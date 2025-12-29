Los retrasos de la recolección y la lluvia impactan en los cítricos de Castellón: 54.000 toneladas a la basura y 20 millones en pérdidas

La primera parte de la campaña citrícola acaba en Castellón de la peor manera posible. Las lluvias de las últimas semanas, unidas al incumpliendo en los contratos derivados de la trampa legal de no fijar fecha de recolección por parte del comercio privado, han provocado pérdidas millonarias en el campo y todo en una temporada con una producción de clemenules muy baja a causa, fundamentalmente, de la fuerte granizada del pasado mes de julio.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) le ha puesto cifras al desastre. En Castellón, los agricultores van a perder 54.000 toneladas de fruta, principalmente clemenules, por exceso de humedad y el valor económico de la producción afectada asciende a 20 millones de euros. En el conjunto de la Comunitat, van a ser 75.000 las toneladas que se echen a perder, con un valor de 28 millones.

La organización que preside Cristóbal Aguado ya advirtió hace unos días de "una cascada de incumplimientos de contratos de compraventa de cítricos por parte de determinados operadores comerciales privados", que no enviaron a sus cuadrillas de collidors a recoger la fruta en la fecha de recolección pactada en el contrato o convenida en función del momento óptimo de maduración de cada variedad. "Las reiteradas lluvias de diciembre han acabado provocando problemas de pixat y podredumbre en frutas que el comercio no recolectó en su momento idóneo", denuncian desde AVA que solicita a Agroseguro que agilice las peritaciones en los campos afectados por las lluvias persistentes a fin de que los agricultores reciban rápidamente las correspondientes indemnizaciones. También exige a las administraciones competentes en cadena alimentaria que endurezcan los controles sobre el cumplimiento de los contratos agrarios y de la ley de la Cadena Alimentaria, con el objetivo de proteger a los productores de abusos comerciales.

Segunda parte de la campaña

Las continuas precipitaciones han acabado amargando la primera parte de la campaña citrícola, pero en cambio están siendo beneficiosas para la fruta de la segunda mitad. Las cotizaciones de las variedades que se recolectan a partir de la segunda mitad de enero se mantienen estables y las últimas lluvias han contribuido a aumentar el calibre de la fruta. No obstante, AVA advierte que no se descartan futuros daños en algunas variedades de media estación. "Los agricultores y viveristas están ahorrando en riegos, pero tendrán que soportar sobrecostes económicos por la necesidad de aplicar tratamientos fungicidas para prevenir futuros ataques de hongos", explican.

Tanto AVA como la Unió Llauradora ha hecho también balance de las lluvias de este pasado fin de semana. La organización agraria que dirige Cristóbal Aguado estima unas pérdidas directas de tres millones de euros, lo que aumenta a 31 millones el cómputo global de pérdidas en el mes de diciembre, y constata daños localizados en cítricos, caquis y hortalizas en las comarcas valencianas de la Ribera Alta, la Ribera Baixa y La Safor.

La Unió, por su parte, calcula que las lluvias de los últimos días, acompañadas de pedrisco en algunos casos, han provocado ya unas pérdidas en una primera estimación de urgencia, y a falta de valorar más daños o la posible evolución de los cultivos, de alrededor de 3 millones de euros. El radio de acción es de unas 23.000 hectáreas de cultivo, principalmente situadas en las comarcas de la Ribera Alta, Ribera Baixa, l’Horta Sud, la Safor, la Vall d’Albaida y la Costera en la provincia de Valencia y en la Marina Alta de la provincia de Alicante.