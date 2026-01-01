La Diputación activa un presupuesto de 216 millones que inyecta liquidez a los 135 municipios de la provincia y garantiza recursos al más alto nivel

La Diputación de Castellón activará un presupuesto de 216 millones de euros dirigido a inyectar liquidez a los 135 municipios de la provincia de Castellón con el firme propósito de garantizar recursos al más alto nivel.

Así lo ha manifestado la presidenta del Gobierno Provincial, Marta Barrachina, quien recuerda que el presupuesto se aprobó el pasado 2 de diciembre para que pudiera entran en vigor este mes de enero y que las cuentas establecen, de inicio, partidas económicas directas a las poblaciones a través del Plan Impulsa y el Fondo de Cooperación.

Un presupuesto “clave” para la provincia, que inyecta 50,9 millones de euros “a mi tierra para generar prosperidad y desarrollo”, y que cumple desde el minuto uno con las transferencias de las cuantías fijadas para dos planes “vertebrales en los presupuestos de 135 municipios”.

Por un lado el Plan Impulsa, que establece “la mayor inversión de la historia” para un programa “de inversiones que da libertad a los municipios para destinar recursos a infraestructuras o a gasto corriente”. Dotado con 32,5 millones de euros, refleja “la voluntad de este equipo de gobierno de ayudar con mano tendida a mi tierra, en especial al interior”.

Crece el Plan Impulsa y también recibe liquidez el Fondo de Cooperación, dotado con 15,2 millones de euros que llegarán “de forma directa a la provincia para garantizar recursos frente a la infrafinanciación del Gobierno de España, que nos niega aquello que por justicia merece mi tierra”.

Junto a estos planes, otros de no menor relevancia: el Fondo de lucha contra el Despoblamiento, dotado con 2,2 millones de euros, y el dirigido a Municipios Turísticos, al que la Diputación inyecta 931.000 euros. Ambos reforzados por convenios singulares, “una herramienta directa, ágil y eficaz para dar soluciones, con 3 millones de euros, a los problemas singulares que nos han planteado nuestros municipios”.

La transformación que suma

Marta Barrachina consolida este 2026 su compromiso de “transformación” del Gobierno Provincial con el reto de “lograr que la provincia sea protagonista y atienda a los municipios, en especial a los que menos tienen, sin descuidar a un solo castellonense”. Ese ejercicio de cuidar de las personas, garantizar el agua, asegurar el futuro y poner en valor una tierra que es el mejor rincón del mundo, cumple con sus ciudadanos con la palabra dada. “Y los hechos, que nos avalan, son los que hacen sonreír a mi tierra”.

En ese desafío “que es una constante diaria que guía cada paso de este equipo de personas comprometido, se trabaja desde lo más pequeño, como nuestros caminos rurales y pistas, que suman 1.545.000 euros, hasta lo más grande, carreteras que suman 9,31 millones de euros”.

Para Marta Barrachina, “hoy el municipalismo cumple”. Atendiendo la urgencia, “con una partida que mantiene 200.000 euros para las catástrofes”. Ayudando a financiar derribos de inmuebles municipales, con 100.000 euros, y apoyando al Servicio Provincial de Asistencia a Municipios (Sepam) con una partida de 4,987 millones de euros.

Medio ambiente y medio natural, con 5,2 millones de euros, o el Plan Resol, con 2,6 millones de euros, refuerzan esta acción directa a los municipios que cuidan de la provincia al tiempo que “cuidamos de las personas”.

En esta línea de acción, se inyectan 22 millones de euros distribuidos en Bienestar Social e Igualdad, que crece un 4,7% hasta alcanzar los 12,52 millones de euros, y se amplía hasta 3,2 millones de euros la atención a los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP), a las Unidades de Conciliación Familiar (UCF) y a Escoletes Matineres, sin olvidar el espaldarazo de 9,5 millones dirigido a Penyeta Roja.

“Desde los más pequeños hasta nuestros mayores, que saben que tienen en la Diputación de Castellón su casa”, expone Marta Barrachina. Transporte a demanda, dotado con 300.000 euros, o subvenciones para asociaciones de jubilados, con 140.000 euros, “cuidan de quienes cuidaron de nosotros con especial mimo hacia el interior”.

Un “sólido proyecto de vida” para la provincia que tiene como eje conductor “el agua”. Una fuente que se garantiza con 17,779 millones de euros y que reserva a la depuración 13 millones. “No son palabras, son hechos”, expone la presidenta de la Diputación. En la actualidad, son 14 las infraestructuras que se ejecutan al tiempo que se trabaja en la redacción de tres nuevos proyectos. Una acción “medular” que se refuerza con los 3,1 millones de euros destinados a agua potable.

Red de oportunidades

Junto a estas tres líneas de acción, la presidenta de la Diputación teje una red “decidida a generar desarrollo y oportunidades”. Desde el sector primario, al que se destinan 1,96 millones de euros, hasta la promoción europea, que cuenta este año con 2,88 millones de euros distribuidos en proyectos como Plan Futur Província, Jóvenes Emprendedores o los convenios con Xarxatec, el CEEI o la Cámara de Comercio. Y que no olvida a la cerámica, “imagen de mi provincia”. Esta médula económica cuenta con 1,68 millones de euros destinados a proyectar una tierra a “todos los niveles”.

Porque como señala la presidenta de la Diputación, “Castellón es deporte, es cultura y es turismo”. Una acción apoyada con 5,055 millones de euros en materia deportiva, 8,75 millones de euros en el plano turístico y 6,365 millones otorgados al plano cultural. Líneas de acción que no olvidan los 3,8 millones de patrimonio y los 1,47 millones de la vertiente taurina, musical y festiva.

“Somos una provincia única, que tiene un potencial incalculable y un poder que crece en cada uno de los castellonenses que cada día traban por nuestra provincia. Ese valor es el que esta Diputación proyecta con el compromiso de servir, el noble reto de liderar y el firme propósito de llevar a nuestra provincia al más alto nivel. En 2026, seguimos cumpliendo”, ha concluido Marta Barrachina.