El primer premio de la Lotería Nacional deja parte del botín en Castellón

Castellón ha sido una de las provincias agraciadas en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 1 de enero, en el que el primer premio, dotado con 300.000 euros al número, ha recaído en el 41.808. Parte de este premio se ha vendido en el Grau de Castelló, concretamente en una administración situada en la avenida del Puerto, lo que ha llevado la suerte a la capital de la Plana en el primer sorteo del año.

El premio ha estado muy repartido por toda la geografía española, con consignaciones en numerosas localidades de comunidades como Andalucía, Extremadura, Comunitat Valenciana, Canarias, Madrid o Navarra. Además de Castellón, el número ganador se ha vendido en ciudades como Granada, Sevilla, Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia o A Coruña, entre otras muchas, según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado.

Por su parte, el segundo premio, dotado con 60.000 euros al número, ha correspondido al 64.748 y se ha vendido íntegramente en la localidad valenciana de Alfafar. El sorteo también ha repartido la suerte a través de los reintegros, que han recaído en los números 8, 7 y 3, completando así un sorteo que ha comenzado el año con importantes premios en distintos puntos del país.