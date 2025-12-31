Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los cinco pueblos de Castellón declarados como ‘Municipios Turísticos’ por la Generalitat en 2025

El total de municipios que han obtenido la distinción este año en la Comunitat son 12

Fuente de Baños de Montanejos, una auténtica playa entre montañas.

Fuente de Baños de Montanejos, una auténtica playa entre montañas. / Mediterráneo

Diego Sánchez

La Generalitat, a través de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio dirigida por Marián Cano, ha tramitado un total de doce reconocimientos de ‘Municipio Turístico’ en la Comunitat Valenciana durante el año 2025. Se trata de municipios que cumplen los criterios y obligaciones establecidas en el Estatuto del Municipio Turístico, regulado por el decreto 5/2020 de regulación del Estatuto y modificado por el Decreto 203/2021 de 17 de diciembre.

Esta distinción permite, entre otros beneficios, optar a la financiación extraordinaria de Turisme Comunitat Valenciana con el fin de que puedan atender adecuadamente a los turistas y visitantes que reciben.

Por provincias

Por provincias, en Castellón, han sido cinco municipios reconocidos: Torreblanca (Excelencia), Altura (Relevancia) —cambia de categoría—; Xilxes (Relevancia) —cambia de categoría—; Segorbe (Excelencia) —cambia de categoría— y Montanejos (Excelencia) —cambia de categoría—.

Por su parte, en la provincia de Valencia se han reconocido a cuatro municipios, y son Buñol (Singularidad), Piles (Singularidad), Alboraya (Excelencia) —cambio de categoría— y Bocairent (Excelencia) —cambio de categoría—.

En Alicante tres municipios han obtenido esta nueva distinción a lo largo de 2025, y son Novelda (Singularidad), Poble Nou de Benitatxell (Singularidad) y Biar (Singularidad).

82 destinos

Estas doce localidades se unen al registro de Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana, que cuenta en la actualidad con 82 destinos con el distintivo de ‘Municipio Turístico’, acorde a la nueva normativa anteriormente mencionada.

Cabe recordar que pueden ser reconocidos con la condición de ‘Municipio Turístico’ los destinos que acrediten el cumplimiento de unos requisitos concretos en cuanto a población turística, plazas de alojamiento turístico, recursos turísticos e importancia del turismo en la economía local.

Estos requisitos son diferentes según la categoría en la que el municipio solicita ser reconocido, y estas son: Municipio turístico de Excelencia, Municipio turístico de Relevancia y Municipio turístico de Singularidad.

Singularidad, Relevancia y Excelencia

Por categorías, la Comunitat Valenciana cuenta con 37 municipios turísticos reconocidos con la categoría de ‘Singularidad’, de los que 5 han sido declarados este año 2025; 22 con la de ‘Relevancia’, de los que dos lo han conseguido a lo largo de este ejercicio; y 23 municipios están reconocidos con la categoría de ‘Excelencia’, de los que cinco han obtenido el reconocimiento este año.

TEMAS

ESPECIAL MULTIMEDIA | Los 5 cambios para los autónomos de Castellón que entran en vigor en 2026 y afectan a su bolsillo

