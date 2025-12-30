La mejora laboral olvida a los mayores de 55 años de Castellón: su tasa de paro iguala a la de los jóvenes

El mercado laboral vive una etapa positiva en Castellón. Solo en el último año, la provincia ha ganado 7.149 cotizantes a la Seguridad Social y la tasa de paro se sitúa en el 11,6%, 1,5 puntos menos que doce meses atrás. Sin embargo hay un colectivo que no se ve beneficiado de ese escenario de optimismo. Se trata de los profesionales de más de 55 años, un segmento de la población que en la provincia sufre cada vez más paro y para el que perder el trabajo significa, en muchas ocasiones, permanecer durante mucho tiempo en el desempleo, encadenando prestaciones, hasta que llega el momento de la jubilación.

Que el desempleo se ceba con los más mayores es algo que demuestran todas las cifras oficiales. De los 31.900 desempleados con los que cuenta Castellón (datos al cierre del primer trimestre de este año), 11.221 tienen más de 55 años, es decir, el 35% del total. Hace tan solo cinco años, el peso de los desempleados sénior era mucho menor, del 24,5%, según el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).

Pero hay otro dato que constata que los mayores se quedan atrás de la mejora del mercado de trabajo y es que, por primera vez, la tasa de paro de los séniors ya iguala en Castellón a la del colectivo que cuenta entre 25 a 34 años. Un par de ejemplos basta para entenderlo: mientras que en 2020 el nivel de desempleo de los jóvenes duplicaba al de los mayores de 55 años (20,3% frente al 10,8%) hoy las cosas son muy distintas y la tasa de paro de los profesionales más veteranos es del 13,5%, mientras que la de la franja de edad entre 25 y 34 años está en el 13,7%.

Al comportamiento de las tasas de paro (a nivel nacional la tendencia es exactamente la misma) se une las mayores dificultades a las que se enfrentan los parados de 55 o más años para salir de esa situación. Así, y según un estudio publicado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), casi seis de cada diez mayores desempleados llevan más de un año buscando trabajo. Se trata de un porcentaje mucho más alto que el de los parados de entre 25 y 54 años (36,1%).

Trabajos más precarios

Además de que superar los 55 años implica estar mucho más tiempo en la cola del paro, cuando este colectivo encuentra un trabajo suele hacerlo en condiciones mucho menos estables y en ocupaciones de menor calidad. En Castellón las diez ocupaciones más contratadas para mayores de 55 años las copan el personal de limpieza, los ayudantes de cocina, los peones agrícolas, los albañiles y los conductores de camiones.

La menor empleabilidad de los mayores de 55 años según los autores del informe es especialmente preocupante en un contexto de envejecimiento poblacional en España. «Este hecho dificulta los esfuerzos por retrasar la edad de jubilación y prolongar la vida activa de las personas, una de las vías para reducir la presión que sufre el sistema de pensiones y garantizar su sostenibilidad», concluyen.

El estudio destaca asimismo que, en un escenario en el que los candidatos jóvenes serán cada vez más escasos, las jubilaciones más frecuentes y las dificultades para cubrir vacantes más intensas, «es fundamental superar los estereotipos basados en la edad y lograr que las propias empresas inviertan más en formación de los trabajadores sénior», argumentan.