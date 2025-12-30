PortCastelló consolida en 2025 su crecimiento y aspira a liderar nuevos tráficos estratégicos

El puerto de Castellón cierra 2025 con un balance positivo, marcado por avances estratégicos que refuerzan su competitividad, su proyección internacional y su capacidad de crecimiento. Así lo ha destacado su presidente, Rubén Ibáñez, quien ha subrayado que este ha sido "un año en el que PortCastelló ha dado pasos decisivos para consolidarse como un puerto más competitivo, más internacional y mejor preparado para el futuro".

Uno de los hitos más relevantes del ejercicio ha sido la aprobación del proyecto estratégico de ordenación del muelle de Costa, situado en la dársena sur del puerto de Castellón. Se trata de una actuación de gran alcance que permitirá optimizar el uso del espacio portuario, incrementar la capacidad operativa y reforzar el posicionamiento de PortCastelló como enclave preparado para acoger nuevos tráficos de alto valor añadido, entre ellos los vinculados a la eólica marina offshore.

Ordenación portuaria y capacidad de crecimiento

El proyecto contempla una inversión de 167,8 millones de euros y prevé una longitud total de muelle de 2.699 metros, que permitirá operar todo tipo de mercancías a través de nueve nuevos atraques. Esta actuación posibilitará un incremento potencial del tráfico de mercancías de hasta 16 millones de toneladas. Rubén Ibáñez ha señalado que "la dársena sur es una de las grandes áreas de expansión del puerto y esta ordenación responde a una visión de largo plazo".

PortCastelló se prepara además para crecer con un volumen de inversiones público-privadas que supera los 740 millones de euros hasta 2029, una cifra que evidencia la confianza del tejido empresarial y logístico en el potencial del puerto. Estas inversiones están orientadas a acelerar infraestructuras productivas clave vinculadas a la conectividad, la expansión portuaria, la sostenibilidad y la seguridad.

Inversiones estratégicas y conectividad

Entre las principales partidas destaca la expansión de la dársena sur, a la que se destinan 144 millones de euros, asociados al desarrollo del hub de eólica marina offshore. La mejora de la accesibilidad ferroviaria constituye otro de los ejes del plan, con una inversión prevista de 94 millones de euros, que permitirá dar continuidad a las obras del acceso ferroviario sur, clave para la conexión con el Corredor Mediterráneo, y culminar la estación intermodal de Castellón.

El ejercicio 2025 ha estado marcado también por el crecimiento sostenido de los tráficos y el refuerzo de la apertura internacional del puerto. Las misiones comerciales a Marruecos, Turquía y Argelia han permitido consolidar mercados estratégicos y atraer decisiones que ya se están traduciendo en resultados tangibles. A falta del cierre definitivo del año, PortCastelló supera ya los 17,3 millones de toneladas de tráfico total, prácticamente igualando el cierre de 2024.

Tráficos, contenedores y competitividad

Este crecimiento, impulsado especialmente por el granel sólido, refuerza al puerto de Castellón como tercer puerto del sistema portuario español en este tipo de tráfico y como uno de los enclaves más dinámicos en volumen total de mercancías movidas, posicionándose como noveno puerto del sistema.

El presidente Rubén Ibáñez ha puesto en valor el nuevo acuerdo marco de la estiba, un consenso histórico que sitúa a PortCastelló entre los puertos más competitivos del arco mediterráneo en tráfico de contenedores. Este acuerdo permitirá ajustar los costes operativos, mejorar la productividad y ofrecer tarifas altamente competitivas. "El acuerdo abre una nueva etapa para el puerto: un marco moderno, equilibrado y competitivo que nos permitirá captar tráficos que antes no llegaban a Castellón", ha señalado.

Infraestructuras, cruceros y puerto-ciudad

A ello se suma la reordenación de terminales y la apuesta por la polivalencia, con el objetivo de ganar cuota de mercado, atraer nuevos tráficos y consolidar el crecimiento. "Esta reordenación aporta flexibilidad y eficiencia a nuestro puerto y lo prepara para responder con agilidad a los nuevos tráficos que atraerán los accesos ferroviarios y la estación intermodal", ha explicado el presidente.

En materia de infraestructuras, 2025 ha sido el año en el que se ha concluido la primera fase de las obras de modernización del muelle transversal y la mota de cierre, una infraestructura clave que convierte al puerto de Castellón en el del arco mediterráneo con mayor superficie disponible para empresas.

Integración urbana, innovación y sostenibilidad

Asimismo, PortCastelló despide el año con un récord histórico de cruceros, con 16 escalas premium ya agendadas para 2026 y 2027, consolidando esta línea de actividad. El ejercicio también ha estado marcado por un fuerte impulso a la integración puerto-ciudad, con ocho proyectos transformadores en la fachada marítima, modernizando infraestructuras, recuperando patrimonio y abriendo el puerto a la ciudadanía.

Entre las actuaciones destacan la remodelación de la fuente del Centenario, el futuro edificio institucional en la antigua Comandancia, el Museo de la Mar, la nueva plaza anexa, el alumbrado del muelle de Costa, el hub tecnológico del Grau, la rehabilitación del edificio Moruno, así como la futura lonja de pescadores y la fábrica de hielo.

Rubén Ibáñez ha destacado que "estas actuaciones simbolizan la voluntad del puerto de devolver a la ciudad espacios vivos, útiles y sostenibles, que mejoran la calidad de vida en el Grau y refuerzan el vínculo entre Castellón y su puerto".

PortCastelló ha reforzado además su compromiso con la innovación, la formación y la sostenibilidad, con iniciativas como la Cátedra Smart Ports junto a la UJI, la renovación del certificado PERS, la certificación de la huella de carbono y acciones de protección ambiental como la retirada de residuos de los fondos marinos.

Todo ello se ha complementado con una intensa actividad social y cultural, con cine infantil, encendido mágico de Navidad, concurso de postales navideñas, jornadas de puertas abiertas, eventos deportivos y culturales, visitas guiadas y múltiples actividades que han convertido el puerto en un espacio vivo y cercano a la ciudadanía.

Con la mirada puesta en 2026, el presidente ha concluido que "lo afrontamos con ilusión y con la certeza de que todo lo sembrado en 2025 nos permitirá crecer todavía más". "Cuando trabajamos unidos la Autoridad Portuaria, nuestra comunidad portuaria y nuestros sectores productivos, avanzamos más rápido y más lejos para seguir siendo un puerto de oportunidades. Ese seguirá siendo nuestro espíritu".