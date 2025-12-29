El tiempo en Castellón: la provincia continúa en alerta amarilla por lluvias y tormentas

Tras un fin de semana lluvioso en Castellón, la lluvia se resiste a abandonar la provincia. Castellón continúa en alerta amarilla por lluvias y tormentas. Y lo hará, al menos, hasta el mediodía de la jornada de hoy lunes, que es cuando se desactiva el aviso generado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Prácticamente toda la provincia, excepto el interior norte, está en aviso donde se esperan precipitaciones acumuladas de 20 mm en una hora y de 60 mm en 12 horas. Además, las tormentas pueden ir acompañadas de granizo en algunos puntos.

El parte que ha establecido la Aemet para la jornada de hoy en Castellón señala que el cielo será muy nuboso con precipitaciones, en forma de chubascos, localmente fuertes, persistentes y acompañados de tormenta, remitiendo durante la tarde. Asimismo, se ha establecido la cota de nieve en torno a 1400-1600 metros.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en descenso y las máximas no registrarán cambios o apenas un ligero ascenso. En el litoral habrá viento moderado del este y noreste, girando por la tarde a norte y noroeste; en el resto, el viento será flojo de dirección variable, predominando la componente norte.

Carretera cortada

Tras este temporal, sigue intransitable por la lluvia la CV-137, en Càlig, ha indicado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Todo pasará

Si bien conforme avance la jornada del lunes, las precipitaciones remitirán, el panorama para mañana martes será bien distinto, pues será el sol quien tome el relevo a tanta lluvia. Eso sí, las temperaturas continuarán siendo bajas para despedir el año en Castellón.

Esta es la previsión de Aemet en Castellón cara a los próximos días: