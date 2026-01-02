La borrasca Francis en directo: Emergencias activa la alerta en Castellón por lluvias, nieve y fuerte descenso térmico

La provincia de Castellón se encuentra en aviso especial ante un episodio meteorológico que promete teñir de blanco el interior en cotas inusualmente bajas, incluso por debajo de los 500 metros. La combinación de la borrasca Francis con una masa de aire ártico dejará sentir sus efectos con fuerza durante los días 4 y 5 de enero, coincidiendo con la esperada Noche de Reyes. Según la Aemet, nos enfrentamos a la madrugada más gélida de los últimos 40 años, con temperaturas que caerán hasta seis grados por debajo de lo habitual en estas fechas.

El Centro de Coordinación de Emergencias ya ha advertido sobre la posibilidad de acumulaciones de nieve de hasta 10 centímetros en las comarcas del interior, lo que podría complicar seriamente la circulación en las vías principales. Ante la "excepcional incertidumbre" del pronóstico, desde el Periódico Mediterráneo iniciamos este seguimiento en vivo para ofrecerte la última hora sobre el estado de las carreteras, las previsiones locales y las posibles afecciones en las cabalgatas de la provincia.

Alerta por nevadas en Castellón en "cotas muy bajas" La borrasca Francis cubrirá la provincia de un manto blanco

Suera aplaza su popular Mostra Etnològica por el mal tiempo Prevista inicialmente para este domingo, han decidido posponer 'Suera, un poble al carrer' al domingo 11 de enero

Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo El consistorio convoca una reunión de coordinación por el temporal y emite una serie de recomendaciones para todos sus vecinos

La borrasca Francis amenaza las cabalgatas de Reyes Algunos ayuntamientos del sur y sureste peninsular ya han reprogramado los desfiles previstos para el lunes 5 de enero.

Los Reyes Magos se dirigen a los niños de Castelló desde el balcón del Ayuntamiento. / ERIK PRADAS Aemet prevé que la Comunidad Valenciana viva la Noche de Reyes más fría de los últimos 40 años La delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la Comunitat Valenciana viva la Noche de Reyes más fría de los últimos 40 años, desde 1985, y con los termómetros marcando seis grados menos de lo normal, según informa en su cuenta de la red social X.