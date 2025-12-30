El 'top-10' de los municipios de Castellón con más demanda para comprar una vivienda

Ni siquiera la compraventa de viviendas esquiva el desequilibrio territorial que vive la provincia de Castellón. Apenas diez municipios, todos próximos al litoral, copan el 65% (algo más de seis de cada diez) de las adquisiciones de inmuebles que se registran a lo largo del territorio castellonense.

Así lo evidencian los últimos datos del Institut Valencià d’Estadística, que contabilizan 3.360 transacciones inmobiliarias en la provincia durante el tercer trimestre del año. De ellas, 2.165 se localizan en únicamente una decena de municipios.

Castelló, a la cabeza

La ciudad de Castelló se sitúa al frente del interés de los nuevos propietarios, con 629 adquisiciones. Le sigue Orpesa, con 289 compraventas. Y cierra el top-3 Burriana, con 220 operaciones.

Vila-real ocupa el cuarto lugar (178 compraventas), seguida de Almassora (173), Vinaròs (153) o Peñíscola (141). Completan las diez localidades más cotizadas para comprar una casa Onda (135 operaciones), Alcalà de Xivert (133) y Moncofa (114).

Se da la circunstancia de que ninguna de dichas poblaciones se encuentra ubicada en el interior castellonense. De hecho, la estadística se convierte en toda una muestra del impacto de la despoblación, ya que hasta 27 localidades no registraron ninguna compraventa de viviendas en el tercer trimestre del año, todas ellas ubicadas en el interior. Son pueblos como Aín, Catí, Matet, Pavías, la Serratella, Vallat, la Torre d’en Besora, Villores, Zorita o Zucaina.

Menos de cinco

A ello cabe sumar que otras 54 poblaciones castellonenses contabilizaron, en dicho periodo, menos de cinco adquisiciones de inmuebles, una vez más todas ellas alejadas del litoral.

Si se miran con detalle los datos, la demanda se traslada de unos municipios a otros según si se habla de obra nueva o de segunda mano. Si solo se tienen en cuenta las viviendas recién construidas, Borriol (54), Burriana (35) y Benicàssim (31) son las poblaciones que más compraventas completan. La clasificación es igual que la inicial en la segunda mano.

Municipios con más ventas