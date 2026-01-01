Balance 2025: la economía de Castellón cumple en empleo, pero se altera con los aranceles

Toda la economía mundial vive instalada en una situación de sobresalto permanente, y su onda expansiva alcanza a una provincia tan exportadora como Castellón. El 2025 no estuvo exento de incertidumbre, pero el balance final puede considerarse favorable, especialmente en el terreno laboral.

A falta de conocer el dato de diciembre, en la provincia trabaja más gente que nunca, con 266.888 afiliados a la Seguridad Social. Se trata de un récord histórico, que supera la anterior marca registrada en octubre. La patronal autonómica CEV mencionó en su último informe trimestral de coyuntura la "intensidad" del crecimiento de afiliados, con un aumento anual cercano al 3%.

Empleo y paro

La CEV también destaca la reducción del paro en la provincia. El último dato disponible sitúa la cifra en 31.805 desempleados. El secretario general de CCOO en Castellón, Albert Fernández, comentó que el número de parados "ha bajado en más del 25% desde la época de la pandemia". Incluso en el sector cerámico, referente de la economía castellonense, el presidente de Ascer, Ismael García Peris, destacó un aumento del empleo del 2,8%.

El mantenimiento de este ritmo en 2026 dependerá de la evolución de los principales indicadores. La CEV espera que el próximo ejercicio sea positivo, aunque advierte de una ligera desaceleración respecto a 2025.

Clima internacional

Uno de los factores que más ha influido en la economía provincial tiene su foco en la Casa Blanca. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos supuso la aplicación de aranceles. Castellón es una de las provincias que más exporta a este país, especialmente cerámica, y los empresarios del sector contuvieron la respiración ante cada anuncio.

Finalmente, en agosto se alcanzó un acuerdo con la Unión Europea, que fijó un gravamen del 15% a los productos europeos, una cifra que los empresarios consideraron asumible.

Previamente, las ventas de cerámica a Estados Unidos se dispararon por el acopio preventivo de los compradores norteamericanos. En el primer trimestre se produjo un aumento del 25%, mientras que entre julio y septiembre se dio la tendencia contraria, con descensos superiores al 10%. La normalización del mercado no llegará hasta los primeros meses de 2026, cuando se disipen las dudas.

Mercado azulejero

En cuanto al resto de exportaciones, se detecta un ligero descenso, tanto en el azulejo como por la escasa cosecha de cítricos. Aun así, Castellón sigue siendo una de las provincias que más aporta a la balanza comercial española, al exportar mucho más de lo que importa.

A la inestabilidad de Estados Unidos se suma el momento débil de otros mercados clave para la cerámica. Francia atraviesa una crisis política que afecta a la actividad económica; Alemania no espera recuperar el ritmo de la construcción a comienzos del nuevo año, y solo Reino Unido aporta una nota positiva, con cifras al alza.

La patronal azulejera señala que el retroceso exterior se compensa gracias al buen comportamiento del mercado nacional. Con este equilibrio, se espera un ligero aumento de la producción, mientras que la facturación del sector rondará de nuevo los 4.800 millones de euros.

Bruselas en el horizonte

La cerámica no tendrá descanso en el nuevo año. Si los últimos meses han estado marcados por los vaivenes del comercio internacional, el arranque de 2026 tendrá su epicentro en Bruselas. La Comisión Europea propone recortar los derechos de emisión gratuitos de CO2, lo que puede suponer, según Ismael García Peris, un aumento de costes de 150 millones de euros anuales.

Esta actuación se justifica por la necesidad de acelerar la transición energética, pero los empresarios insisten en que no existe todavía una alternativa madura al gas natural. Los proyectos de hidrógeno o electrificación siguen siendo experimentales y no garantizan la sostenibilidad económica. Advierten de que el resultado podría ser el cierre de fábricas en Castellón e Italia, mientras China o India ganarían cuota con productos sin condicionantes medioambientales, lo que haría irrelevante el impacto global en emisiones.

Para evitar este escenario, Ascer ya ha recabado el apoyo de la CEOE, pero también necesita la implicación del Gobierno central, para defender al sector ante Bruselas, como prevé hacer Italia.

También ha sido un año de cambio en la CEV Castellón, con Luis Martí de nuevo como presidente. En una entrevista con Mediterráneo, destacó que la economía crece en términos generales, pero que "esa mejora debe llegar a pymes y autónomos", e instó a las administraciones a trabajar para que el crecimiento alcance a todos los ciudadanos.