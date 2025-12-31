Lluvias de récord en Castellón: estos son los municipios que han recogido más de 1.000 litros en 2025

Las lluvias de los últimos días han supuesto el remate de un año marcado por las abundantes precipitaciones en prácticamente todas las zonas de Castellón. Los embalses cierran el 2025 con las mejores cifras desde 2018, con un porcentaje del 55,72%, el más elevado de toda la zona controlada por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Supone una mejora de dos puntos respecto al final de 2024, y que marca la diferencia sobre el 2023, cuando apenas hubo un 32,22%.

El catedrático de Climatología de la UJI, José Quereda, afirma que esta tendencia se mantiene con el estado de los acuíferos, que se han recargado gracias a los diferentes episodios de lluvias caídas desde el otoño del pasado año. "El nivel de los acuíferos ha ascendido mucho, y de una forma más satisfactoria que el año pasado", ya que salvo excepciones como la fuerte granizada del mes de julio, "el agua ha llegado de manera bien distribuida a lo largo del año".

Un año excepcionalmente lluvioso

Para hacerse una idea de este fenómeno pluviométrico, Quereda destaca la zona más poblada de la provincia, la de la Plana, "donde han llovido unos 750 litros por metro cuadrado en este año, mientras que lo normal es contabilizar unos 450. Esto supone el cuarto o quinto año más lluvioso de toda la serie histórica".

El 2025 ya era uno de los ciclos más húmedos de los últimos tiempos antes de las lluvias de diciembre. Debido a los chubascos más recientes, se disparan los municipios que superan la friolera de los 1.000 litros acumulados. Son 12. Según las cifras de Avamet, en el primer lugar se encuentra Aín, con 1.313 litros. Le sigue Eslida, con 1.266.

Las otras localidades son Alcudia de Veo (1.257,4). Fredes (1.171,1), Catí (1.143,0), Vallibona (1.089,6), Alfondeguilla (1.086,2), Vilafranca (1.069,5), Xodos (1.066,6), Artana (1.042,3), Rossell (1.035,6) y la Salzadella (1.004,6). Cerca de los mil litros se encuentra Xert, con 974,8 litros por metro cuadrado.

En 2024, marcado por los temporales del otoño e invierno, las localidades que rebasaron esta cota fueron ocho, con Vallibona (1.178 litros) a la cabeza. En cambio, en el periodo anterior, dominado ya por la sequía, no hubo ningún término municipal de Castellón en el que se registraran estas cantidades.

Impacto de diciembre y previsiones

Diciembre se hizo notar de manera especial en puntos como Vinaròs, donde solo en este periodo cayeron 325 litros por metro cuadrado. El 40% de toda la precipitación acumulada en todo el año.

El catedrático de la UJI considera que con todo lo caído en los últimos meses "hay agua garantizada para buena parte de 2026", y calcula que este ambiente húmedo seguirá en la provincia en los primeros compases del nuevo año. "La temperatura del mar está unos dos o tres grados por encima de lo normal", menciona, lo que propicia fenómenos convectivos acompañados de lluvias de intensidad media o alta.