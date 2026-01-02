Por un cicloturismo más seguro en Castellón: 40 puertos estrenan señalética inteligente

Unas rutas equipadas con la más alta seguridad para un cicloturismo más seguro en Castellón. Es el objetivo que se ha marcado la Diputación Provincial con la dotación de una red de señales inteligentes e informativas que protegen la seguridad de los ciclistas en 40 puertos de montaña y posicionan a la provincia como gran escenario para la práctica del cicloturismo.

El ambicioso proyecto, iniciado el pasado año, culmina con la dotación de 469 señales en puertos de montaña de la provincia frecuentados por los amantes de la bicicleta. Un deporte «que tiene su paraíso en Castellón y que atrae a aficionados y profesionales cuya presencia es riqueza para esta tierra», como explicó la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Marta Barrachina y Andrés Martínez, en la visita para ver la nueva señalélica. / Ramon Mingarro Amiguet

Desarrollado a través del Patronato de Turismo del Gobierno Provincial, la presidenta de la institución provincial ha destacado el compromiso «real y eficaz» que hace posible «una circulación más segura». «Se trata de paneles informativos, algunos dotados con sensores, que se activan con el paso de ciclistas y advierten a los conductores de la presencia de estos deportistas en la vía», señaló, en una visita junto con el vicepresidente y delegado de Turismo, Andrés Martínez. «Deseamos promover una circulación más segura y fomentar el cicloturismo que tanto beneficio reporta a nuestra provincia», dijo.

Con una cuantía de 349.353,62 €, por la oferta a la baja del presupuesto de la empresa adjudicataria, cada puerto de montaña tiene dos señales de inicio y final de tramo, dos señales de precaución, señales intermedias y una última de peligro que advierte a los conductores de la proximidad de un paso de ciclistas, así como un sector de cruce o salida de bicicletas.

Uno de los puntos informativos. / Ramon Mingarro Amiguet

59 sensores de movimiento

De los 469 paneles instalados, 59 poseen sensores de movimiento que llevan incorporada tecnología led. Este tipo de sistemas encienden luces de aviso a los vehículos ante la presencia de ciclistas en la carretera y otro sensor advierte del número de ciclos en el puerto. «Sin duda, son de gran ayuda para los vehículos que recorren nuestro interior y también para los propios ciclistas. Se refuerza la seguridad vial de todos los usuarios», expuso la presidenta.

Además de deporte y salud, esta disciplina es trampolín para la marca Club de Producto Castellón Cycling que reivindica la bicicleta como alternativa para visitar la provincia y apostar por un turismo desestacionalizado que mantiene altos estándares de calidad. «Somos excelencia los 365 días del año, por orografía, clima e instalaciones; quien viene, repite», dijo.