La lluvia amenaza a los Reyes Magos en Castellón: esta es la previsión para el día de las cabalgatas

La previsión meteorológica complica el final de las fiestas navideñas en la provincia de Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de una alta probabilidad de precipitaciones para el lunes 5 de enero, jornada en la que están previstas las tradicionales cabalgatas de los Reyes Magos en la mayoría de municipios, con descenso de temperaturas y riesgo de nieve en el interior.

El tiempo inestable marcará la víspera de la noche más esperada por los más pequeños. Según los datos de Aemet, el lunes estará dominado por cielos cubiertos y precipitaciones repartidas por buena parte del territorio provincial, tanto en la franja litoral como en el interior, con una sensación térmica fría.

Y ojo a la nieve

En las comarcas del interior, el episodio de lluvia podría venir acompañado de nevadas, ya que las temperaturas mínimas se mantendrán por debajo de los 0 grados en numerosos municipios, mientras que las máximas apenas alcanzarán los 3 o 4 grados en puntos del interior norte y del Alto Palancia. Este escenario eleva la posibilidad de que la lluvia se transforme en nieve en las cotas más altas. Aunque según informa la Aemet, esto sucederá en la primera parte de la jornada, donde muchos municipios pueden amanecer teñidos de blanco, pero a partir de las 18.00 horas no se espera ya que nive.

En el litoral, aunque las temperaturas serán algo más suaves, el ambiente seguirá siendo frío para la época. Aemet sitúa las máximas entre los 9 y 10 grados en localidades como Castelló, Benicàssim, Vinaròs o Peñíscola, con mínimas que rondarán los 5 o 6 grados, y con probabilidad de lluvia durante la tarde y la noche del lunes, coincidiendo con el horario habitual de los desfiles de los Reyes Magos.

La probabilidad de precipitación se mantiene elevada durante buena parte de la jornada, con valores que, según la previsión, oscilan entre el 80% y el 90% por la mañana y entre 50% y 70% por la tarde en numerosos puntos de la provincia, confirmando un episodio de inestabilidad en el tramo final de las fiestas.

Podría obligar a ajustar horarios y recorridos

Ante este escenario, los ayuntamientos permanecen pendientes de la evolución del tiempo, ya que la previsión podría obligar a ajustes en horarios o recorridos de los actos previstos para la tarde del lunes.

La llegada de los Reyes Magos a Castellón estará, por tanto, condicionada por el cielo. Una noche cargada de ilusión que este año podría vivirse bajo la lluvia en muchos municipios y, en el interior, incluso con la estampa poco habitual de la nieve acompañando a la cabalgata, en una despedida de la Navidad marcada por el frío y la inestabilidad.

Esta es la previsión de Aemet en Castellón cara a los próximos días: