Cuenta atrás para los encargos de menús para llevar en Nochevieja

¿Ya sabes qué cenarás para despedir el 2025? Las empresas de Castellón especializadas en catering, comida casera, supermercados e incluso restaurantes de Castellón que ofrece la opción de entrantes, platos y/o menús completos registran en estas fechas un pico extra de trabajo. Echan humo los teléfonos y apuran las horas para tener todo a punto mañana, 31 de diciembre, principal fecha de recogida de los encargos.

Los pedidos para Nochevieja, ya sea para compartir con amigos o en familia, en casa, en una planta baja o en el local de la colla o la peña, abarcan un amplio surtido de comidas preparadas que va del pollo relleno al pato o el cochinillo.

Recogiendo encargos de platos preparados para Nochevieja, en Escriche. / Toni Losas

"El magret de pato ha sido una sorpresa, se pide mucho"

En Carnicería Escriche (Castelló), desde 1951 en activo, corroboran la gran demanda de su propuesta de comida para llevar (para Nochevieja y Año Nuevo), cocinan mucho estos días, y hasta mañana por la mañana; y se da opción de recoger o entregar a domicilio los días 30 y 31. «Tenemos un menú completo -de 45 euros, con cuatro entrantes, un plato a elegir entre dos y un postre- pero también bandejas y tablas, otro de pequeños bocaditos de aperitivos y canapés, entrantes y platos principales, con guarniciones, postre, etc. Siempre ayudamos a calcular cantidades según comensales», indican. Con todo, para el día 31 «se pide mucho el menú. Vienen grupos de parajes jóvenes con niños que hacen plan en casa y es fácil porque está ya todo hecho y solo es calentar y servir. Pero también parejas mayores. Hay diferentes perfiles». Asimismo, están triunfando mucho «el magret de pato relleno de trufa y foie, una sorpresa, pues aquí no hay mucha costumbre; se pide también mucho cordero siempre, la paletilla es la estrella -pero ya no se cogen más encargos porque no queda--; y luego, carrilleras y bacalao a la vizcaína».

"Tenemos 53 años de experiencia. El pollo relleno, solomillo y churrasco son los platos estrella"

En Pollería Lolín (Vila-real), un referente para las comidas caseras en el día a día y con gran volumen los fines de semana, repite estos días el boom de encargos por estas fiestas. «La gente se junta mucho en las peñas, entre amigos. Ya no se sale tanto como antes en las cenas-baile. Se opta por la cena ya preparada, con su guarnición, y así nadie se preocupa». Se organizan al máximo, «pues son ya 53 años de experiencia», y en su caso abren el día 31 hasta las 19.00 horas para repartir encargos. «Se pide mucho pollo relleno, solomillo relleno y churrasco», detallan.

Menús para llevar con el sello de un chef

La Cuina de Fernando ofrece menús para llevar. / Mediterráneo

Restaurantes como La Cuina de Fernando también ofrecen menús especiales, por 49 euros, para casa, tras iniciar esta tradición a raíz del confinamiento por el covid. Fernando Molina, el chef y propietario, explica que se pueden recoger el día 31 hasta las 14.30 horas, y cuenta que «muchos clientes repiten. Desde gente joven a mayor a grupos de amigos, etc.». Su propuesta incluye desde flan de espárragos blancos frescos con almendra marcona y viruta de ibérico a meloso de ternera con su jugo y cremoso de patata; o texturas de chocolate y crema de pistacho. Además, cadenas de alimentación como Mercadona o El Corte Inglés también proveen estos días a las familias castellonenses con cocina preparada.