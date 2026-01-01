Siempre en la memoria: quienes nos dejaron en 2025 en Castellón

Enero

JOSÉ LUIS SERRANO. Uno de los mayores referentes de la comunicación en Castellón. Fue jefe de Comunicación de Unión de Mutuas, asesor cultural del primer Ayuntamiento democrático de la capital, miembro de la Junta Central de Festejos y de los Cavallers de la Conquesta, fundador de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat y de la Asociación Cultural Moros d’Alqueria, entre otras innumerables colaboraciones con las principales entidades de la ciudad. Además de ser uno de los impulsores de AdComunica, entidad para el desarrollo de la comunicación, fue estrecho colaborador del periódico Mediterráneo, donde ha dejado un enorme legado.

JULIA BELTRÁN. Maestra de generaciones de maestros en Castellón, su carácter discreto y noble lo combinó con un idealismo y sentido práctico que le valieron el reconocimiento de la comunidad. Creía firmemente en el valor de la educación para mejorar el mundo.

XIMO RUBERT PRADES. Concejal del PP en el Ayuntamiento de Sant Rafael del Riu, llevó a cabo una importante labor como servidor público a través de la delegación de los Servicios Municipales. Su temprana marcha a la edad de 48 años conmocionó a todos los que le conocieron.

JOSÉ MANUEL BARBERÁ. Farmacéutico de profesión, residente en Burriana, presidió varios años la asamblea local de Cruz Roja. Manolo, como así era muy conocido, fue uno de los creadores de la Fundación Pro-art, además de dejar una impronta como una persona afable, generosa y afectiva

FERNANDO PEÑA. Este ilustre alcorino fue el fundador de una de las grandes distribuidoras de cerámica en España, a la que se le atribuye la mayor venta de metros cuadrados de azulejos. Destacó, además, por su profunda afición por el mundo taurino. Fueron dos perfiles que le han valido ser uno de los nombres de referencia en cada uno de estos ámbitos en la provincia.

JOSÉ ROCA VALLÉS. Durante casi tres décadas estuvo al frente de la antigua Confederación de Empresarios de Castellón. Aunque nacido en Buñol, su vida siempre estuvo volcada con el mundo empresarial de la provincia, especialmente en el ámbito de la construcción.

ALICIA FERMOSELL ROIG. Nacida en Albocàsser, estudió Magisterio en Castelló y, tras completar la carrera, ejerció durante 20 años como directora del CEIP Joan Brusca de su localidad natal. Exhibió un gran compromiso por la defensa de la llengua, así como del legado cultural valenciano.

Febrero

JOSÉ GÓMEZ MATA. Hijo predilecto de Vila-real, destacó como empresario e impulsó una larga lista de obras sociales, entre las que destaca la renovación de la basílica de Sant Pasqual en su localidad natal, ciudad para la que siempre exhibía un enorme orgullo de pertenencia. Discreto y trabajador, su carácter ha dejado una huella imborrable por su compromiso y los valores que siempre imprimía a todo lo que emprendía.

PEPE VICENT MARTÍ. El que fuera presidente de la Junta de Festejos de la Magdalena y concejal socialista en Castelló entre los años 1979 y 1991, destacó por su labor en favor de los valores democráticos en una etapa políticamente convulsa. De carácter afable y cercano hizo de la transparencia y el valor de la palabra sus señas de identidad.

RICARDO SORIANO. Conocido porpularmente como Richy, fue el integrante de dos conjuntos musicales de lo que fue la movida castellonense. De enorme sensibilidad musical supo conectar con un público que siempre le tendrá en sus memorias.

DOLORES CORTÉS. Mujer avanzada a su época, esta empresaria revolucionó la industria textil mundial en el campo de la moda de baño. Hija predilecta de Vila-real, su ciudad natal, también fue reconocida en 2002 con la Medalla al Trabajo, entre otros numerosos reconocimientos a una vida repleta de compromiso y trabajo. Hoy, Dolores Cortés es referente mundial en el ámbito del emprendimiento femenino en un tiempo de extrema dificultad. Con ella se rompieron estereotipos y se contribuyó a crear entornos más justos e igualitarios desde la propia empresa.

URBANO GRAU. Hostelero natural de Olocau, desde que nació su primer hijo su vida transcurrió en la capital de la Plana, junto a su mujer Ascensión, donde fundarían el mítico bar Urbano. Trabajadores incansables, por su establecimiento pasaron generaciones de castellonenses que hoy guardan un recuerdo muy especial de aquellos años.

MARI CARMEN BELENGUER. Persona muy conocida de fuerte convicción castellonera. Viuda de Pedro Arias, fue en su momento una gran modista y devota de la Mare de Déu del Lledó, patrona de Castelló.

JOSÉ ANTONIO CENTELLES. Durante cuarenta años fue trabajador de banca y siempre se distinguió por ser un hombre bueno y amante de su familia.

CONSTANTINO IGLESIAS. Madrileño de nacimiento, pero con toda una vida en Castelló, trabajó de escayolista y pintor, oficios que desempeñó con un enorme sentido de dedicación, compromiso y profesionalidad.

Marzo

VICENTE FALOMIR. Castellón perdió en este 2025 al conocido abogado que durante 25 años presidió la Cofradía de la Mare de Déu del Lledó. Fundador del bufete Falomir Abogados , fue decano del Colegio durante un cuarto de siglo. También fue vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española y de la Mutualidad de la Abogacía. Entre otros reconocimientos, fue galardonado en 2006 en los Premios Justicia de la Generalitat.

XIMO BOIX. Histórico de la restauración y fundador de la Tasca del Puerto, templo de la cocina castellonense. Comenzó como cocinero en el restaurante Rafael y también destacó por su faceta de chef en eventos multitudinarios, como paellas monumentales o espectaculares guisos de toro.

IGNACIO GASULLA. El mundo de las fiestas de Benicarló despidió con gran dolor este año a quien fue uno de los impulsores de la Falla Els Cremats, que fue creada hace 31 años. También fue el autor del escudo de la falla que aún hoy preside esta institución festera en la localidad.

CARMEN BELENGUER. Licenciada en Ciencias Exactas, fue teniente de alcalde de Castellón, una castellonense de soca, de fuertes convicciones políticas e impulsora de la cultura y el patrimonio local. Materializó el hermanamiento de Castelló con la localidad francesa de Chatellerault junto a Josefina Rodríguez, Benigno Cifuentes y Carlos Murria. Estuvo vinculada durante años a la Asociación de Amas de Casa Lledó y también gestó la Asociación Cultural Isabel Ferrer, entidad que llegó a presidir durante años.

ANTONIO ESTEBAN. Marzo del 2025 se llevó también a este otro insigne abogado que fue decano del Colegio en Castellón, además de presidente del Consejo Valenciano de la Abogacía. Destacó por sus conocimientos y sabiduría que supo transmitir, además de su enorme capacidad por la conciliación y la construcción de puentes para el entendimiento en favor del consenso.

RAFAEL SIMÓN GIL. Marzo despidió al que fuera asesor jurídico de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, además de que era secretario general de la Fundación Mediterráneos. Este abogado estaba especializado en el área Constitucional y Derechos Fundamentales.

Abril

AMPARO ADARVES. Destacó por su buen talante y su afectividad con todos que la conociera, mujer risueña y sencilla deja una huella imborrable por su carácter afable y generosidad a raudales.

JULIÀ SÁEZ MORA. Aunque natural de la localidad albaceteña de El Bonillo, este sacerdote ha dejado un importante legado de fe en Castellón. Desde su entrada en el seminario de Segorbe hasta su ordenación en el seminario de Mater Dei, donde ejerció de profesor. Desde ahí, desempeñó su labor pastoral en la Vall d’Uixó, Castelló, Moncofa, la Foia, l’Alcora y Sant Joan de Moró.

RAMÓN CAPELLA MIRALLES. Gran persona, que disfrutaba de su familia y de sus amigos siempre con un profundo sentido del humor. Dejó un hueco imborrable en Cruz Roja y en la panadería Vives de la capital de la Plana, donde pasaba horas haciendo lo que mejor sabía hacer: contagiar su alegría al resto, entre el dominó y la pintura.

PASCUAL VILANOVA. La marcha de este joven ha sido muy sentida en su Vila-real natal, donde ejerció como presidente de la asociación cultural Joventut Antoniana durante un largo periodo, que sirvió para promover las tradiciones y festividades locales y colaborar en innumerables actos sociales.

LUIS TOCA ENRIQUE. Este prestigioso neumólogo castellonense supo ganarse el reconocimiento de todas las personas que le conocieron por su carácter afable y entrañable trato. Con un acusado sentido autocrítico, dio valor a la comunicación. Su trabajo incansable estuvo dirigido siempre a aliviar las dolencias de sus enfermos.

ALFONSO VENTURA FRANCH. Presidente de la Junta Local Fallera de Burriana entre 1987 y 1991, además de concejal de Fiestas en el mismo periodo, su faceta de profesor marcó a varias generaciones de estudiantes, a los que hizo cómplices de sus inquietudes sociales y que, gracias a su legado, han sido fieles herederos de sus conocimientos en el colegio Salesianos.

JOAQUÍN NAVARRO IBÁÑEZ. Empresario de Onda, ha sido uno de los grandes referente s de la industria cerámica castellonense. En sus inicios fue director comercial de Zirconio y, posteriormente, presidió y fundó Azseder y Navarti. A este gran emprendedor se le conoce también por sus fuertes vínculos con numerosos clubes deportivos, a los que siempre apoyó. Pero, ante todo, fue una persona entregada a su familia, a su vocación empresarial y a su pueblo, al que profesaba verdadera pasión.

ENRIQUE AGUT CLAUSELL. Fue uno de los grandes artistas plásticos de Almassora. Este acuarelista es el autor del mayor número de obras en el inventario patrimonial y cultural del municipio. A finales de 2023, el Ayuntamiento de su localidad albergó la retrospectiva del artista bajo el título Enrique Agut: luz, color y armonía..

CARLOS GONZÁLEZ-ESPRESATI. Militar y gran humanista, de hondas convicciones sociales y culturales en Castellón, fue hijo del que fuera creador y director de las obras del puerto y fundador y presidente de la Sociedad Castellonense de Cultura. Fue merecedor de innumerables condecoraciones en el ámbito militar, pero se le recuerda especialmente por su gran sensibilidad en defensa de la cultura y el patrimonio local.

Mayo

JUAN RAMÓN GONZÁLEZ. De nombre artístico Juan Ramón, el que creció sobre los escenarios bajo la sombra de su hermano Francisco, nació en la Vall d’Uixó. Inició su carrera en solitario a principios de los ochenta, en géneros como la copla o la balada romántica, además de participar de actor en series como fue Kassandra. Representó a España en el Festival del Mediterráneo en 1983 con el tema A diez mil metros de ti y publicó su primer álbum, Amante aventurero, en 1989. A partir de ahí fue autor de una prolífica carrera artística.

FINA FELIP. Fue la impulsora de la primera escuela pública en valencià en la capital de la Plana y su marcha generó un gran dolor en Castelló. Galardonada con premios como el Baldiri Reixach, fue una estudiosa de la innovación pedagógica con un profundo sentido en favor de la renovación.

ESTEBAN ESCUDERO. La archidiócesis de Valencia despidió este año al que había sido su obispo auxiliar emérito, cuando contaba con 79 años. Esteban Escudero fue ordenado sacerdote en 1975 y nombrado obispo auxiliar en el 2000 por el papa Juan Pablo II.

SALVADOR BELLÉS SABATER. Estrecho colaborador de Mediterráneo, era un gran maestro de la comunicación, desde ámbitos de la cultura, el deporte como el ciclismo, el teatro, música y, sobre todo, supo describir bien al ser humano y su entorno social. De carácter cordial y afable, buen conversador, dejó una profunda huella en todas aquellas personas que le conocieron tanto como cronista de la actualidad como a raíz de sus aportaciones al mundo de la cultura local.

RAFAEL MONTERO. El que fuera secretario general de la extinta patronal castellonense CEC nació en Alicante, pero desde su llegada a Castellón en 1979 ocupó diferentes responsabilidades. Durante tres años fue gobernador civil, con UCD, hasta 1982. Abogado de formación, en su época al frente de la CEC coincidió con José Roca, fallecido unos meses antes. Fue delegado del Ministerio de Educación y Ciencia en Málaga y Almería, entre otros cargos.

PEPE BELTRÁN LAMAZA. Admirado periodista y maestro de periodistas, ha dejado una huella indeleble en el periódico Mediterráneo, donde ocupó el cargo de redactor jefe; y en Levante, donde estaría al frente de la delegación del rotativo de Prensa Ibérica en Castelló tras formar parte del equipo que lo fundaría en 1991. Cultivó un estilo único a la hora de contar la actualidad y lo hizo a través de su columna Las Cuarenta, un espacio de análisis y reflexión, con mordaz ironía y precisión histórica y literaria, sobre la realidad diaria que acompañaba siempre a su CD Castellón, equipo al que seguía con especial pasión. Su temprana marcha dejó huérfana la comunicación local en la provincia y a los numerosos amigos y lectores que siempre llevarán en el recuerdo a quien, tras una primera piel de falso gruñón, fue ante todo un fiel y divertido compañero que puso el punto final a una era del periodismo en Castellón.

ANA MONFORT NÁGER. Vilafranquina de pro y docente de profesión, aunque también titulada en Turismo, fue una gran profesional, una persona que contagiaba alegría y un ejemplo de vida para cuantos tuvieron la suerte de conocerla. Casada con Javier y madre de dos hijos (Candela y Jorge), falleció a los 50 años tras una larga enfermedad.

Junio

SILVIA GASCÓ ANDREU. Una mujer encantadora, simpática, divertida, con gran talento para la música y las lides artísticas, sobre todo en el diseño, en manufacturas y pinturas, que brotaron del ingenio e inspiración de su padre. Trabajó en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, junto a sus hermanas. Falleció a los 59 años.

JOSÉ LUIS SANCHÍS ARMELLES. Natural de Albocàsser, fue pionero en la profesionalización de la consultoría política y dejó un gran legado en la comunicación política y estrategia electoral. Licenciado en Derecho y Económicas por la Universidad de Deusto, inició su carrera en la Transcición, asesorando a Adolfo Suárez en las elecciones de 1978. A lo largo de su carrera participó en más de 160 campañas en más de 20 países, trabajando con líderes políticos de diversas ideologías y ocupó cargos destacados en organizaciones internacionales.

SALUD ABELLÁN. Fue voluntaria en el equipo de Oxfam Intermón de Castelló durante más de una década. Era la bondad personificada, una mujer muy comprensiva, con capacidad de lucha y querida por todos.

MANUEL PALAU NAVARRO. CEO de Distribuciones Nabe, dedicada a la distribución y logística de pastelerías, panaderías, hostelería y catering, falleció en un accidente de moto a los 59 años. Amante de la gastronomía y las fiestas de la Magdalena, era muy conocido en Castelló. No en vano, fue miembro de la asociación gastronómica l’Olla de la Plana y presidente de la gaiata 10 El Toll desde 2004 a 2006.

INMACULADA BALAGUER MONFERRER. Socia de las empresas Horbagón y TMG, falleció en Castelló a los 59 años.

SANTIAGO TORÁN CALVET. Este vecino de Castelló fue una persona muy conocida en la capital tras estar al frente de la papelería Milotxa hasta su jubilación. Su bondad, cercanía y trato afable le valieron el cariño de sus familiares, amigos y numerosos clientes.

JOSÉ VILLENA ‘NANO’. El deporte adaptado lloró su pérdida . El deportista competía con el Cocemfe Castellón BSR y en el Club Adaponda, tanto jugando al baloncesto como a pádel en silla de ruedas. Durante los últimos años peleó contra un cáncer hasta el final y alternó los tratamientos oncológicos con los entrenamientos de su equipo.

Julio

Mª JOSÉ MARTÍNEZ GIMENO. Una de las voces más comprometidas en los campos de la docencia, investigación y escritura, su fallecimiento supuso la pérdida de una figura discreta pero clave para entender la cultura crítica y la transmisión de la memoria en la provincia. Licenciada en Filología Anglogermánica por la Universitat de València, dedicó parte de su vida a la enseñanza del inglés en el IES Miquel Peris i Segarra del Grau, donde formó a generaciones de estudiantes con vocación y rigor. También escribió dos novelas. Falleció a los 60 años.

VICENTE MIRALLES ÁLBARO. Ingeniero técnico en Químicas, ejerció como edil de Deportes de l’Alcora y presidente de la Junta Central de Cofradías y Hermandades de la localidad. Asimismo, presidió durante 50 años la Cofradía del Santo Sepulcro. Casado con María Luisa Doménech Pallarés y padre de dos hijos, falleció a los 81 años.

JOSHUA ALEXANDER QUESADA. De origen venezolano, el rastaman más querido de Castellón llegó a esta tierra hace 20 años tras una vida marcada por experiencias intensas y viajes por diferentes países. Su presencia amable era parte del paisaje de la costa del Grau durante el verano. Falleció a los 68 años.

ROBERTO AICART PALLARÉS ‘PIRRI’. Su marcha conmocionó a l’Alcora. Fue una persona muy apreciada y conocida en la localidad por haber sido concejal de Fiestas del Ayuntamiento entre 2011 y 2015, músico (baterista de diversas formaciones) y un reconocido DJ. A lo largo de su vida compaginó su profesión de técnico de laboratorio cerámico con la faceta política, musical y de organización de eventos. Falleció a los 57 años.

VICENT MARTÍ RECATALÁ. Natural de Moncofa, estudió Periodismo en Barcelona, ciudad donde residió e inició su carrera profesional. Posteriormente regresó a su tierra y entró a formar parte del periódico Mediterráneo, primero en el departamento comercial y después en la redacción, al frente de la sección de Ediciones Especiales del diario. En los últimos años de su carrera ejerció como redactor jefe del rotativo. Con su carisma, profesionalidad, honestidad, don de gentes y bondad dejó una huella imborrable en todas las personas que tuvieron la suerte de conocerle, tanto personal como profesionalmente. Falleció a los 67 años.

VICENTE GUILLAMÓN. Gerente del mítico bar Las Planas, del Grau de Castelló, con una trayectoria reconocida, forma parte de la historia de la hostelería de la ciudad. Junto a su mujer, Montse Terrado, llevaron el establecimiento que fundaron sus padres a lo más alto. Por sus mesas pasaron personalidades de la talla de Antonio Machín, Ava Gardner o Luis Miguel Dominguín. Su hijo Carlos sigue con su legado. Falleció a los 75 años.

PEPE RUBIO ‘PEPÓN’. Ingeniero técnico agrícola, dedicó su vida como funcionario a la agricultura en la Vall d’Uixó, su localidad natal. Pero también fue una persona muy vinculada al Partido Socialista, con el que fue diputado autonómico de 1983 a 1987 y concejal de la Vall en dos legislaturas. Vinculado al mundo fallero y a las Penyes en Festes, desde la peña Corcó, estuvo casado con Mari y era padre de dos hijos, Irina y Marc. Falleció a los 68 años recién cumplidos.

CARMEN CORCUERA SÁNCHEZ. Fue la primera mujer que accedió a la comisaría de Policía Nacional de Castellón. Poseía la cruz al mérito policial con distintivo blanco. Llegó a la provincia hacía tres décadas procedente del País Vasco. Aquí abrió camino a las mujeres que entraron en el cuerpo, para las que fue todo un referente de fortaleza y valentía, según coincidían en señalar sus mandos superiores y compañeros de profesión. Falleció tras una larga enfermedad a los 58 años, pero antes de despedirse puedo cumplir el sueño de acompañar a su hijo Alejandro al altar en el Hospital Provincial de Castellón donde estaba ingresada.

JESÚS CASINO ADSUARA. Fue concejal de Alumbrado Público, Mantenimiento de Edificios Municipales y Colegios en el mandato entre 1991 y 1995 en Nules, donde fue presidente del Partido Popular. Era un apasionado de su pueblo y un gran aficionado y seguidor del CF Nules, club deportivo del que fue el primer socio. También trabajó como herrero y cerrajero. Tenía esposa, Conchita, y dos hijas, Inma y María Jesús.

JOAN RAGA. Uno de los referentes del teatro de calle. Nacido en Riba-roja, llegó a Vila-real en 1986, tras estudiar Arte Dramático en la ESAD de València. En 1997 fundó Produccions Scura, con varias compañías como Scura Splats y La Banda del Drac, con las que recorrió España y varios países. Fue actor en varios grupos, como Teatro a Tope, Teatre a l’Aire, Xarxa Teatre, Visitants y el Centre Dramàtic de Vila-real. También fue monitor en la Universitat Popular y dirigió en dos periodos la Escola Municipal de Teatre de Vila-real, además del Festival Internacional del Teatre de Carrer. Falleció a los 64 años.

ALEJANDRO PEIRÓ GIL. Era el pequeño de seis hermanos y gran aficionado al dibujo y la pintura. Devoto de la Verge del Lledó, llegó a pintar más de cien dibujos de la patrona de Castelló. Estudió en la Escuela de Bellas Artes y trabajó en el departamento de Diseño de varias empresas de Publicidad, así como en una azulejera y en un negocio familiar. Era una persona amable, conversadora, amante de los animales, del arte y de viajar. Falleció a los 72 años tras una larga enfermedad.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ‘COCO DJ’. Figura que marcó la escena local en los 90. Conocido como Coco DJ, fue un referente de la mítica discoteca Kal Kat. Dedicó muchos años a la producción musical. Falleció a los 51 años tras batallar con una larga enfermedad.

Agosto

ROSA MARÍA CAMPOS AGOST. Cofundadora de Inmobiliaria Modesto L. Beltrán. Falleció a los 83 años.

JOSÉ MANUEL VILLAPÚN GONZÁLEZ. Fue jugador del CD Castellón y de otros equipos históricos del fútbol español. Apasionado de las carreras de fondo, destacó por su sencillez y simpatía. Casado con Rosa, fue padre de tres hijas (Begoña, Marta y Elena) y abuelo de seis nietos. Falleció a los 79 años.

VICENTE USÓ PRADES. Empresario vinculado a Argenta Cerámicas y Frutínter, con sede en Vila-real. Era un emprendedor visionario, cuya capacidad de sacrificio y espíritu incansable fueron claves para impulsar ambos proyectos empresariales.

ARANTXA GARCIA ROLDÁN. Concejala de Hacienda, Fallas y Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Benicarló, del Partido Popular. Siempre se recordará su sonrisa, energía y voluntad sin límites. Falleció a los 49 años de forma repentina.

FEDERICO GARCÍA MOLINER. Natural de Burriana, fue un destacado científico y toda una personalidad en el mundo de la investigación. Este físico castellonense fue reconocido con numerosos premios nacionales e internacionales y una auténtica eminencia científica. Falleció a los 95 años.

ELODIA FERRER. Madre del expresident de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. Abnegada ama de casa, dedicó su vida al cuidado y bienestar de su familia. Crió con pasión a sus tres hijos: Ximo, Francis y Jordi, y vio crecer a sus nietos y bisnietos. Falleció un día antes de cumplir los 89 años.

MANUEL ALEGRE QUINTANA. Precursor del sector del transporte y las demoliciones en la provincia. Fue también un referente en la cría de animales y en el tiro y arrastre. Junto a su esposa Vicentica formó una familia de cuatro hijos, que le dieron seis nietos y cinco biznietos. Falleció a los 85 años.

Septiembre

VICENT GRAU I REIG. Nacido en Tavernes de la Valldigna, estuvo toda su vida vinculado a Castellón, donde llegó para ejercer de maestro en Nules y en la capital. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, y en Historia Contemporánea, fue un referente de la izquierda valencianista y verde, con la memoria histórica y la ecología como señas de identidad. Era miembro de la comisión ejecutiva local de Compromís y del Consejo Social de la ciudad. Falleció a los 81 años.

JOSÉ LUIS VILAR TEN. Ingeniero superior de Telecomunicaciones y diplomado en Gestión Empresarial, era un hombre cordial, respetuoso y de trato sencillo. Pertenecía a una de las familias más conocidas de l’Alcora, els Escolans. Colaboró con sus escritos en muchas ocasiones en el Libro de Fiestas del Cristo.

LORENZO GÓMEZ REQUENA. Más conocido como Loren, dedicó gran parte de su vida a la radio y a la caza, su gran afición. Fue el jede de Programación de Radio Castellón y hombre de confianza de la familia Pérez, propietaria de la cadena. Destacaron en él tanto sus condiciones profesionales como humanas. Falleció con casi 100 años.

FRANCISCO ISACH SALES. Popularmente conocido en Moncofa como Paco Ponent, fue una persona muy vinculada al turismo, las fiestas y la cultura. Muy querido por sus vecinos, luchó por mejorar la calidad de vida de los moncofenses. Siempre le recordarán micrófono en mano y con su inseparable libreta y bolígrafo. Falleció a los 85 años.

JAVIER CLAUSELL LLORENS. Artista y pintor de profesión, en sus obras y creaciones proponía un diálogo con el espectador, despertando en él emociones personales. Estudió en la Escuelas de Belllas Artes de San Fernando en Madrid y a lo largo de su trayectoria expuso sus obras en museos de todo el mundo. Falleció a los 67 años.

TERESA PALLARDÓ. Fundadora de la oenegé Túpay en la Vall d’Uixó, un proyecto solidario con una filosofía clara: ofrecer posibilidades de desarrollo a gente necesitara en el mundo. Persona de entusiasmo discreto pero firme caló hondo en todos cuantos la conocieron y siguen con su legado.

ANTONIO GARCÍA GARCÍA. Nació en Ribesalbes pero vivió la mayor parte de su vida en l’Alcora. Trabajó enIncea y en Azahar. Fue una persona querida, comprensiva y respetuosa, con un talante alegre y apasionado del fútbol local, del Castellón, de los toros y las tradiciones locales. Casado con Mª Teresa Carnicer y padre de dos hijas, Maite y Yolanda, falleció a los 66 años.

Octubre

ÁNGEL COBO ZABALLA. Fue una persona muy conocida en el Grau por su faceta de mayorista de pescado y por presidir el club de fútbol San Pedro durante una década. Destacó por fomentar el deporte en los jóvenes y por su carisma. Falleció a los 75 años.

VICENTA RUBERT MARTÍ. Viuda de Manuel Alegre Quintana y cofundadora del Grupo Menguilló, falleció a los 85 años, pocos meses después de su marido. Fue madre de cuatro hijos (Montse, Manuel, David y Raúl) y tuvo 6 nietos y 5 biznietos.

SILVIA MARTY MARTÍNEZ. Fue atleta del Club de Atletismo Facsa Playas de Castellón en la década de los 90 y pieza clave en el crecimiento del club. Saltadora de altura, fue campeona universitaria en 1998 y 1999, destacando también en triple salto y jabalina. De sonrisa perenne, falleció a los 49 años.

ENRIQUE MARTÍNEZ FUERTES. Compositor, director y músico militar nacido en Yátova, pero afincado en Vilanova d’Alcolea y Castelló, falleció a los 92 años dejando un gran legado de composiciones. Durante más de tres décadas (de 1982 a 2013) dirigió la Societat Musical Santa Cecília de Vilanova.

LOLA VERNIA RIUS. Natural de Burriana, vivió a caballo entre España y Venezuela. Cocinera increíble, graciosa, risueña y apasionada de los suyos, fue madre de dos hijas y abuela de seis nietos y de ocho biznietos. Muy vinculada a la obra social de la Consolación, falleció a los 92 años habiendo vivido numerosos acontecimientos históricos.

GABINO BLASCO CANTIN. Delineante de profesión, fue pionero del parapente en la provincia, con el que acumuló miles de horas de vuelo y un sinfín de experiencias y aventuras, y fundó y presidió el Club de Parapente Bufanúvols. Falleció a los 64 años.

VICENTE DOMÍNGUEZ. Empresario natural de Almassora, era una persona amable, buena y generosa, y siempre dispuesta a ayudar. Era padre de una niña.

Noviembre

SANTIAGO CERCOS ORTELLS. Socio fundador de las empresas Invicto Fruits y Citrias, falleció en Vila-real.

RAFAEL BENAVENT ADRIÁN. Reconocido empresario castellonense natural de la Vall d’Uixó, era licenciado en Ciencias Químicas. Destacó por su carácter emprendedor y fundó Kerabel, Industrias Químicas Benavent, Gres de Nules, Metropol Cerámica, Keratrim, Construplas y Kanban. Fue también presidente de honor del Consejo Social de la UJI, presidente de la FUE-UJI, del Consejo General de Socios de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros... A lo largo de su vida recibió numerosos reconocimientos a nivel personal y empresarial, como la Medalla de Oro de la Orden del Mérito en el Trabajo que le otorgó en 2002 el entonces rey Juan Carlos I. Falleció con 92 años.

MELCHOR PAÚS GOZALBO. Natural de l’Alcora, de una familia muy conocida, propietaria de Azulejos Suap, fue una persona relevante de la Hermandad del SantísimoCristo del Calvario, de la que fue presidente de 2007 a 2016. Fue integrante de la Junta del Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y presidente de la Junta Central de Cofradías de l’Alcora. Falleció a los 57 años.

JOSÉ EMILIO IBÁÑEZ GARCÍA. Conocido como Josele, este banderillero, que se cortó al coleta en la Feria de la Magdalena de 2024, era muy querido y respetado por profesionales y aficionados. Falleció a los 55 años.

MERCHE GONZÁLEZ MOBELLÁN. Madrileña de naciomiento, vivió casi diez años en Benicàssim donde regentó el herbolario Lis. Posteriormente echó raíces en Benicarló, donde pasó casi treinta años, y trabajó en el Ayuntamiento. Fue una persona muy solidaria, siempre dispuesta a colaborar con iniciativas sociales. Persona muy vital a la que le encantaba salir, reír, viajar y leer. Falleció a los 70 años.

VICENTE CAÑADA VALERO. Fue segundo teniente de alcalde y edil de Urbanismo y Servicios Públicos entre 1999 y 2003, por el Partido Popular. Estaba casado con Mercedes y tenía tres hijos: Vicente, Pablo y Ramón.

JOSÉ GARNERÍA GARCÍA. Crítico de arte, comisario y gestor cultural, dedicó su vida a la promoción y documentación del arte contemporáneo valenciano. Dirigió el Museu d’Art Contemporani Vicent Aguilera Cerni, de Vilafamés (2005 a 2015). Falleció a los 76 años.

ALBERTO DURÁN CRESPO. Fue un erudito y auténtico sabio del siglo XX. Nació en Madrid pero se afincó en Castellón por amor en 1973 hasta su jubilación. Profesional extraordinario, de gran vocación y amplia formación, fue discípulo de Gregorio Marañón y Jiménez Díaz. Tenía seis especialidades: Medicina Interna, Aparato Digestivo, Endocrinología y Nutrición, Cardiología, Neumología y Pediatría, a la que se dedicó en la Vall d’Uixó. Tuvo dos hijas y tres nietos. Falleció a los 92 años.

Diciembre

LÁZARO SELMA ROCA. Agricultor, emprendedor incansable y pionero del ocio nocturno, creó espacios tan conocidos como Lassel, su salón de bodas, y ya la mítica discoteca Pirámide. Era una persona bondadosa, generosa y de gran corazón. Falleció a los 89 años.

ÁGUEDA PADILLA PORCAR. Viuda de Salvador Bellés Sabater. Falleció a los 89 años.

SALVADOR VIDA. Gran apasionado del baloncesto, hizo crecer este deporte en la provincia hasta lo más alto. Era una persona buena, enamorada de su familia y amigos.

DIEGO GÓMEZ CEBRIÁN. Guardia civil de corazón noble, vivió su servicio en la Comandancia de Castellón. Fue un hombre íntegro y firme en sus valores, pero siempre muy cercano. Esposo, padre y abuelo, su sonrisa discreta siempre fue refugio para todos.

ELVIRA SÁNCHEZ. Viuda de Regelio Badenas Badenas. Falleció a los 84 años.

MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ. Compositor, natural de Juchitan de Zaragoza (México), ciudad hermanada con la Vall d’Uixó, sentía gran fervor por San Vicente Ferrer.

EDUARDO MAS DEL RÍO. Periodista de reconocida trayectoria en Castellón y muy vinculado a las fiestas de la Magdalena, era padre de tres hijos (Ruth, Eduardo y Ximo) y abuelo de una nieta, Irene. Fue un sabio de Castelló, de sus fiestas, de sus tradiciones, de su CD Castellón. Aunque estudió Magisterio siempre se dedicó a informar sobre lo que ocurría en su ciudad a través de las páginas de los diarios pero también desde las ondas. Formó parte activa de diversos entes festivos, ya que fue presidente de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat (de 1970 a 1975 inclusive), prohom de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta (1976-1983) y, durante 17 años, miembro de la Junta de Festes. Además, era presidente del Colegio Apostólico de Castellón desde 1977. Falleció a los 78 años.

MARTIRIÁN MARTÍN SERRA. Referente del mundo del motor en la provincia, su nombre queda ligado de forma inseparable a Astrauto, la Asociación de Talleres Reparadores de Automóviles y Otros de Castellón, que presidió durante más de tres décadas. A lo largo de su trayectoria ejerció como gerente de Opel Aubasa y, posteriormente, fue uno de los socios fundadores de Fiat Imola. Casado con Mª Dolores y padre de dos hijos, Nuria y Martirián, falleció a los 89 años.