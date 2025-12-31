Fiestas y virus complican la atención sanitaria en la recta final del año en Castellón

Las fiestas y los virus continúan tensionando la atención sanitaria en la provincia de Castellón. Un ejemplo era el Hospital General de Castellón, donde CCOO refería el martes una situación complicada con ocho pacientes pendientes desde el domingo de subir a planta por falta de camas y Urgencias, tanto de pediatría como global, con bastante carga asistencial.

Una situación que se produce en un contexto de incidencia de virus respiratorios así como estomacales en plenas celebraciones. Además, persisten las demoras en los centros de salud por la no cobertura de vacaciones y y bajas además de las consultas habituales.

Hasta 15 días de espera

Así, las esperas para tener una cita con el médico de cabecera llegan a los 15 días. Por poner un ejemplo, en el centro de salud Palleter de Castelló o el de Almassora ayer daban fecha para el 15 de enero, mientras que en el de Carinyena de Vila-real era para el 14. Mientras, también en Castelló en Rafalafena citaban para el 13 y en Fernando El Católico para el 12 mientras que en el Pilar no daban fecha directamente. No obstante la situación varía en función del facultativo asignado o del centro. Así, los más afortunados, como en Peñíscola pueden tener cita para el día 5 de enero o en Onda, el 7.

Baja la incidencia por virus

Incidencia de la gripe y los virus respiratorios por departamentos de salud / Rebeca Gracia

La Conselleria de Sanitar actualizó el martes la incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA), que ha bajado en Castellón, aunque sigue alta en el departamento de la Plana (de 1.000 a 1.200 casos por 100.000 frente a los 800-1.000 del resto de la provincia. En toda la Comunitat la incidencia baja hasta los 885,9 casos cada 100.000 frente a los 1.186,5 del periodo anterior.

Desde CSIF, no obstante, alertan que se espera un alza significativa tras las fiestas, por el mayor número de contactos en celebraciones y con ello, la posibilidad de contagios.

Qué aumenta en fiestas

Respecto a urgencias, señalan que en estas fechas suele producirse un incremento de visitas a Urgencias por intoxicaciones etílicas, traumatismos por caídaso o peleas, siendo esto último (traumatismos) lo que más aumenta en estas fechas.

En líneas generales, ha bajado la gripe y el virus respiratorio sinticial que causa la bronquiolitis y ha subido la del covid, según el informe de la Conselleria de Sanitat.