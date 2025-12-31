Cuenta atrás para la Nochevieja en Castellón: las celebraciones de norte a sur

Cotillón, uvas de la suerte o mandarinas... Los castellonenses apuran las últimas horas del 2025 para dar la bienvenida al 2026. Tardevieja, cena en casa, en restaurante, o alojados en una casa rural, en un hotel o en el apartamento... las opciones son de lo más variado.

¿Qué tiempo hará?

La meteorología dará un respiro, con tiempo estable y temperaturas inferiores a lo habitual y posibles heladas en el interior, según explica el catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I, José Quereda. Un ejemplo, Castelló marcará de máxima 13º con mínimas de 6º, mientras en Morella, el termómetro no subirá de 6º y bajará a -1º durante la madrugada.

Ocupación

Los hoteles de Castellón que permanecen abiertos esperan una ocupación del 85% según datos de la patronal Hosbec y del 75 según Ashotur. Superior es la ocupación en el turismo del interior (una media del 90%, según Hosbec) aunque como publicó Mediterráneo hay puntos que llegan al 100%, como El Faixero en Cinctorres o pueblos del Maestrat. Además, «la tardevieja tiene gran aceptación», explica Luis Martí, vicepresidente de Ashotur.

Compras de última hora

En algunas localidades el martes las cajas registradoras echan humo, con castellonenes apurando las compras para la última cena del año. Pero cada vez más hay quienes optan por alternativas como menús para llevar de empresas de catering, casas de comidas caseras, supermercados o incluso restaurantes. Otros, en cambio, prefieren la cena de gala en un hotel.

Compras de última hora en una tienda de Morella este martes. / ORTÍ

Cotillones y celebraciones

Y quienes quieran salir a comerse las 12 uvas, brindar o incluso bailar podrán hacerlo en la vía pública o en recintos cerrados en multitud de municipios.

Un ejemplo, la Conselleria de Emergencias e Interior ha autorizado 10 eventos como cotillones, fiestas o bailes para celebrar la Nochevieja (la misma cifra que el año pasado) en puntos como Almassora, Benicàssim, Burriana, Castellón de la Plana, Montanejos, Oropesa, Segorbe, Torreblanca, Vila-real y Xert.

Así será la fiesta infantil en Castelló

En Castelló, los más pequeños serán los protagonistas con la Nochevieja Infantil, que se celebrará al mediodía en la Puerta del Sol, con animación desde las 11.00 horas, bailes, coreografías, música y una gran fiesta. Iniciativa del Ayuntamiento que se completa con el reparto de 1.200 cotillones, triplicando la cifra del año anterior. Tras las campanadas del mediodía, habrá una peque disco infantil. El Grau también contará con sus propias campanadas infantiles, en el Edificio del Reloj.

Nochevieja en la Puerta del Sol

La despedida del año continuará por la noche en la Puerta del Sol, donde la música arrancará a partir de las 22.45 horas con la actuación en directo de Carlos Bru, a la que se sumará un espectáculo láser y audiovisual diseñado especialmente para la ocasión. Una cita de récord, que prevé reunir a 8.000 invitados.

La presentación correrá a cargo de Sandra Navarro y Jordi Vera. Tras las doce campanadas, la pólvora, los efectos especiales y la música pondrán el broche final con la sesión del DJ Elías Posh.

Imagen de archivo de una fiesta de Nochevieja en la Puerta del Sol. / ERIK PRADAS

Asimismo, a partir de las 23.30 horas, el Edificio del Reloj del Grau acogerá la actuación de un DJ y el audiovisual El Grau hacia el 2026, como preludio. La fiesta continuará de 1.00 a 5.00 horas en la Sala Grau, con la orquesta Wilton.

Vila-real

Mientras, en Vila-real el epicentro será el Estadio de la Cerámica con la primera macrofiesta abierta a toda la ciudadanía para dar la bienvenida al año. La cita comenzará con un tardeo musical a partir de las 18.30 horas con el DJ David Sáez y se retomará a las 22.30 con la actuación del grupo Five, que dará paso a las tradicionales campanadas de medianoche.

Mientras, la Vall d’Uixó arrancará la fiesta en la avenida Cor de Jesus (Plaça de la Pau) a partir de las 23.30 con animación musical, que dará paso a las 24.00 horas con la retransmisión de las campanadas de los relojes de la Asunción y el Ángel en pantalla gigante, seguido de un castillo de fuegos y, a las 00.30 con la orquesta Invictus.

Campanadas y fiesta en la Vall d'Uixó. / Ajuntament de la Vall

El Fin de Año también tendrá un protagonismo especial en Benicarló. Por la mañana con la fiesta infantil y la visita del 'Home dels Nassos', por la tarde con la popular carrera de San Silvestre y, ya por la noche, a partir de las 00.30 horas, la Gran Fiesta de Fin de Año en el Pabellón, con la orquesta Phoenix y DJ locales. La entrada será gratuita.

Programación de Benicarló / Ajuntament de Benicarló

Mientras, el menú infantil matinal en Vinaròs incluye pasacalles y la llegada del Home dels Nassos y campanadas y verbena nocturna.

Programación de Fin de Año en Vinaròs / Ajuntament de Vinaròs

Otros municipios como Benicàssim, Orpesa también celebran eventos.

San Silvestres

Antes de la llegada de la noche los más deportistas podrán correr la San Silvestre. La carrera, de 5 kilómetros, partirá (18.00 horas) desde el Parque Ribalta de Castelló y recorrerá las principales calles de la ciudad, permitiendo a los participantes cerrar el año practicando deporte en un ambiente lúdico y participativo. La inscripción, que se podrá hacer hasta 15 minutos antes del inicio de la prueba, tiene un coste de 8 euros e incluye una camiseta conmemorativa, consolidando esta cita como una de las más esperadas del calendario deportivo y festivo de la ciudad. También Benicarló celebrará la cita con salida desde Calle Jacinto Benavente a las 19.00 horas hasta la plaza Constitución. Y en la Vall d'Uixó saldrá a las 18.00 horas.