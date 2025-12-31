Estos son los cinco pueblos de Castellón declarados como ‘Municipios Turísticos’ por la Generalitat en 2025
El total de municipios que han obtenido la distinción este año en la Comunitat son 12
La Generalitat, a través de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio dirigida por Marián Cano, ha tramitado un total de doce reconocimientos de ‘Municipio Turístico’ en la Comunitat Valenciana durante el año 2025. Se trata de municipios que cumplen los criterios y obligaciones establecidas en el Estatuto del Municipio Turístico, regulado por el decreto 5/2020 de regulación del Estatuto y modificado por el Decreto 203/2021 de 17 de diciembre.
Esta distinción permite, entre otros beneficios, optar a la financiación extraordinaria de Turisme Comunitat Valenciana con el fin de que puedan atender adecuadamente a los turistas y visitantes que reciben.
Por provincias
Por provincias, en Castellón, han sido cinco municipios reconocidos: Torreblanca (Excelencia), Altura (Relevancia) —cambia de categoría—; Xilxes (Relevancia) —cambia de categoría—; Segorbe (Excelencia) —cambia de categoría— y Montanejos (Excelencia) —cambia de categoría—.
Por su parte, en la provincia de Valencia se han reconocido a cuatro municipios, y son Buñol (Singularidad), Piles (Singularidad), Alboraya (Excelencia) —cambio de categoría— y Bocairent (Excelencia) —cambio de categoría—.
En Alicante tres municipios han obtenido esta nueva distinción a lo largo de 2025, y son Novelda (Singularidad), Poble Nou de Benitatxell (Singularidad) y Biar (Singularidad).
82 destinos
Estas doce localidades se unen al registro de Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana, que cuenta en la actualidad con 82 destinos con el distintivo de ‘Municipio Turístico’, acorde a la nueva normativa anteriormente mencionada.
Cabe recordar que pueden ser reconocidos con la condición de ‘Municipio Turístico’ los destinos que acrediten el cumplimiento de unos requisitos concretos en cuanto a población turística, plazas de alojamiento turístico, recursos turísticos e importancia del turismo en la economía local.
Estos requisitos son diferentes según la categoría en la que el municipio solicita ser reconocido, y estas son: Municipio turístico de Excelencia, Municipio turístico de Relevancia y Municipio turístico de Singularidad.
Singularidad, Relevancia y Excelencia
Por categorías, la Comunitat Valenciana cuenta con 37 municipios turísticos reconocidos con la categoría de ‘Singularidad’, de los que 5 han sido declarados este año 2025; 22 con la de ‘Relevancia’, de los que dos lo han conseguido a lo largo de este ejercicio; y 23 municipios están reconocidos con la categoría de ‘Excelencia’, de los que cinco han obtenido el reconocimiento este año.
Suscríbete para seguir leyendo
- Precaución en el Baix Maestrat: vertirán agua por el aliviadero de la presa de Ulldecona
- Nuevo día de nieve en Castellón con termómetros bajo cero
- La cota de nieve en Castellón se sitúa por debajo de los 500 metros
- El 'top-10' de los municipios de Castellón con más demanda para comprar una vivienda
- Alerta amarilla por nevadas en Castellón en el día de Navidad
- La lluvia no da tregua a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades, pero ¿hasta cuándo?
- El temporal marítimo azota al litoral de Castellón: el mar engulle playas y alcanza paseos
- Respiro para el azulejo: La UE incluye al sector cerámico en las subvenciones por el CO2