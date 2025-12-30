Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castellón despedirá el año con heladas en el interior y mínimas bajo cero en varios municipios

Aemet prevé una Nochevieja tranquila en la provincia, con descenso de temperaturas, que alcanzarán los -3 grados en puntos como Vistabella o Vilafranca

Imagen de una mujer resguardándose de las bajas temperaturas.

Rafael Fabián

La provincia de Castellón afrontará la Nochevieja y el inicio de 2026 con un tiempo mayoritariamente estable, marcado por el descenso de las temperaturas y la presencia de heladas débiles en amplias zonas del interior, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aunque el 31 de diciembre transcurrirá sin fenómenos adversos destacados, se espera un aumento de la nubosidad a últimas horas y un ambiente claramente invernal durante la madrugada de Año Nuevo.

Durante la mañana de Nochevieja, el cielo se mantendrá poco nuboso o despejado en la mayor parte de la provincia, con intervalos de nubes bajas. Por la tarde aumentará la nubosidad, especialmente en el litoral, aunque en Castellón la probabilidad de precipitaciones será baja y, en caso de producirse, serían débiles y muy localizadas.

Castelló incluye medidas policiales, efectivos sanitarios y bomberos en su despliegue de seguridad para Nochevieja

El frío será el protagonista en el arranque de 2026. Según los datos de Aemet, las temperaturas mínimas del 1 de enero caerán por debajo de los cero grados en el interior norte, con valores de hasta -3 grados en municipios como Vistabella o Vilafranca. En el interior sur, comarcas como el Alto Palancia registrarán mínimas cercanas a los 0 grados, con riesgo de heladas débiles.

Temperaturas previstas para el 1 de enero en la provincia. / AEMET

En contraste, el litoral castellonense tendrá una madrugada más suave. Castelló de la Plana y Benicàssim rondarán los 5 grados, mientras que en el norte de la costa, municipios como Vinaròs o Peñíscola, las mínimas se situarán entre 5 y 6 grados, evitando las heladas. El viento soplará en general flojo y variable, con predominio de la componente oeste, aunque se esperan aumentos puntuales de intensidad en el interior norte de la provincia durante las primeras horas. Con este escenario, la Aemet recomienda precaución en las zonas interiores por el frío nocturno y la posible formación de placas de hielo, especialmente en carreteras secundarias.

