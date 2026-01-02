Hacienda aún tiene pendientes de pago 3.600 declaraciones de la Renta en Castellón
La Agencia Tributaria hace balance de la campaña del IRPF de 2024
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es uno de los principales impuestos a los que se enfrentan los ciudadanos cada año. Durante el primer semestre hay que presentar esta declaración sobre los ingresos y posesiones contabilizados en el ejercicio anterior.
La Agencia Tributaria ha hecho balance de la última campaña de la Renta, que corresponde al año 2024, y que expone que en Castellón se han devuelto 173,1 millones de euros en aquellas declaraciones con resultado negativo. Esto supone un incremento del 0,54% respecto al balance de IRPF de 2023. Una cifra que está por debajo del 1,44% nacional, aunque en el conjunto de la Comunitat se dio una reducción del 0,73%.
Resultados de la campaña en Castellón
En esta edición más reciente se presentaron 343.880 declaraciones (un 2,39% más), de las que 235.791 solicitaron devolución. De esta cantidad, 230.907 ya se han abonado, con la entrega por parte de Hacienda de los citados 173 millones a los contribuyentes de Castellón. En cambio, hay 3.644 que siguen en el limbo, y todavía no se han abonado las devoluciones solicitadas.
Esta situación se produce, principalmente, por la discrepancia de criterio entre la Agencia Tributaria y el contribuyente a la hora de hacer el cálculo. El contribuyente cree que le tienen que devolver un dinero determinado, y Hacienda considera que no se han incluido determinados apartados en la declaración, por lo que el importe solicitado sería menor, o incluso no daría derecho a devolución.
Declaraciones pendientes y control fiscal
Con todo, el número de declaraciones que, seis meses después de finalizado el plazo de presentación, siguen pendientes de resolverse es de apenas el 2,07% de las totales. Esto supone que el 96,5% del dinero reclamado ya ha sido aportado.
Además, a nivel nacional se han presentado "más de 47.000 declaraciones rectificativas tras el aviso preventivo de la Agencia Tributaria, evitando así posteriores comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones", destaca la administración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Precaución en el Baix Maestrat: vertirán agua por el aliviadero de la presa de Ulldecona
- Nuevo día de nieve en Castellón con termómetros bajo cero
- El 'top-10' de los municipios de Castellón con más demanda para comprar una vivienda
- La lluvia no da tregua a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades, pero ¿hasta cuándo?
- Castellón se prepara para un enero de alto riesgo: frío extremo, lluvias intensas y la amenaza real de nieve a cotas muy bajas
- El temporal marítimo azota al litoral de Castellón: el mar engulle playas y alcanza paseos
- Respiro para el azulejo: La UE incluye al sector cerámico en las subvenciones por el CO2
- Estos son los cinco pueblos de Castellón declarados como ‘Municipios Turísticos’ por la Generalitat en 2025