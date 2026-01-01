Las portadas que marcaron 2025 en Mediterráneo: vota a tu favorita

El año 2025 quedará marcado como uno de los más intensos y determinantes de la historia reciente, y Mediterráneo, que celebró su centenario, lo contó día a día desde su lugar natural: la primera página. A lo largo de estos doce meses, la actualidad política, social, institucional y emocional de Castellón, la Comunitat Valenciana, España y el mundo se fue reflejando en portadas que captaron tanto la urgencia informativa como el pulso de la calle. La política autonómica vivió un vuelco sin precedentes con la dimisión de Carlos Mazón tras la gestión de la dana y la posterior llegada de Juanfran Pérez Llorca a la presidencia de la Generalitat, en un contexto de fuerte tensión social y protestas ciudadanas.

El año estuvo también marcado por acontecimientos de alcance internacional, como la muerte del papa Francisco y la elección de su sucesor, León XIV, o la entrada de Estados Unidos en el conflicto de Oriente Medio. A nivel nacional, España quedó paralizada por un apagón histórico que afectó de lleno a la provincia de Castellón. Junto a la dureza de la actualidad, Mediterráneo volvió a reflejar los momentos de identidad colectiva, como la multitudinaria Romeria de les Canyes en la Magdalena, y celebró sus 100 años con una gala histórica que reunió a la sociedad castellonense.

Estas portadas, por orden cronológico, resumen un año que ya forma parte de la memoria colectiva.

5 de marzo de 2025: Paralizados por la dana… y aún se espera lo peor

Portada del 5 de marzo del 2025 / Mediterráneo

El fuerte temporal de lluvias provoca una situación de emergencia en la provincia. La dana deja ríos y barrancos desbordados, carreteras cortadas y municipios incomunicados.

Otros temas destacados: El Consell retrasa los presupuestos por tercera vez y evita dar plazos o Camps agita el debate del relevo de Mazón con históricos de Castellón.

24 de marzo de 2025: Romería de germanor

Portada del 24 de marzo del 2025 / Mediterráneo

La Romeria de les Canyes vuelve a reunir a miles de personas en una de las citas más multitudinarias y emotivas de las fiestas de la Magdalena, conectando generaciones en un ambiente de tradición y devoción.

Otros temas destacados: declaración del Desfile de Gaiates como Bien de Interés Cultural y actualidad deportiva con el Peñíscola campeón de Copa.

22 de abril de 2025: Adiós al Papa que llegó del «fin del mundo»

Portada del 22 de abril del 2025 / Mediterráneo

Fallece el papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano, y el Vaticano prepara unas exequias marcadas por la sencillez y su legado reformista.

Otros temas destacados: inicio del proceso del cónclave, homenaje institucional en Castellón y balance del pontificado.

29 de abril de 2025: Apagón

Portada del 29 de abril del 2025 / Mediterráneo

Un corte general del suministro eléctrico deja España colapsada durante horas. Castellón registra cerca de 150 incidencias, rescates en ascensores y graves problemas de movilidad.

Otros temas destacados: cierre temporal de negocios, impacto económico y aumento de ventas de generadores eléctricos.

9 de mayo de 2025: Habemus Papam: León XIV

Portada del 9 de mayodel 2025 / Mediterráneo

El cardenal estadounidense Robert Francis Prevost es elegido nuevo papa tras el cónclave. León XIV se presenta como una figura continuista y cercana al legado de Francisco.

Otros temas destacados: primeras palabras del pontífice, reacción internacional y análisis del nuevo rumbo del Vaticano.

23 de junio de 2025: Trump entra en la guerra

Portada del 23 de junio del 2025 / Mediterráneo

Estados Unidos se suma al conflicto en Oriente Medio tras atacar instalaciones nucleares iraníes junto a Israel, elevando la tensión internacional.

Otros temas destacados: temor a la expansión del conflicto, impacto económico y preocupación por las consecuencias en la Comunitat Valenciana.

30 de octubre de 2025: Emoción y rabia

Portada 30 de octubre del 2025 / Mediterráneo

El funeral de Estado por las víctimas de la dana se celebra en un clima de dolor, protestas y exigencia de responsabilidades. El rey Felipe VI muestra su apoyo a las familias afectadas.

Otros temas destacados: concentración ciudadana, investigación sobre la gestión de la tragedia y presión política sobre Carlos Mazón.

4 de noviembre de 2025: «No puedo más»

Portada 4 de noviembre del 2025 / Mediterráneo

Carlos Mazón presenta su dimisión como president de la Generalitat, abriendo una profunda crisis política en el PP valenciano tras la gestión de la dana.

Otros temas destacados: declaraciones judiciales clave, análisis del relevo político y reacción de la oposición.

28 de noviembre de 2025: Llorca, president

Portada 28 de noviembre del 2025 / Mediterráneo

Juanfran Pérez Lorca es investido nuevo president de la Generalitat Valenciana tras un acuerdo parlamentario. El relevo marca un cambio de etapa política.

Otros temas destacados: discurso de investidura, críticas de la oposición y división de opiniones en Castellón.

12 de diciembre de 2025: Una gala para la historia

Portada 12 de diciembre del 2025 / Mediterráneo

Mediterráneo celebra su centenario con una gran gala que reúne a más de mil personas y a representantes institucionales, sociales y económicos de la provincia.

Otros temas destacados: reconocimiento al papel del periodismo, homenaje a los trabajadores del diario y actos conmemorativos del centenario.