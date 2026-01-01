Balance 2025 | Giro de timón en el Consell: Llorca releva a Mazón y asume su herencia
El ejecutivo autonómico se reorganiza tras un año marcado por lo que pasó en El Ventorro, con el detonante del funeral de estado de octubre
Hace apenas un mes que la Generalitat dio un giro de timón con la toma de posesión como president de Juanfran Pérez Llorca, en relevo de Carlos Mazón tras un año convulso marcado por lo que sucedió en El Ventorro, el restaurante donde comía el exjefe del Consell el 29 de octubre el 2024, que terminó con 230 fallecidos.
Llorca puso en marcha un nuevo ejecutivo centrado en superar el año y medio que resta de legislatura. La reorganización, eso sí, llegó con un importante aroma a Mazón, asumiendo su herencia en gran parte de las áreas. Entre los cambios más destacados estuvieron tres castellonenses. Elena Albalat pasó a encabezar la nueva Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, mientras que se produjo la salida del gobierno valenciano de Ruth Merino, hasta entonces responsable de la cartera de Economía y Hacienda. Asimismo, Miguel Barrachina se vio reforzado, asumiendo la portavocía del Consell, además de seguir al frente de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. Por su parte, Vicente Martínez Mus se mantuvo como vicepresidente. El nuevo president remodeló además la sala de máquinas del Palau y creó la Conselleria de Presidencia.
Vista atrás
Ahora bien, antes de llegar a todos estas modificaciones hay que mirar atrás en el tiempo. Parte de la explicación se halla en el restaurante El Ventorro y los sucesivos y polémicos cambios de versión de Mazón sobre su actuación durante la tarde de la trágica riada. Y es que ofreció al menos ocho opciones distintas al respecto en sus distintas comparecencias.
Sin embargo, el detonante del cambio de gobierno queda mucho más cerca. El 29 de octubre del 2025 se celebró en València el funeral de estado en recuerdo de las víctimas de la dana. Un acto que, aunque pretendía estar centrado en homenajear a los fallecidos, quedó marcado por la indignación contra Mazón, que se evidenció por parte de los familiares.
Apenas unos días después, tras un fin de semana de reflexión, el 3 de noviembre Mazón anunció su dimisión, pero descartó la convocatoria electoral, tal y como se había venido reclamando por parte de la oposición.
En manos de Vox
Dejaba así en manos de Vox el nombramiento de un nuevo president, obligando al PP a asumir las exigencias de los de Abascal para conseguir los apoyos necesarios, como así ha sido al final. Entre esas cesiones está la postura sobre la migración, el rechazo al Pacto Verde Europeo, seguir con la bajada de impuestos o impulsar obras hídricas.
Llorca, además de las reclamaciones de la ultraderecha, asume la herencia del ejecutivo de Mazón. Lo hace, como él mismo ha explicado, en cuestiones como los grandes proyectos impulsados para la provincia de Castellón, apostando por seguir avanzando en su desarrollo, como es el caso del nuevo Hospital General o completar la ronda Oeste, entre otros. También hace propias las acciones en materia de fiscalidad, simplificación administrativa o educación en las que trabajaba Mazón.
Sí que es cierto que, desde el primer día, en otros aspectos el de Finestrat ha tratado de marcar distancias con su predecesor al frente de la Generalitat. Nada más presentar su ejecutivo llamó a las principales asociaciones de víctimas de la riada, que resultan muy críticas con el gobierno valenciano, para «ponerse a su disposición». Y su primer acto como president fue también una visita a la zona cero de la dana.
La instrucción sobre la dana avanza con el foco ahora en los whatsapps
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, que dirige la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, avanza para determinar si se pudieron evitar las 230 víctimas mortales que se cobró la dana y las riadas del 29 de octubre del 2024. La causa investiga a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, que declararon este año.
No obstante, la instrucción también trata de esclarecer si el entonces president, Carlos Mazón, tuvo alguna responsabilidad en la tragedia, aunque no se le puede investigar al mantener su condición de aforado, ya que tras dimitir de jefe del Consell sigue como diputado. En este sentido, destaca, durante el 2025, la comparecencia como testigo de la periodista con la que estuvo comiendo en El Ventorro, Maribel Vilaplana, pero también los whatsapps que intercambió con él Pradas o el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que fueron entregados este mismo mes de diciembre. De hecho, el líder de los populares está citado a declarar como testigo el 9 de enero.
