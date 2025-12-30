La Diputación destaca la "apuesta por el agua" en su balance del año

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha hecho balance de las actuaciones desarrolladas a lo largo de este 2025 en la administración provincial. Un repaso del que destaca "la gran apuesta por el agua", mediante diferentes iniciativas para mejorar instalaciones hídricas y "garantizar el suministro en todos los municipios de la provincia".

Uno de los hitos para Barrachina fue la constitución del Consorcio Provincial de Aguas, el 1 de julio. Este consorcio nació como una entidad con personalidad jurídica propia, responsable del despliegue y gestión de todas las infraestructuras hidráulicas colectivas que desarrolla el Plan Director de Abastecimientos (PDA) de agua potable en la provincia. "Se trata del instrumento más adecuado para planificar y priorizar la creación de las infraestructuras hidráulicas que conforman la Red Estratégica Provincial y para gestión de las mismas, bajo criterios de eficiencia hidráulica y energética, oportunidad y solidaridad provincial en el acceso al agua y en el reparto de costes", destacan desde la institución.

Apuesta por el agua y depuración

Además, se mantiene el ritmo de mejoras en la depuración de localidades de pequeño tamaño. La Diputación tiene en marcha una serie de actuaciones para garantizar la depuración de aguas, enmarcadas en las 14 obras a ejecutar con una inversión total de 9,6 millones de euros.

Entre estas obras está la ampliación de la estación depuradora en Santa Magdalena y la de Cinctorres; las mejoras de las estaciones de Torralba del Pinar, Villamalur, Sacañet, Benlloc-Vilanova d'Alcolea, Cabanes y Alcudia de Veo; bombeos a la depuradora de Sorita en Palanques, a la de Forcall en Todolella, a la de Forcall en Villores, a la de Mata en Olocau del Rey, de Vilanova d'Alcolea a la EDAR de Benlloc, la estación depuradora de Vallibona, y las obras para construir una estación de bombeo para tratar las aguas residuales de Higueras a la localidad vecina de Pavías.

Inversión social y servicios públicos

"Tenemos el objetivo puesto en llevar los recursos donde realmente importan y de reforzar el suministro y la eficiencia en el uso del agua en toda la provincia", añade la presidenta de la institución provincial. Una política que se complementa al "atar un nuevo acuerdo con la Generalitat para garantizar la depuración de aguas en 80 municipios de la provincia con una inversión de 2,6 millones de euros".

En materia de Bienestar Social se han concedido más ayudas para seguir garantizando la conciliación familiar con el servicio de la escola matinera, las Unidades de Conciliación Familiar y el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP). Asimismo, en este 2025, la Diputación ha reforzado su compromiso en la atención domiciliaria asumiendo el coste de los 285 usuarios del Menjar a Casa y ha creado nuevas líneas de ayudas como el nuevo servicio de transporte a demanda con el fin de asegurar la movilidad de las personas entre municipios y así poder hacer la vida más fácil a personas mayores o dependientes que no pueden hacer uso de su propio vehículo. Esta iniciativa forma parte del plan Pobles amb Futur.

Infraestructuras, emergencias y reivindicaciones

La vertebración del territorio se encabeza con una mejora de carreteras, al invertir 9,5 millones de euros. A lo largo de esta legislatura se destinarán 35 millones a este apartado. "Un hito nunca realizado por la Diputación", explica Marta Barrachina.

El Consorcio de Bomberos ha sumado más efectivos, con la incorporación de 63 profesionales para mejorar la atención en emergencias, reducir tiempos de respuesta, ampliar turnos y reforzar los parques profesionales.

Otras medidas son el impulso al Consell Provincial de la Dona, los 5,6 millones en instalaciones deportivas, y programas de tipo cultural.

Dentro de este repaso, Marta Barrachina incluye la vertiente reivindicativa "Las peticiones de reuniones con varios ministros siguen sin obtener respuesta y la institución provincial continúa reclamando una financiación justa y la necesidad de unos Presupuestos Generales del Estado", expresa. "Seguimos firmes en impulsar las justas reivindicaciones de la provincia de Castellón allá donde sea necesario y ante cualquier administración", incide.