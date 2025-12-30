Últimas revisiones al reloj de la Puerta del Sol de Castelló para las doce campanadas

El relojero de la Puerta del Sol, Juanma Queral, ha acudido este martes como hace todos los años desde hace 15 a revisar su mecanismo. Lo ha hecho al mediodía, acompañado de representantes municipales y los presentadores de la gala de la Nochevieja. Además, esta noche harán un simulacro con familia y amigos para asegurarse de que todo funcione como es debido en la noche más especial del año.

El relojero de la Puerta del Sol hace las últimas revisiones en Castelló. / Erik Pradas

Como explica, realizan un mantenimiento anual del reloj para asegurarse de que funciona correctamente y que esté en hora, así como de que suenen las campanadas y los cuartos. Posteriormente, en las últimas semanas están llevando un control diario de los toques de las campanadas y de los villancicos que suenan para estas fechas. El día 30, familia y amigos celebran las preuvas para tener la tranquilidad de que todo funcione como corresponde.

Fiesta infantil de fin de año en Castelló

En Castelló, los más pequeños serán los protagonistas con la Nochevieja Infantil, que se celebrará al mediodía del 31 en la Puerta del Sol, con animación desde las 11.00 horas, bailes, coreografías, música y una gran fiesta. Iniciativa del Ayuntamiento que se completa con el reparto de 1.200 cotillones, triplicando la cifra del año anterior. Tras las campanadas del mediodía, habrá una peque disco infantil. El Grau también contará con sus propias campanadas infantiles, en el Edificio del Reloj.

Nochevieja en Castelló

La despedida del año continuará por la noche en la Puerta del Sol, donde la música arrancará a partir de las 22.45 horas con la actuación en directo de Carlos Bru, a la que se sumará un espectáculo láser y audiovisual diseñado especialmente para la ocasión. Una cita de récord, que prevé reunir a 8.000 invitados.

La presentación correrá a cargo de Sandra Navarro y Jordi Vera. Tras las doce campanadas, la pólvora, los efectos especiales y la música pondrán el broche final con la sesión del DJ Elías Posh.

Asimismo, a partir de las 23.30 horas, el Edificio del Reloj del Grau acogerá la actuación de un DJ y el audiovisual El Grau hacia el 2026, como preludio. La fiesta continuará de 1.00 a 5.00 horas en la Sala Grau, con la orquesta Wilton.