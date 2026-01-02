Alerta por nevadas en Castellón en "cotas muy bajas"

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un aviso especial por lluvias y nevadas en la Comunitat Valenciana a causa de la borrasca Francis, que en los próximos días transportará una masa de aire subtropical, templado y húmedo, primero sobre Canarias, y posteriormente, sobre la Península.

Este episodio meteorológico afectará de pleno al interior de Castellón, donde se prevé que nieve en "cotas muy bajas". La lluvia, en combinación con las bajas temperaturas, hará que durante los días 4 y 5 sea muy probable que se vuelva a producir una situación similar a la del día de Navidad, cuando un manto blanco cubrió muchos pueblos de la provincia, con una cota que se situó incluso por debajo de los 500 metros.

A partir del día 6, el escenario más probable, indican desde el Centro de Coordinación de Emergencias, es que las precipitaciones pierdan intensidad y extensión.

Recomendaciones

Ante el más que probable episodio de nieve, estas son las recomendaciones a seguir en las zonas en las que cuaje la nieve:

Tengan mucho cuidado con los sistemas de calefacción que pueden producir acumulación de monóxido de carbono en espacios mal ventilados.

en espacios mal ventilados. No sobrecargue los sistemas eléctricos.

los sistemas eléctricos. Presten atención a la circulación vial en zonas de umbría por la presencia de placas de hielo.

en zonas de umbría por la presencia de placas de hielo. Consulten la información meteorológica antes de realizar desplazamientos por carretera o actividades en la montaña .

. En caso de tener que desplazarse en vehículo procure no hacerlo solo ni de noche , llene el depósito de gasolina, lleve radio, pala, cuerda, cadenas, una linterna y ropa de abrigo. También algún alimento rico en calorías (chocolate, frutos secos…), agua, teléfono móvil cargado y su medicación habitual. Revise frenos, neumáticos y anticongelante.

, llene el depósito de gasolina, lleve radio, pala, cuerda, cadenas, una linterna y ropa de abrigo. También algún alimento rico en calorías (chocolate, frutos secos…), agua, teléfono móvil cargado y su medicación habitual. Revise frenos, neumáticos y anticongelante. En situaciones de frío extremo las personas más sensibles son los recién nacidos y lactantes, las personas mayores y personas con ciertas enfermedades crónicas o en tratamiento. Estas personas deben evitar exponerse al exterior.

Revisión de las previsiones

Debido a la compleja interacción entre los diferentes elementos que constituyen esta situación, el pronóstico presenta una excepcional incertidumbre en este momento, especialmente en lo referente a la extensión e intensidad de las zonas de nevada, por lo que se recomienda seguir la evolución de las predicciones en los próximos días.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en Castellón: