La borrasca Francis en directo: Emergencias activa la alerta en Castellón por lluvias, nieve y fuerte descenso térmico

La Generalitat advierte de nevadas en cotas inferiores a los 500 metros durante los días 4 y 5 de enero y el inicio de la noche más fría de las últimas cuatro décadas.

Nieve en Castellón

Nieve en Castellón

Consorcio Provincial de Bomberos

Rafael Fabián

Fede Navarro

Aitor Tezanos

Castellón

La provincia de Castellón se encuentra en aviso especial ante un episodio meteorológico que promete teñir de blanco el interior en cotas inusualmente bajas, incluso por debajo de los 500 metros. La combinación de la borrasca Francis con una masa de aire ártico dejará sentir sus efectos con fuerza durante los días 4 y 5 de enero, coincidiendo con la esperada Noche de Reyes. Según la Aemet, nos enfrentamos a la madrugada más gélida de los últimos 40 años, con temperaturas que caerán hasta seis grados por debajo de lo habitual en estas fechas.

El Centro de Coordinación de Emergencias ya ha advertido sobre la posibilidad de acumulaciones de nieve de hasta 10 centímetros en las comarcas del interior, lo que podría complicar seriamente la circulación en las vías principales. Ante la "excepcional incertidumbre" del pronóstico, desde el Periódico Mediterráneo iniciamos este seguimiento en vivo para ofrecerte la última hora sobre el estado de las carreteras, las previsiones locales y las posibles afecciones en las cabalgatas de la provincia.

