Nuevo agravio de la Unión Europea a los cítricos de Castellón: facilitan las cosas a Egipto

La Unión Europea ha decidido rebajar las inspecciones a los cítricos procedentes de Egipto, un país que es uno de los principales competidores de los productores de Castellón. Si en 2023 se hacía un 30% de inspecciones adicionales, desde 2026 solo se hará un 10%, a pesar de que las organizaciones agrarias pedían aumentarlas.

Desde AVA, Cristóbal Aguado reconoce que la interceptación de plagas de ese país ha bajado, pero que esta medida "supone jugar con fuego". Mantener los controles altos a los cítricos procedentes de Egipto "ha garantizado que sus detecciones de plagas y enfermedades hayan mejorado. Reducir en 2025 a tres interceptaciones, y con plagas sin demasiada trascendencia, demuestra que estamos en la dirección oportuna y que el sistema está funcionado de manera más o menos positiva. Por eso esta decisión no es buena", valora.

Críticas del sector agrario

Por parte de la Unió Llauradora, su secretario general, Carles Peris, cree que la medida será "una desventaja para nuestros productores y consumidores". Añade que de Egipto llegan pocas plagas, pero sí una considerable cantidad de fruta tratada con fitosanitarios prohibidos aquí. Desde las organizaciones agrarias se había solicitado ampliar del 20% vigente al 50%.

Daños en el campo en 2025

Por otro lado, la Unió ha hecho balance de 2025, y ha destacado que las inclemencias del tiempo han supuesto unas pérdidas para los productores castellonenses de unos 35 millones de euros. La mayor parte de ellos se concentraron en las comarcas de la Plana Baixa y el Alto Palancia. "Un fenómeno excepcional en el mes de julio", apunta la organización. "A pesar de todos estos daños, la Generalitat ni siquiera los compensó con un protocolo de actuación para el reparto gratuito de fungicida", lamenta. Este fenómeno adverso supuso una caída de la producción citrícola. Además, las lluvias de las últimas semanas también han traído algunas mermas.