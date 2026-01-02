La borrasca Francis descargará sobre Castellón: ¿lloverá durante la cabalgata de Reyes?

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no deja mucho lugar a dudas: los castellonenses van a tener que echar mano del paraguas en los próximos días. La provincia no abandona, pues, la inestabilidad que ha caracterizado este mes; aunque también los anteriores, lo que ha hecho que el 2025 cerrara como uno de los años más húmedos de los últimos tiempos.

Es el paso de la borrasca Francis el que traerá precipitaciones y nevadas en gran parte de España, también en el Mediterráneo.

La pregunta que se hacen muchos padres y madres de Castellón es si la celebración de la cabalgata de Reyes se podrá desarrollar con normalidad o si, por el contrario, estará pasada por agua. Para responderla, acudimos al modelo de probabilidad de precipitaciones de Aemet.

Lluvia en Castellón

Será a partir de la tarde del sábado 3 de enero, de cumplirse la previsión, cuando las lluvias se extenderán por prácticamente todo el territorio provincial. En el tramo horario que va de las 18.00 a las 0.00 horas, las probabilidades no bajan del 90%.

Probabilidad de lluvia el sábado entre las 18.00 y las 0.00 horas. / Aemet

Aemet dibuja un panorama muy parecido durante el domingo 4, cuando está previsto que la lluvia caiga prácticamente durante toda la jornada.

Cabalgata de Reyes

Y llega el lunes 5, uno de los días más esperados del año por todos los niños. ¿Habrá que coger el paraguas? Pues todo hace indicar que sí, al menos durante toda la mañana.

Por fortuna, la previsión mejora entre las 18.00 y las 0.00 horas, es decir, el tramo horario en el que se celebran las cabalgatas de Reyes.

Probabilidad de lluvia en Castellón el lunes 5, entre las 18.00 y las 0.00 horas. / Aemet

Durante esas horas, la probabilidad de lluvia en la provincia no pasa del 40%. De hecho, las nubes se disiparán hasta dejar un martes 6, en principio, despejado.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en Castellón: