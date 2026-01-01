Balance 2025: La Diputación de Castellón alza su voz ante el Gobierno central y afronta el desafío del agua

La Diputación de Castellón ha elevado su firmeza en las reivindicaciones dirigidas al Gobierno central, sobre todo en temas de financiación, y ha afrontado en especial el desafío hídrico durante este 2025, que supone el ecuador de la legislatura bajo la presidencia de Marta Barrachina.

El ejercicio destaca, en cuanto a la acción de gobierno, por la exigencia de una financiación justa para la provincia y sus municipios, además de reivindicar directamente la máxima dirigente provincial que se aprueben unos Presupuestos Generales del Estado para el 2026, en el marco del compromiso por seguir alzando la voz, tal y como viene afirmando. Barrachina llegó a solicitar peticiones de reuniones a varios ministros, que siguen sin obtener respuesta.

El consorcio hídrico, activo

Del mismo modo, el equipo de gobierno priorizó este año avanzar hacia garantizar el agua a toda la provincia. Como hitos sobresale la puesta en marcha del Consorcio Provincial de Aguas o la activación de actuaciones centradas en la diputación, entre las 14 obras a ejecutar con una inversión total de 9,6 millones de euros.

La Diputación también firmó un convenio para definir junto al Consell la hoja de ruta de los próximos cuatro años que asegura la depuración en 80 municipios con una inversión de 20,6 millones.

En materia económica, vio la luz el plan Futur Provincia, una estrategia que busca potenciar el desarrollo del territorio castellonense, potenciando sus principales sectores, y atraer inversiones.

I Consell de la Dona

El ejecutivo provincial, por otro lado, puso en marcha el I Consell Provincial de la Dona, dentro de la apuesta por la igualdad. También reforzó el área de Bienestar Social, asumiendo el coste del usuario del servicio de menjar a casa, subvencionando el transporte a demanda o potenciando las acciones centradas en la conciliación. Además, apoyó la implantación de guardas rurales para prevenir robos.

Mientras, la Diputación destinó este año 5,6 millones de euros para modernizar y mejorar las instalaciones deportivas municipales de 50 localidades de la provincia, destacando el nuevo campo de fútbol de Benicarló.

Además, entre las acciones destacadas del ejercicio figura que el Consorcio Provincial de Bomberos incorporó 63 profesionales para mejorar la atención y sumó distintos vehículos para incrementar sus recursos. Por último, en materia de carreteras, la inversión anual rondó los 9,5 millones con el objetivo de potenciar la vertebración del territorio.

PSPV-PSOE: Exigir el fondo de cooperación o reforzar los bomberos El PSPV en la Diputación, cuya portavocía está en manos de Samuel Falomir, situó el fondo de cooperación y exigir su continuidad como una de sus principales reivindicaciones, llegando a acudir a los tribunales ante la falta de consignación en el presupuesto inicial para «evitar que Marta Barrachina cerrara el grifo a los ayuntamientos», si bien finalmente se inyectaron esos fondos. Los socialistas también priorizaron reclamar la mejora de la financiación y el refuerzo de personal del Consorcio Provincial de Bomberos, denunciando un recorte de tres millones de euros en equipamiento e infraestructuras. Asimismo, el PSPV reforzar los planes de empleo provinciales para compensar la reducción de fondos de la Generalitat.

Compromís: Impulso a los pueblos y defensa del patrimonio Compromís destaca del 2025 su oposición centrada en defender los intereses de los municipios ante un PP «que no escucha al territorio». La coalición rechazó de hecho el presupuesto para el 2026 al considerarlo injusto y que no da respuesta a las necesidades de la provincia. La formación, cuya portavocía ostenta David Guardiola, priorizó también la defensa del patrimonio castellonense, como de las Illes Columbretes o la protección del yacimiento Ana, los arqueológicos de Els Ports o la Via Augusta de la Jana. Asimismo, con el fin de impulsar los pueblos y combatir la despoblación, los valencianistas lanzaron un plan de diez ejes que ponen la vida y el territorio en el centro de las políticas públicas de la institución provincial.