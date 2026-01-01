Castellón se prepara para un enero de alto riesgo: frío extremo, lluvias intensas y la amenaza real de nieve a cotas muy bajas

Castellón podría enfrentarse en los próximos días a uno de los episodios meteorológicos más delicados de los últimos años. La combinación de la borrasca atlántica Francis y la irrupción de una masa de aire polar ha encendido todas las alarmas entre los meteorólogos, que advierten de un desplome térmico brusco, lluvias persistentes y la posibilidad —cada vez más comentada— de nevadas en zonas poco habituales de la provincia.

Aunque los expertos insisten en que todavía existe un elevado grado de incertidumbre, los escenarios que manejan los principales modelos meteorológicos no son tranquilizadores. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha confirmado que, tras un fin de semana marcado por las precipitaciones, a partir del domingo llegará aire muy frío desde el norte del continente, lo que provocará un descenso de temperaturas de hasta diez grados en cuestión de horas.

Heladas generalizadas y nieve en el interior

En Castellón, el impacto podría ser especialmente notable en el interior norte. Comarcas como Els Ports y el Alt Maestrat se sitúan entre las zonas con mayor probabilidad de registrar temperaturas bajo cero de forma continuada, con heladas intensas y la posibilidad de nieve a cotas muy bajas. No se descarta que los primeros copos aparezcan ya entre el domingo y el lunes, coincidiendo con la entrada más directa del aire polar.

Los modelos apuntan a que, si el frente frío logra descender lo suficiente antes de chocar con la humedad mediterránea, la nieve podría extenderse más allá de las zonas de montaña y afectar a áreas donde no es habitual verla. Un escenario poco frecuente que recuerda a episodios históricos vividos en la provincia en inviernos pasados.

El día de Reyes podría convertirse en el más gélido del inicio de 2026. Las previsiones actuales señalan temperaturas mínimas claramente negativas en el interior de Castellón y un ambiente extremadamente frío incluso en zonas más bajas. Las cabalgatas y actos al aire libre podrían desarrollarse bajo un escenario invernal muy adverso, con frío intenso y precipitaciones en varios puntos de la provincia.

Más allá de la nieve, los meteorólogos advierten de otro factor clave: las lluvias. Francis podría dejar precipitaciones persistentes durante varios días, especialmente en el litoral y el prelitoral, lo que unido al frío incrementa el riesgo de problemas en carreteras, crecidas puntuales y complicaciones en zonas rurales.

El tiempo en Castellón