La automoción remonta en 2025 en Castellón: las matriculaciones crecen un 15%

Castellón cerró el 2025 con una notable subida en la matriculación de vehículos, al crecer un 15,39%. Una mejora que se ha registrado en todos los segmentos: particulares (+17,92%), vehículos de empresa (+12,97%) y, en menor medida, el canal de coches de alquiler (+10,92%).

El resultado de la provincia es similar al de Alicante (+13,27%), aunque se encuentra lejos del 65,97% de subida de Valencia, una expansión que no es habitual y que es debida a la sustitución de vehículos afectados por la dana. Los resultados en Castellón se producen pese a la contracción de ventas en gasolina (-14,01%) y diésel (-7,66%).

Impulso de eléctricos e híbridos

La clave de las mejoras está en la evolución del mercado de eléctricos e híbridos, que ya se han convertido en la opción mayoritaria a la hora de adquirir un vehículo nuevo, con un 49,18% más. Uno de los factores que explican esta mejora es la puesta en marcha del plan Moves, dedicado a incentivar la electrificación en los vehículos. Una medida que agotó presupuesto pero que, aseguraron desde el Gobierno, se piensa retomar en el nuevo año.

En el detalle, se observa cómo los híbridos no enchufables, con 4.150 unidades matriculadas en el conjunto de 2025, ya superan a las 3.848 de gasolina. De esta manera, los híbridos no enchufables se convierten en líderes en la provincia, con un crecimiento del 25,68%.

Crecimiento acelerado de nuevas tecnologías

Las otras opciones crecen todavía más en términos porcentuales, aunque no alcanzan todavía las cifras de otras modalidades. Los híbridos enchufables vendieron 1.000 unidades de enero a diciembre en Castellón, frente a las 353 de 2024. De esta manera, la matriculación se dispara un 183,29%.

Además, se mantiene el sorpasso de los eléctricos puros, con 1.031 matriculaciones, lo que supone un crecimiento del 99,81%. En una magnitud menor, también crecen los vehículos con gas, que pasan de los 429 a los 729, con una subida del 68,76%.