Las diez noticias más leídas en Castellón en 2025

Con el cierre de 2025, el Periódico Mediterráneo hace balance de un año informativo intenso y variado, marcado por noticias que han despertado un especial interés entre los castellonenses. A lo largo de estos doce meses, en Castellón, han destacado desde conflictos vecinales y decisiones administrativas con impacto directo en el día a día, hasta sucesos insólitos, grandes acontecimientos sociales y ejemplos de esfuerzo y superación personal.

Un año lleno de noticias

El ránking de las noticias locales más leídas se convierte así en una muestra significativa de las preocupaciones, curiosidades y sensibilidades de la provincia, y refleja con claridad qué temas han conectado más con nuestros lectores. Este es el repaso, del puesto 10 al número 1, a las informaciones que más clics acumularon en la web de Mediterráneo a lo largo del año.

La CHJ atribuye al Ayuntamiento la responsabilidad sobre los vertidos que los okupas realizan en el barranco Aigualit. / Mònica Mira

El conflicto por los vertidos de basura en el barranco Aigualit, en la Vall d’Uixó, cerró el ránking de las más leídas. La Confederación Hidrográfica del Júcar dejó claro que la responsabilidad de la limpieza recaía en el Ayuntamiento, al tratarse de un tramo urbano. Una situación compleja, con trasfondo social y ambiental, que generó debate y preocupación entre los lectores.

Víctor Alonso Chornet graduado en Medicina y alumno con la nota MIR más elevada de la UJI / Mediterráneo

La historia de esfuerzo de Víctor Alonso Chornet, graduado en Medicina por la UJI y con el mejor resultado del MIR entre sus compañeros, despertó admiración. Su rutina de estudio maratoniana y su reflexión sobre el futuro de la sanidad conectaron con muchos lectores, especialmente jóvenes estudiantes y familias.

FOTOGALERÍA I Orpesa pone fin a la reserva de primera línea de playa con sombrillas y tumbonas / Mediterráneo

La decisión del Ayuntamiento de Orpesa de poner fin a la reserva indebida de espacio en la playa fue una de las noticias más comentadas del verano. Tras semanas de concienciación, la retirada de enseres abandonados reavivó el debate sobre el uso del litoral y la convivencia entre vecinos y turistas.

Los vecinos de Xert se volcaron en masa con la apertura del primer supermercado en el pueblo. / Mediterráneo

La apertura del primer supermercado de Xert fue recibida como una pequeña gran victoria contra la despoblación. El nuevo servicio, impulsado por la cooperativa local, evita desplazamientos, crea empleo y refuerza la vida diaria en un municipio de apenas 700 habitantes.

El viaje de retorno a Castellón en autobús concluyó 10 horas después de llegar el vuelo a Barcelona procedente de Fuerteventura. / Toni Pitarch

Lo que debía ser un regreso tranquilo desde Fuerteventura acabó convirtiéndose en una noche interminable en el aeropuerto de Barcelona. Más de 10 horas de esperas y trasbordos hicieron que esta experiencia del Imserso conectara con miles de lectores, muchos de ellos usuarios habituales de estos viajes.

La culebra bastarda macho. / Mediterráneo

En plena noche mágica de Sant Joan, una culebra bastarda sorprendió a algunos asistentes en el Grau de Castelló. La intervención rápida y serena de los bomberos permitió resolver la situación sin incidentes, en una de esas noticias tan insólitas como virales.

Galería: Corrida homenaje a Colonques / Mediterráneo

El glamour se coló en la plaza de toros de Castellón con la presencia de Isabel Preysler en el homenaje al empresario Manuel Colonques. Un evento con ambiente de gala que reunió a personalidades del mundo empresarial, cultural y político, y que fue seguido con gran interés por los lectores.

'Lunares', el Miura de número 18, guarismo 0 y de pelo cárdeno oscuro, se exhibirá el próximo sábado 18 de octubre / Mediterráneo

La presentación de “Lunares”, un toro Miura de 620 kilos y con historial de primer nivel, situó a la Fira d’Onda en el foco informativo. Su potencia, su origen y el hecho de haber estado previsto para San Fermín convirtieron la noticia en una de las más leídas del año.

Un agricultor con su tractor, imagen de archivo. / Agustín Perales / LEV

El caso de este agricultor arruinado tras confiar en una ayuda pública tocó una fibra sensible. La exoneración de más de 91.000 euros de deuda gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad fue leída como un ejemplo de alivio judicial, pero también como una crítica al funcionamiento del sistema.

Ejemplares de las alcachofas. / Guardia Civil

La noticia más leída de 2025 en la web de Mediterráneo fue la investigación de la Guardia Civil que sacó a la luz la producción ilegal de una alcachofa protegida. El uso fraudulento de una variedad patentada, confirmado mediante análisis científicos, convirtió este caso en el gran protagonista informativo del año en Castellón.

Y estas diez noticias son solo una parte de todo lo que ha marcado la actualidad de la provincia a lo largo del año. Porque 2025 también dejó titulares muy seguidos sobre temporales extremos, con alertas de la Aemet y lluvias históricas en el interior, daños materiales provocados por toros en festejos populares o cambios normativos que obligarán a instalar ascensores en cientos de edificios.

Además, hubo momentos de inquietud por desapariciones, debates políticos y sociales que generaron conversación, anuncios de grandes inversiones —como el futuro parque acuático de la Vall d’Uixó— o hallazgos patrimoniales de gran valor histórico. Y, cómo no, el tiempo volvió a ser protagonista, desde nevadas inesperadas hasta episodios de lluvia torrencial; junto a la economía, con familias castellonenses entre las mayores fortunas de la Comunitat, y las fiestas, donde tampoco faltaron sorpresas.

En conjunto, un año intenso y lleno de matices, contado a través de informaciones que, de una u otra forma, reflejan la vida cotidiana, las preocupaciones y el pulso diario de Castellón.