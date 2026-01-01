Eleanor Sofía, primera bebé de Castellón nacida en el año 2026

El inicio de cada año trae consigo una de las noticias más esperadas y simbólicas: el primer nacimiento del calendario. Un acontecimiento que, más allá del dato, representa el comienzo de nuevas vidas y renueva la ilusión colectiva en hospitales y familias. Como es tradición, la llegada de los primeros bebés del año despierta un especial interés y se convierte en una historia cargada de emoción, especialmente en la provincia donde se produce el primer alumbramiento.

Eleanor Sofía, primera bebé de castellón en el 2026, junto a sus padres / Mediterráneo

En este 1 de enero de 2026, el primer nacimiento registrado en la red de hospitales públicos de la Comunitat Valenciana, tal y como ha informado la Conselleria de Sanidad, ha tenido lugar en Castellón, concretamente en el Hospital General Universitario de Castellón. A las 00.06 horas nació Eleanor Sofía, una niña que pesó 2.975 gramos, convirtiéndose así en la primera bebé del año en toda la Comunitat. Tanto la madre como la recién nacida se encuentran en buen estado de salud, según han informado fuentes sanitarias.

En Valencia y Alicante

En la provincia de Valencia, el primer nacimiento se produjo poco después, a las 00.23 horas, en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe. La protagonista fue Carmela, una niña que llegó al mundo con un peso de 3.610 gramos, en un parto que se desarrolló con normalidad.

Por su parte, en la provincia de Alicante, el primer alumbramiento del año se registró a las 02.00 horas en el Hospital General Universitario Doctor Balmis. Se trata de Elena, una niña que pesó 3.090 gramos. En este caso, los progenitores no han autorizado la difusión de fotografías.

Con estos nacimientos, los hospitales valencianos dan la bienvenida a 2026, un año que comienza con nuevas vidas y esperanza, y que en Castellón ya tiene nombre propio: Eleanor Sofía.

26.405 nacimientos en la Comunitat Valenciana en 2025

Entre enero y noviembre de 2025 se han registrado 26.405 nacimientos en toda la Comunitat Valenciana, de los que 2.801 han sido en la provincia de Castellón, 12.647 en la provincia de Valencia y 10.957 en Alicante, según los últimos datos disponibles sobre nacimientos en los hospitales de la red sanitaria de la Comunitat Valenciana en 2025.

Estos datos reflejan un ascenso del número de nacimientos en los hospitales valencianos, ya que en el mismo periodo de 2024 se registraron 25.379 niños nacidos en la Comunitat, de los que 2.826 se produjeron en la provincia de Castellón, 11.956 en Valencia y 10.597 en Alicante.

Número de recién nacidos en cada hospital de Castellón: