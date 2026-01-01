De Nicki Nicole a los sustos virales: los 10 vídeos más vistos en el Instagram de Mediterráneo este 2025

El año 2025 nos ha dejado momentos que, sin duda, han quedado grabados en la retina (y en las pantallas) de miles de castellonenses. A través de nuestro perfil de Instagram, en el Periódico Mediterráneo hemos sido testigos de cómo la actualidad de la provincia y los personajes del momento conectaban con una audiencia global. Desde romances internacionales que eligen nuestras tierras hasta incidentes que, afortunadamente, se quedaron en un susto, repasamos el Top 10 de los 'reels' que han marcado este año.

Cerrando el podio, con 746.288 visualizaciones, nos encontramos con otra "escena insólita" grabada en la capital de la Plana. Un hombre sorprendió a los vecinos al saltar de tejado en tejado en plena noche del jueves. Sin camiseta, con el pantalón desgarrado y gritando frases sin aparente sentido, mantuvo en vilo a todo el barrio hasta que fue finalmente detenido.

La naturaleza nos regaló una imagen asombrosa: un tiburón peregrino de siete metros de longitud. Este gigante inofensivo fue captado cerca de nuestras costas, y el vídeo del avistamiento fascinó a 773.879 personas. La majestuosidad de este animal, el segundo pez más grande del mundo, es una prueba de la biodiversidad que esconde el Mar Mediterráneo.

El interés por la vida pública de Carolina Perles, conocida por su relación con el exministro José Luis Ábalos, llevó a este vídeo a alcanzar las 796.688 visualizaciones. Los perfiles vinculados a la actualidad política y social siempre encuentran un hueco importante entre lo más visto de nuestro Instagram.

Lo que comenzó como una tarde apacible en Benicàssim, incluso más agradable que en días previos marcados por la histórica ola de calor en Castellón, terminó en un sobresalto cuando el estado del mar se complicó de forma repentina y sorprendió a los bañistas, que empezaron a tener dificultades para regresar a la orilla. Los socorristas tuvieron que emplearse a fondo para rescatar hasta a seis personas arrastradas por las corrientes, en una escena que generó gran impacto y cuyo vídeo alcanzó 799.856 reproducciones, afortunadamente sin que se registraran víctimas graves.

Una fuerte discusión en plena calle de Castellón de la Plana se situó en el sexto lugar con 929.182 visualizaciones. Las escenas cotidianas que se tuercen de forma inesperada suelen generar una curiosidad innata, y este vídeo fue el ejemplo perfecto de cómo un momento de tensión urbana puede volverse viral en cuestión de minutos.

El mediático Frank Cuesta no dejó a nadie indiferente con una declaración que sacudió las redes sociales. Con 1.404.076 visualizaciones, el vídeo recogía unas palabras del presentador que generaron un intenso debate. De hecho, la capacidad de Cuesta para conectar con el público a través de la honestidad (o la polémica) sigue siendo un imán para los usuarios de el Periódico Mediterráneo.

La seguridad ciudadana volvió a captar la atención de los usuarios con el vídeo sobre la detención, a última hora de la tarde, de un presunto pirómano por parte de la Guardia Civil, que alcanzó 1.586.922 visualizaciones. El arresto se produjo en Nules, donde el individuo está acusado de provocar varios incendios que calcinaron dos islas de contenedores y la terraza de una cafetería; testigos presenciales asistieron a la intervención de los agentes, que identificaron, esposaron y trasladaron al sospechoso en un vehículo patrulla.

Uno reciente, en plenas fiestas navideñas, un suceso en el norte de la provincia se volvió viral. El vídeo de una furgoneta atrapada en un parking de Vinaròs tras llevarse por delante el gálibo acumuló 1.725.038 visualizaciones. El ruido y los destrozos en el Passeig de Colom convirtieron esta "Nochebuena accidentada" en uno de los temas de conversación más recurrentes en las cenas familiares.

Con 3.291.694 reproducciones, el segundo puesto lo ocupa un impactante vídeo grabado en Alcoy (Alicante). Las imágenes de un percance vial captaron la atención de los usuarios por la espectacularidad de la escena. La verdad es que este tipo de contenidos nos recuerdan siempre la importancia de la precaución al volante, algo que resonó profundamente entre nuestros seguidores.

El vídeo más visto de este 2025, con la friolera de 5.217.319 visualizaciones, fue el que confirmaba lo que muchos sospechaban. La cantante argentina Nicki Nicole y la joven estrella del fútbol Lamine Yamal se convirtieron en el centro de todas las miradas. El contenido, que voló por las redes, mostraba la complicidad de la pareja, generando un interés masivo que traspasó las fronteras de Castellón.

Vídeos 'made in Castellón'

Y aunque estos vídeos no lograron colarse en el top 10 de los más vistos, sí fueron los contenidos locales que mejor funcionaron, demostrando que la actualidad de Castellón y su provincia sigue despertando un gran interés cuando ocurre cerca y se puede ver en primera persona.

El calvario de la okupación en Castellón

La problemática de la vivienda alcanzó su pico de interés con la historia de una casa okupada durante cinco años. 30 gatos, suciedad extrema y destrozos irreparables Kathy Díaz, propietaria de la vivienda, señala: "La vivienda se ha degradado hasta límites insalubres sin que ninguna administración interviniera”. El vídeo, que suma 572.020 visualizaciones.

Alerta por el robo de bicicletas

La seguridad vial y los pequeños delitos también marcaron tendencia. El vídeo denunciando un nuevo robo de bicicletas en Castellónalcanzó los 489.333 visionados. La publicación sirvió como herramienta de denuncia social, con muchos ciudadanos compartiendo sus propias experiencias en diferentes barrios de la capital.

Civismo y patinetes eléctricos

El debate sobre la nueva movilidad urbana se personificó en un joven circulando en patinete eléctrico por Castellón sin casco ni carril bici. Con 404.827 visualizaciones, el vídeo se convirtió en un foro de discusión sobre el respeto a las normas de tráfico y la seguridad de los peatones en nuestras calles.

Incendio entre Nules y Moncofa

Saltaron todas las alarmas en Castellón tras declararse un incendio de vegetación entre los términos municipales de Nules y Moncofa, concretamente en el camí Serratella, cerca del cámping Costa Levante. Las fuertes rachas de viento favorecieron el rápido avance de las llamas y obligaron a desalojar a todas las personas alojadas en el cámping como medida preventiva. El vídeo del suceso alcanzó 344.162 reproducciones, impulsado por la magnitud del incendio y la tensión vivida durante las labores de emergencia.

La histórica granizada de julio

El clima extremo de este año dejó imágenes para el recuerdo. Una fuerte granizada que descargó con furia sobre Castellón y municipios como Burriana acumuló 335.232 visualizaciones. Las piedras de hielo, de un tamaño considerable, causaron daños en cientos de vehículos y lunas, como reflejaron las imágenes captadas por los ciudadanos.

Consecuencias devastadoras en el campo

Cerrando el ranking, con 320.667 visualizaciones, el vídeo que mostraba las consecuencias de la tormenta en la agricultura. La pérdida de miles de toneladas de cítricos y los daños en las infraestructuras rurales recordaron la vulnerabilidad de nuestro sector primario ante el cambio climático, cerrando un año de contrastes en el Instagram de el Periódico Mediterráneo.

En el Periódico Mediterráneo seguiremos pie de calle (y de pantalla) para contarte todo lo que ocurre en nuestra provincia durante el próximo año. ¡Gracias por acompañarnos en cada 'reproduction'!