Hacienda aún tiene pendientes de pago 3.600 declaraciones de la Renta en Castellón

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es uno de los principales impuestos a los que se enfrentan los ciudadanos cada año. Durante el primer semestre hay que presentar esta declaración sobre los ingresos y posesiones contabilizados en el ejercicio anterior.

La Agencia Tributaria ha hecho balance de la última campaña de la Renta, que corresponde al año 2024, y que expone que en Castellón se han devuelto 173,1 millones de euros en aquellas declaraciones con resultado negativo. Esto supone un incremento del 0,54% respecto al balance de IRPF de 2023. Una cifra que está por debajo del 1,44% nacional, aunque en el conjunto de la Comunitat se dio una reducción del 0,73%.

Resultados de la campaña en Castellón

En esta edición más reciente se presentaron 343.880 declaraciones (un 2,39% más), de las que 235.791 solicitaron devolución. De esta cantidad, 230.907 ya se han abonado, con la entrega por parte de Hacienda de los citados 173 millones a los contribuyentes de Castellón. En cambio, hay 3.644 que siguen en el limbo, y todavía no se han abonado las devoluciones solicitadas.

Esta situación se produce, principalmente, por la discrepancia de criterio entre la Agencia Tributaria y el contribuyente a la hora de hacer el cálculo. El contribuyente cree que le tienen que devolver un dinero determinado, y Hacienda considera que no se han incluido determinados apartados en la declaración, por lo que el importe solicitado sería menor, o incluso no daría derecho a devolución.

Declaraciones pendientes y control fiscal

Con todo, el número de declaraciones que, seis meses después de finalizado el plazo de presentación, siguen pendientes de resolverse es de apenas el 2,07% de las totales. Esto supone que el 96,5% del dinero reclamado ya ha sido aportado.

Además, a nivel nacional se han presentado "más de 47.000 declaraciones rectificativas tras el aviso preventivo de la Agencia Tributaria, evitando así posteriores comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones", destaca la administración.