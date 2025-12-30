Las Rebajas se cuelan en plena campaña de Navidad en Castellón: "Nos fuerzan a ponerlas"

Bien sea por los regalos o los caprichos personales, la Navidad resulta la temporada alta para los comerciantes de Castellón. Una época en la que los establecimientos hacen caja y, en muchos casos, cogen fuerza para resistir durante época de menor actividad, sobre todo en el caso de los pequeños locales. Las compras ahora se realizan prácticamente por sí solas, sin que sean necesarios grandes reclamos, más allá de los que puedan realizarse para tratar de imponerse a la competencia. Esto, sin embargo, está cambiando, con escaparates repletos de descuentos e, incluso, carteles ya anunciando las Rebajas en pleno mes de diciembre.

Son las grandes superficies y cadenas, sobre todo del sector de la moda, quienes avanzan cada vez más la temporada de descuentos. Basta con asomarse por los principales centros comerciales de la provincia para toparse con el anuncio de color rojo con el lema Rebajas a pesar de estar todavía en plenas ventas de los regalos de Reyes Magos. Como todo, siempre hay alguna excepción, con algunos reconocidos establecimientos que prefieren esperarse a después del 6 de enero para dar el pistoletazo de salida a los descuentos.

La norma que lo avala

Ello es posible gracias al Real Decreto-ley 20/2012 por el que se liberalizaron las rebajas, permitiendo desarrollar estas ventas “en los periodos estacionales de mayor interés comercial según el criterio de cada comerciante” y fijar su duración también “libremente”.

Otra tienda con descuentos en el centro comercial Salera. / TONI LOSAS

Una medida que, desde hace tiempo, el pequeño comercio reclama que se revierta, ya que el hecho de que se cuelguen los carteles de Rebajas en pleno diciembre les impacta directamente. “No podemos estar siempre vendiendo con descuentos o Rebajas”, valora la secretaria general de Confecomerç Castellón, Tere Esteve, quien lamenta que “desde que se liberalizaron las Rebajas han perdido su efecto”.

"Se confunde al consumidor"

Los comercios de proximidad urgen que “se vuelvan a regular”, fijando reglas y duración de la campaña como anteriormente, ya que ahora “se confunde mucho al consumidor y también detectamos cambios de la oferta comercial para estos descuentos”.

“Nosotros seguimos apostando por las buenas prácticas, rebajando el género que tenemos siempre, con la misma calidad”, defiende Esteve, quien explica que sus establecimientos cuenta con “márgenes pequeños” que al final se ven afectados si se avanzan los descuentos a mitad del periodo navideño, como ahora, que resulta “una época buena” para el sector. “Hay tiendas que están al lado de otros formatos, como grandes cadenas, que aplican antes las Rebajas y al final te fuerzan a ponerlas también”.