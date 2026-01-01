Balance 2025: la economía de Castellón cumple en empleo, pero se altera con los aranceles
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca marcó el primer semestre
Toda la economía mundial vive instalada en una situación de sobresalto permanente, y su onda expansiva alcanza a una provincia tan exportadora como Castellón. El 2025 no estuvo exento de incertidumbre, pero el balance final puede considerarse favorable, especialmente en el terreno laboral.
A falta de conocer el dato de diciembre, en la provincia trabaja más gente que nunca, con 266.888 afiliados a la Seguridad Social. Se trata de un récord histórico, que supera la anterior marca registrada en octubre. La patronal autonómica CEV mencionó en su último informe trimestral de coyuntura la "intensidad" del crecimiento de afiliados, con un aumento anual cercano al 3%.
Empleo y paro
La CEV también destaca la reducción del paro en la provincia. El último dato disponible sitúa la cifra en 31.805 desempleados. El secretario general de CCOO en Castellón, Albert Fernández, comentó que el número de parados "ha bajado en más del 25% desde la época de la pandemia". Incluso en el sector cerámico, referente de la economía castellonense, el presidente de Ascer, Ismael García Peris, destacó un aumento del empleo del 2,8%.
El mantenimiento de este ritmo en 2026 dependerá de la evolución de los principales indicadores. La CEV espera que el próximo ejercicio sea positivo, aunque advierte de una ligera desaceleración respecto a 2025.
Clima internacional
Uno de los factores que más ha influido en la economía provincial tiene su foco en la Casa Blanca. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos supuso la aplicación de aranceles. Castellón es una de las provincias que más exporta a este país, especialmente cerámica, y los empresarios del sector contuvieron la respiración ante cada anuncio.
Finalmente, en agosto se alcanzó un acuerdo con la Unión Europea, que fijó un gravamen del 15% a los productos europeos, una cifra que los empresarios consideraron asumible.
Previamente, las ventas de cerámica a Estados Unidos se dispararon por el acopio preventivo de los compradores norteamericanos. En el primer trimestre se produjo un aumento del 25%, mientras que entre julio y septiembre se dio la tendencia contraria, con descensos superiores al 10%. La normalización del mercado no llegará hasta los primeros meses de 2026, cuando se disipen las dudas.
Mercado azulejero
En cuanto al resto de exportaciones, se detecta un ligero descenso, tanto en el azulejo como por la escasa cosecha de cítricos. Aun así, Castellón sigue siendo una de las provincias que más aporta a la balanza comercial española, al exportar mucho más de lo que importa.
A la inestabilidad de Estados Unidos se suma el momento débil de otros mercados clave para la cerámica. Francia atraviesa una crisis política que afecta a la actividad económica; Alemania no espera recuperar el ritmo de la construcción a comienzos del nuevo año, y solo Reino Unido aporta una nota positiva, con cifras al alza.
La patronal azulejera señala que el retroceso exterior se compensa gracias al buen comportamiento del mercado nacional. Con este equilibrio, se espera un ligero aumento de la producción, mientras que la facturación del sector rondará de nuevo los 4.800 millones de euros.
Bruselas en el horizonte
La cerámica no tendrá descanso en el nuevo año. Si los últimos meses han estado marcados por los vaivenes del comercio internacional, el arranque de 2026 tendrá su epicentro en Bruselas. La Comisión Europea propone recortar los derechos de emisión gratuitos de CO2, lo que puede suponer, según Ismael García Peris, un aumento de costes de 150 millones de euros anuales.
Esta actuación se justifica por la necesidad de acelerar la transición energética, pero los empresarios insisten en que no existe todavía una alternativa madura al gas natural. Los proyectos de hidrógeno o electrificación siguen siendo experimentales y no garantizan la sostenibilidad económica. Advierten de que el resultado podría ser el cierre de fábricas en Castellón e Italia, mientras China o India ganarían cuota con productos sin condicionantes medioambientales, lo que haría irrelevante el impacto global en emisiones.
Para evitar este escenario, Ascer ya ha recabado el apoyo de la CEOE, pero también necesita la implicación del Gobierno central, para defender al sector ante Bruselas, como prevé hacer Italia.
También ha sido un año de cambio en la CEV Castellón, con Luis Martí de nuevo como presidente. En una entrevista con Mediterráneo, destacó que la economía crece en términos generales, pero que "esa mejora debe llegar a pymes y autónomos", e instó a las administraciones a trabajar para que el crecimiento alcance a todos los ciudadanos.
Paz en hostelería y azulejo, y llega el turno del metal y transporte
Los dos sectores que más trabajadores aportan a la provincia, la hostelería y la cerámica, han alcanzado un acuerdo de mejora de salarios y condiciones. En los dos casos, estará vigente hasta finales de 2028. En los primeros días del nuevo año será el turno de las negociaciones del transporte de mercancías por carretera y el metal, que incluye a la maquinaria cerámica o talleres de coches.
La esperada estación intermodal empieza a ser una realidad
Uno de los proyectos más ambiciosos para el futuro de PortCastelló, la estación intermodal, ya empieza a tomar forma. Después de haber seguido todos los preparativos, en el primer semestre comenzaron las obras, que suponen una inversión de 26 millones de euros de la Autoridad Portuaria de Castellón, y que tienen que estar acabadas en algo menos de un año. Con 300.000 metros cuadrados de superficie, La intermodal fomentará el transporte ferroviario en el puerto, con el fin de descarbonizar el tráfico de mercancías y reducir costes. La infraestructura se sitúa entre las dos fases de los nuevos accesos ferroviarios, que van a buen ritmo.
El coste de la cesta de la compra afecta más a los castellonenses
Había dado un respiro en los últimos tiempos, pero la inflación ha vuelto a llamar la atención. El IPC lleva un aumento del 3% al cierre de noviembre, pero en Castellón el aumento del coste de la vida es aún mayor, del 3,7%. De los más altos de España. Uno de los elementos que más sube es la alimentación, con el 3,1% en alimentos, el 6% en bebidas no alcohólicas, o el 9,4% de la energía. También se nota en el alquiler de vivienda, con un 5,4% más.
La lucha de todos los años de la pesca deja un sabor agridulce
Las restricciones de Europa a la pesca de arrastre son una amenaza recurrente. Este año, Bruselas proponía dejar faenar solo 9,7 días al año. Algo que hubiera supuesto una muerte fulminante. La fuerza de los gobiernos nacionales hizo que la cifra se ampliara hasta los 143 días en 2026. Para los marineros de Castellón, es una victoria parcial, y creen que les espera una muerte lenta, ya que reclaman ir a la mar más fechas.
La venta de vehículos sube una marcha y crece el coche eléctrico
Ha sido un año aceptable para los concesionarios de vehículos. Tras un largo tiempo de descensos, los últimos datos muestran más matriculaciones: un 13,52%. Un aumento dispar, porque los coches de gasolina y diésel van a la baja, mientras suben los híbridos. La cuota de eléctricos sigue siendo baja, pero las ventas se duplican en 2025.
Campaña citrícola mediocre y falta de relevo en el campo
La agricultura y la ganadería siguen sufriendo los mismos problemas de siempre y alguno más. A la falta de relevo y rentabilidad se han unido este año la invasión de naranjas de Sudáfrica (otra vez), lo que ha ralentizado el inicio de la campaña de la clemenules. En la ganadería, la gripe aviar y la peste porcina africana han puesto en jaque al sector.
El turismo apuesta por la calidad, nuevos proyectos y operativas chárter
El sector turístico de Castellón priorizó, durante el 2025, la apuesta por la calidad y el valor por encima del volumen, aunque igualmente fue un buen año en el número de turistas recibidos. La provincia impulsa con fuerza nuevos proyectos hoteleros en puntos como Benicàssim y capta vuelos chárter para traer turistas extranjeros.
El aeropuerto bate el récord de 300.000 viajeros anuales y suma dos rutas para el 2026
El aeropuerto de Castellón ha batido el récord de los 300.000 viajeros anuales justo en el ejercicio en el que cumplió una década desde la puesta en marcha de su primer vuelo comercial. La infraestructura, además de apostar por la diversificación con proyectos ligados al sector aeronáutico y aeroespacial, logró captar dos nuevas rutas para el 2026, que enlazarán con Manchester y Bolonia.
Un mercado inmobiliario revolucionado, con precios, hipotecas y compraventas en máximos
El mercado inmobiliario continúa revolucionado en la provincia de Castellón. Las dificultades de acceso a la vivienda han marcado el 2025 por agravarse cada vez más, principalmente por los precios disparados tanto para compra como para alquiler. Sin embargo, Castellón está registrando máximos en cuanto a número de hipotecas y de compraventas que no se daban desde la crisis del ladrillo del 2008. También sigue en auge el sector de la obra nueva.
