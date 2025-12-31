La particularidad financiera de Castellón: las cajas rurales mejoran en beneficios a la gran banca nacional

Las magnitudes son escasamente equiparables, porque el tamaño de unos y otros es distinto, pero comparar sus beneficios sí es un indicativo de que las cajas rurales no son ajenas al buen momento que atraviesa el sistema financiero. Las cooperativas de crédito con sede en la Comunitat Valenciana han ganado en los nueve primeros meses de este año 101 millones de euros, con un incremento del 10,9% respecto del mismo período del año pasado, según los datos de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC). Un movimiento al que contribuyen las cajas rurales de Castellón.

Dicho porcentaje está por encima del 7,4% que registraron los seis grandes bancos españoles en el citado espacio de tiempo: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja. Claro que estas seis entidades sumaron unas ganancias en nueve meses de 25.416 millones. Una enormidad, sobre todo en términos comparativos.

Comparación con la gran banca

La distancia se acorta muy ligeramente si a las 30 rurales que tienen su sede en la autonomía les sumamos los resultados de Cajamar, la mayor rural de España, que tiene buena parte de su negocio en la Comunitat Valenciana y en el que están integradas unas dos decenas de entidades de la región. Cajamar, con sede social en Almería, elevó sus ganancias en un 22,7%, al pasar de 176 a 216 millones de euros. Así las cosas, si añadimos esta cantidad a los ya mencionados 101 millones, la cifra final es de 318 millones. Entonces, el crecimiento de los beneficios es aún mayor: de un 18,7%, casi el triple que los grandes bancos.

Resultados de las cooperativas de crédito de la Comunitat Valenciana / Mediterráneo

La mayoría de cajas rurales de Castellón mejoran sus resultados respecto a las grandes entidades estatales. Es el caso de Almassora (12,9%), Vila-real (28,5%), Burriana (27,8%), La Vall San Isidro (7,6%), les Alqueries (24,3%), Nules (23,7%), Sant Vicent la Vall (27%), Xilxes (26,8%), la Vilavella (30,2%), Almenara (31,3%) y Vilafamés (29%). Además, Vinaròs, Benicarló y l'Alcora tienen beneficios hasta septiembre, si bien por debajo de la media de la gran banca.

Resultados dispares en Castellón

Solo dos cooperativas de Castellón redujeron sus beneficios este septiembre respecto del mismo mes de 2024. Se trata de Ruralnostra, ubicada en Betxí, donde la bajada fue del 21%, hasta los 1,5 millones de euros, y la de les Coves de Vinromà, con un descenso del 18,2%, hasta los 426.000 euros.

De nuevo, hay que hacer referencia a la diferencia de magnitudes entre entidades financieras con presencia en toda España y las cooperativas de crédito que operan en Castellón. Pero a estos resultados hay que añadir el aumento de la cuota de mercado de las entidades rurales. Prácticamente gestionan cuatro de cada diez euros guardados en depósitos en la provincia. Hace cinco años, el porcentaje no llegaba al 30%. Además, Castellón es la zona de la Comunitat que más trabaja con las cajas rurales, puesto que la cuota es del 18% en Valencia y del 13% en Alicante. Más distancia hay respecto a la media nacional, con un 10,10%.

Cuota de mercado

Las razones que explican este fenómeno hay que buscarlas en la política de estas entidades, que mantienen la atención presencial en algunos municipios pequeños y medianos, además de la estrecha vinculación con el sector agrario, que tiene un elevado peso entre las actividades económicas castellonenses.

En cambio, la situación es distinta a la hora de contratar préstamos. Según los datos de la Conselleria de Economía y Hacienda, la gran banca copa este tipo de productos, con un 80,55% de la cuota de mercado. Eso sí, el casi 20% restante de las cooperativas de crédito es superior al 11,62% de la media autonómica y al 8,88% nacional. Una tendencia que se mantendrá cuando se incorporen los datos al cierre de 2025.