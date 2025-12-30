Trabajadores de la Asociacióin de Alzhéimer Castellón, sin paga extra y con incertidumbre sobre su salario

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Comarques del Nord denuncia que la plantilla de AFA Castellón no ha cobrado la paga extra y desconoce si recibirá su nómina, una situación que ha generado malestar e inquietud entre los trabajadores y trabajadoras de la asociación.

Según explica el sindicato, a fecha de hoy el personal de AFA Castellón (Asociación Provincial de Familiares de Personas con la Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias de Castellón) no ha percibido la paga extraordinaria y tampoco tiene garantías de cuándo cobrará su salario habitual.

Sin respuestas claras a la plantilla

El comité de empresa presentó el pasado 22 de diciembre un escrito solicitando información sobre el abono de la paga extra. La respuesta de la entidad, según CCOO, fue que se están buscando fuentes de financiación, aunque estas estarían siendo denegadas hasta el momento.

Desde el sindicato subrayan que sin esta financiación no está garantizado el pago de la paga extra, lo que deja a la plantilla en una situación de total incertidumbre respecto a sus ingresos.

La enfermedad de alzheimer afecta principalmente a las personas de 85 años y más. / PILAR CORTES

Un golpe en plenas fechas festivas

La falta de cobro de la paga extra en estas fechas ha supuesto, según denuncian, un duro golpe para los trabajadores y trabajadoras, especialmente en un periodo marcado por gastos extraordinarios. Esta situación está provocando un creciente malestar entre el personal, que afronta las fiestas sin la seguridad económica necesaria.

Críticas a la gestión de la empresa

Desde CCOO califican la situación como consecuencia de una “nefasta gestión” por parte de la empresa. El sindicato considera que no es aceptable buscar financiación a estas alturas, ya que la planificación económica debería haberse realizado a principios de año.

En este sentido, señalan que la entidad tendría que haber gestionado los recursos disponibles para cubrir las nóminas y las pagas extraordinarias del personal, evitando llegar a una situación que afecta directamente a los derechos laborales de la plantilla.