunitat Valenciana 2021-2027 – IVACE+i per un import de prop d’un milió d'euros, i amb el qual impulsarà sis projectes amb impacte tecnològic i social directe per a donar resposta a desafiaments reals.
Solucions innovadores
Així, les diferents iniciatives liderades per personal investigador de la Jaume I aportaran solucions innovadores en matèria de sostenibilitat ambiental a través de tecnologies avançades per a millorar la qualitat i la gestió de l'aigua, reforçar l'economia circular del carboni, promoure sistemes de producció més nets i segurs alineats a la tecnologia verda o enfortir l'ecosistema d'innovació a través de materials amb menor impacte ambiental.
Busquen també anticipar-se a la resposta davant situacions de risc per catàstrofes naturals derivades del canvi climàtic.
Quatre de les iniciatives s'emmarquen en el programa de Projectes Estratègics en Cooperació, amb un finançament conjunt de 608.963 euros. Entre elles està Sidenca, un projecte liderat per l'investigador Pablo Juan Verdoy que busca crear un sistema intel·ligent de detecció de riscos i suport a la presa de decisions davant catàstrofes.
Sostenibilitat ambiental
Les altres tres actuacions dins d'aquesta línia de finançament tenen com a eix la sostenibilitat ambiental. Green-Meth, coordinada per Sixto Giménez, se centra en la valorització del CO₂ i la seua conversió en metà renovable mitjançant tecnologies disruptives.
D'altra banda, DESHCEM, dirigit per Elena Pitarch, dissenyarà un sistema híbrid catalític per a eliminar microcontaminants emergents en el cicle de l'aigua, i en la mateixa línia, AQUA+, a càrrec de Lucía Reig, té com a objectiu valoritzar residus del cicle integral de l'aigua i transformar-los en materials sostenibles i de baix impacte ambiental.
Dins de la línia Valorització i Transferència de Resultats d'Investigació a les Empreses, i també amb la sostenibilitat ambiental com a eix, figura el projecte de la investigadora Gladys Mínguez per a desenvolupar una tecnologia verda per a la síntesi de nanomaterials mitjançant un demostrador basat en ablació làser en fluids, amb un pressupost de 246.725 euros.
Promoció de Talent
El sisè dels projectes, dins del programa de Promoció del Talent, està liderat per Luis Cabedo, en el qual el nou agent d’innovació, Pau Ródenas, impulsarà la creació d'un hub d'innovació oberta per a enfortir la transferència de coneixement i la col·laboració universitat-empresa en el camp dels polímers sostenibles i avançats. Compta amb un finançament de 126.866 euros.
La rectora de l'UJI, Eva Alcón, ha destacat que els resultats obtinguts en el marc d'aquesta convocatòria de l’AVI "demostren com el coneixement i la innovació que es generen en la universitat es tradueixen en solucions a problemes que ens preocupen com a societat, com la sostenibilitat ambiental o l'anticipació davant de situacions de risc".
Alcón ha valorat "la capacitat, el talent i el compromís del personal investigador de l'UJI", així com "l’esforç institucional per continuar enfortint l'activitat investigadora i la seua transferència al teixit social i productiu".
El vicerector d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica de la Jaume I, David Cabedo, ha subratllat que els 982.555,29 euros de fons captats a través d'aquestes tres línies de finançament competitiu de l’AVI suposen l’11,9% dels recursos obtinguts per les universitats públiques valencianes, "una xifra que reafirma el nostre posicionament en l'ecosistema autonòmic d'innovació".
