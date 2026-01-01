Castellón vive una Nochevieja masiva y «extraordinaria» para la hostelería

La provincia de Castellón ha vivido una masiva Nochevieja con la celebración de multitud de actos festivos para dar la bienvenida al 2026. Una jornada que resultó «extraordinaria» para el sector de la hostelería (tanto por la tarde como por la noche) y con hoteles casi llenos en el interior y en la costa, en el entorno del 80%, según ha confirmado el vicepresidente de Ashotur, Luis Martí.

Almassora ha celebrado las campanadas infantiles por tercer año. / Mediterráneo

Desde por la mañana hasta bien entrada la madrugada, los municipios castellonenses se llenaron de vecinos y visitantes dispuestos a despedir 2025 y en ninguna de ellos faltaron las emblemáticas campanadas. Una jornada multitudinaria que se saldó en toda la provincia, según el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad, con 149 servicios atendidos ocho asistencias por intoxicación etílica y por drogas, siete peleas o agresiones, un accidente de tráfico, y 178 llamadas al 112. Por su parte, la Policía de la Generalitat ha propuesto 12 sanciones a establecimientos de ocio y restauración dentro del dispositivo especial de vigilancia activado en Castellón tras inspeccionar 41 de estos locales.

Orquesta, tras las campanadas, en Benicàssim. / Eva Bellido

En cuanto a las temperaturas que se registraron esa noche, el catedrático en Meteorología de la Universitat Jaume I (UJI), José Quereda, explicó a este diario que «se mantuvieron a niveles normales ya que desde 1950, la media ha sido de 8,4 grados». El observatorio de la UJI marcó 6,8 grados y el del Real Casino Antiguo, 7,8, por lo que Castellón vivió Nochevieja templada, ya que Quereda destacó que la media del año ha sido de 19 grados. El experto también recordó que llegará una ola de muy frío intenso llegará a Castellón en la noche del martes al miércoles.

Almassora ha celebrado su festividad de las campanadas infantiles por tercer año. / Mediterráneo

Así, y pese a los incidentes debido a la masiva participación, la provincia se introdujo de lleno en el 2026 con fiesta, música y buen ambiente.

Los detalles

En Morella, la Nochevieja y el Año Nuevo fueron multitudinarios, aunque los hosteleros destacaron que el año que viene aún irá mejor ya que habrá puente y el 1 de enero será viernes, por lo que los visitantes podrán aprovechar todo el fin de semana siguiente. Informa Javier Ortí. En Benicàssim, la música y la actuación de una orquesta prosiguieron a las campanadas y en Peñíscola, tanto vecinos como visitantes vivieron la Nochevieja en los lugares y locales habituales.

En L’Alcora, la novedad de este año fue la Nochevieja infantil que se celebró por primera vez, con las campanadas, animación infantil y música además de talleres y el cotillón típico que proporcionó el Ayuntamiento. Para mañana sábado está previsto que los niños de l’Alcora puedan entregar la carta a los pajes reales en la puerta principal del Colegio La Salle. Informa R.D.A.

Los niños de l'Alcora comen las uvas a mediodía. / R. D. A.

Almassora también reunió a multitud de pequeños en las campanadas infantiles (tercera edición) donde los más pequeños compartieron la emoción del momento junto a amigos y familiares. Animación, globos y golosinas sin gluten fueron también protagonistas en la bienvenida al 2026 y despedida de 2025 en la plaza de la Iglesia. Ya por la noche, tuvieron lugar las campanadas oficiales y discomóvil con dj en la calle Trinidad de la localidad.

Peñíscola, esta Nochevieja. / Alba Boix

Los vinarocenses recibieron a mediodía en la plaza Tres Reis una visita muy especial: l’Home dels Nassos, una tradición popular y mágica que se celebra cada 31 de diciembre. El público infantil disfrutó en gran manera viendo a este peculiar personaje llegar junto a la colla de Nanos i Gegants, organizadora del acto. Un divertido pasacalles acompañó a este personaje que tiene tantas narices como días quedan del año y que visitó Vinaròs. Informa Javier Flores.

L'Home dels Nassos a Vinaròs. / Javier Flores

De esta forma, la provincia de Castellón encara un nuevo año tras darle la bienvenida por todo lo alto con uvas, música, fiestas y diversión.